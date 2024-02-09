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Нападение японского флота на русскую эскадру в Порт-Артуре

Нападение японского флота на русскую эскадру в Порт-Артуре - РИА Новости, 09.02.2024

Нападение японского флота на русскую эскадру в Порт-Артуре

Русско-японская война 1904-1905 годов – война между Россией и Японией за господство над важными в стратегическом и экономическом отношениях районами Дальнего... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T00:21

2024-02-09T00:21

2024-02-09T00:21

справки

россия

япония

порт-артур

николай i

русско-японская война (1904-1905)

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Русско-японская война 1904-1905 годов – война между Россией и Японией за господство над важными в стратегическом и экономическом отношениях районами Дальнего Востока. Устремление России на Дальний Восток в начале правления Николая II привело в сферу влияния России Маньчжурию (северо-восточную часть империи Цин). Строительство в этом регионе Китайско-Восточной железной дороги, начатое в 1897 году, дало импульс развитию экономических интересов российских промышленников на сопредельных территориях, в том числе на Корейском полуострове.Однако эти же территории входили в сферу интересов Японии. В 1894 году, после вспыхнувшего крестьянского восстания в Корее и ввода китайских войск по просьбе корейского правительства, Япония под предлогом защиты жизни и имущества проживавших там японских подданных высадила в районе Сеула свои войска, в результате чего произошел военный переворот и на корейский престол взошел находившийся под влиянием Японии отец тогдашнего короля. Почти одновременно с этими событиями Япония начала войну с Китаем, которая закончилась подписанием в 1895 году мирного договора в Симоносеки, по одному из условий которого к Японии отходила часть территории империи Цин, в том числе полуостров Ляодун с Порт-Артуром (сейчас в составе города Далянь, Китай). Кроме того, Китай признавал полную независимость вассальной Кореи. Условия мирного договора вызвали протест великих держав – России, Германии и Франции, и под их давлением Япония была вынуждена отказаться от полуострова Ляодун.Япония понимала, что за Маньчжурию и Корею придется вступить в борьбу с Россией, поэтому начала готовиться к новой войне. Подготовку ускорил тот факт, что в 1898 году по конвенции с Китаем территория с Порт-Артуром была арендована царским правительством сроком на 25 лет для создания там базы для главных сил Тихоокеанского флота. Россия также понимала агрессивный настрой Японии, однако не воспринимала ее всерьез, поэтому переговоры в 1901 и 1903 годах по разграничению сфер влияния в регионе между двумя державами не привели к каким-либо результатам.6 февраля (24 января по старому стилю) 1904 года дипломатические отношения между Токио и Санкт-Петербургом были разорваны. 8 февраля (26 января по старому стилю) японский флот начал боевые действия.Важным фактором для успеха военных операций Японии в Маньчжурии и Корее была переброска вооруженных сил на континент и их дальнейшее бесперебойное снабжение. Решить эту задачу можно было лишь разгромив главные силы российской Тихоокеанской эскадры, находившиеся в Порт-Артуре. Для этого предполагалось атаковать эскадру и заблокировать ее в гавани до официального объявления войны.После полудня 8 февраля (26 января по старому стилю) главные силы вице-адмирала Хэйхатиро Того подошли к базе русского флота. В шесть часов вечера на флагманском корабле командующего – эскадренном броненосце "Микаса" был поднят сигнал о начале первой боевой операции в войне на море. Вице-адмирал Того разделил миноносцы, входившие в состав японского флота, на два больших отряда: первый (под командованием капитан 1-го ранга Асаи Сэйдзиро), состоявший из десяти единиц, направился к Порт-Артуру, второй из восьми судов – к порту Дальнему (сейчас Далянь, Китай). Такое разделение сил свидетельствовало о том, что командующий японским флотом в тот день не имел от своей разведки точных сведений о нахождении русских кораблей.При движении к Порт-Артуру японские миноносцы, шедшие с погашенными отличительными и навигационными огнями дивизионами в кильватерном строю, обнаружили по отличительным огням русские дозорные миноносцы "Бесстрашный" и "Расторопный". При обходе российских кораблей Асаи приказал уменьшить скорость и погасить кормовые огни. Этими маневрами был нарушен строй – произошло столкновение двух кораблей японского флота, в результате чего часть кораблей, следовавших за ними, потеряла курс.В это время русская эскадра стояла на внешнем рейде Порт-Артура в количестве 16 вымпелов по диспозиции мирного времени. Это были эскадренные броненосцы "Петропавловск" (флагманский корабль), "Полтава", "Севастополь", "Ретвизан", "Победа", "Пересвет" и "Цесаревич", крейсеры 1-го ранга "Баян", "Паллада", "Диана" и "Аскольд", крейсеры 2-го ранга "Новик", "Боярин" и "Джигит", канонерская лодка "Забияка" и военный транспорт "Ангара". Подходы к внешнему рейду со стороны моря освещались прожекторами с "Ретвизана" и "Паллады"; на всех кораблях горели отличительные и якорные огни, не были погашены огни у входа в порт.В ночь с 8 на 9 февраля (с 26 на 27 января по старому стилю) японцы атаковали русскую эскадру. Нападение прошло достаточно хаотично и не всеми силами одновременно, а отдельными группами. Первая группа эскадренных миноносцев выпустили девять торпед, попав в броненосцы "Ретвизан" и "Цесаревич". Вторая группа выпустили в совокупности пять торпед, попав в крейсер "Паллада".Нападение японцев застало врасплох корабли эскадры и командование российским флотом. В первые минуты боя было решено, что атаку ведут свои же эскадренные миноносцы в рамках ночных учений, а взрыв на "Ретвизане" произошел из-за неосторожного обращения с торпедой. Только после получения сообщений с "Цесаревича" и "Паллады" стало ясно, что началась война. Обстрел отходящих японских кораблей производился хаотично.Во время отхода поврежденных российских кораблей в порт к российской эскадре подошел отставший от первой и второй групп миноносец японского флота, которыйвыпустил в "Полтаву" торпеду, не попавшую в цель. Японский корабль ушел, сопровождаемый вновь разгоревшейся канонадой. Как только она стихла, в атаку пошел последний из эскадренных миноносцев японского флота. Торпеда, которую он выпустил в "Баян", в цельне попала.Для преследования нападавших и отражения возможной повторной атаки в море вышли крейсеры "Новик", "Аскольд" и "Боярин", эскадренные миноносцы. На подходах к внешнему порт-артурскому рейду была образована дозорная цепь. Под такой охраной главные силы Тихоокеанской эскадры находились до утра.Вице-адмирал Того, не зная результатов ночной атаки своих миноносцев, утром 9 февраля (27 января) подошел с главными силами японского флота к Порт-Артуру. Под флагом флотоводца находилось 15 кораблей – шесть эскадренных броненосцев, пять броненосных крейсеров и четыре крейсера.Около полудня началось огневое сражение российских кораблей и береговых батарей с японским флотом. Японские корабли открыли стрельбу с дальней дистанции. Их появление уже не было неожиданностью для противника – русская эскадра (пять броненосцев и пять крейсеров) снялась с якоря и в строю кильватерного фронта двинулась навстречу вражескому флоту, отвечая огнем на огонь. Несколько позже в огневой бой вступила крепостная артиллерия с Золотой горы и Электрического утеса.Когда японский флотоводец своими глазами увидел порт-артурскую эскадру почти в полном составе, которая к тому же осыпала его флот снарядами, и тактическую невыгодность собственного положения, то приказал немедленно отступить от русской крепости. Морское сражение под Порт-Артуром, продолжавшееся около 30 минут, не принесло японцам желаемого и запланированного успеха – вторая попытка уничтожить российскую эскадру, на этот раз огнем тяжелой корабельной артиллерии, оказалась безуспешной.По итогам сражения японские корабли получили 38 попаданий, тогда как российские – 11. С японской стороны наиболее сильные повреждения получили эскадренные броненосцы флагманский "Микаса", "Фудзи", "Хацусэ" и "Сикисима", крейсер "Касаги", с российской стороны были повреждены броненосцы "Победа", "Петропавловск", "Полтава", крейсеры "Баян", "Аскольд", "Диана" и "Новик". В бою японский флот потерял три человека убитыми и 69 ранеными. На русских кораблях и батареях было убито 15 человек и 80 ранено.Сражение под Порт-Артуром можно назвать тактической победой русского флота, так как японцы своих предполагаемых целей не достигли. Причинами японской неудачи стали плохая разведка перед атакой и излишне оптимистичная оценка ночной атаки миноносцев. Российский флот сохранил боеспособность и способность выходить в море.Последующие попытки вражеского флота блокировать российскую эскадру приводили к тяжелым потерям японских военно-морских сил на выставленных русскими минных полях. Однако эти потери были взаимными. Одной из наиболее тяжелых стала гибель флагмана "Петропавловск", на борту которого находился вице-адмирал Степан Макаров. До его гибели российский флот оставался чрезвычайно активным в Желтом море, срывая попытки вице-адмирала Того заблокировать российскую военную базу и угрожая транспортным перевозкам японцев на континент.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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япония

порт-артур

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, япония, порт-артур, николай i, русско-японская война (1904-1905)