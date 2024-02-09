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Россия и Мозамбик рассматривают соглашение о запуске прямых авиарейсов - РИА Новости, 09.02.2024
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07:25 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/mozambik-1926337976.html
Россия и Мозамбик рассматривают соглашение о запуске прямых авиарейсов
Россия и Мозамбик рассматривают соглашение о запуске прямых авиарейсов - РИА Новости, 09.02.2024
Россия и Мозамбик рассматривают соглашение о запуске прямых авиарейсов
Авиационные власти России и Мозамбика обсуждают соглашения о запуске прямых рейсов, но низкий поток российских туристов не дает оснований для таких полетов,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:25
2024-02-09T07:25
мозамбик
россия
юар
александр суриков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Авиационные власти России и Мозамбика обсуждают соглашения о запуске прямых рейсов, но низкий поток российских туристов не дает оснований для таких полетов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Мозамбике Александр Суриков. "Наши авиационные власти ведут переговоры о необходимых соглашениях на этот счет, но туристический поток, на мой взгляд, не дает больших оснований для прямых коммерческих авиарейсов", - сказал Суриков. Он добавил, что российские туристы в Мозамбике практически отсутствуют, есть лишь единичные случаи. "Пока что сюда приезжают по комплексным турам с заездом в ЮАР, Королевство Эсватини, иногда задерживаются в Мозамбике", - заключил дипломат. Ранее совет министров Мозамбика отменил визы для туристических и деловых поездок для граждан из 28 стран, включая Россию. Граждане РФ теперь могут находиться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления еще на 60. Путешественники должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до приезда и оплатить сбор. Мозамбик находится в Южной Африке, его побережье омывается Индийским океаном и составляет 2,5 тысячи километров. В Мозамбике находятся многочисленные пляжи и морские парки, а также коралловые рифы и мангровые леса.
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мозамбик, россия, юар, александр суриков
Мозамбик, Россия, ЮАР, Александр Суриков
Россия и Мозамбик рассматривают соглашение о запуске прямых авиарейсов

Дипломат Суриков: Россия и Мозамбик обсуждают запуск прямых авиарейсов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Авиационные власти России и Мозамбика обсуждают соглашения о запуске прямых рейсов, но низкий поток российских туристов не дает оснований для таких полетов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Мозамбике Александр Суриков.
«
"Наши авиационные власти ведут переговоры о необходимых соглашениях на этот счет, но туристический поток, на мой взгляд, не дает больших оснований для прямых коммерческих авиарейсов", - сказал Суриков.
Он добавил, что российские туристы в Мозамбике практически отсутствуют, есть лишь единичные случаи. "Пока что сюда приезжают по комплексным турам с заездом в ЮАР, Королевство Эсватини, иногда задерживаются в Мозамбике", - заключил дипломат.
Ранее совет министров Мозамбика отменил визы для туристических и деловых поездок для граждан из 28 стран, включая Россию. Граждане РФ теперь могут находиться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления еще на 60. Путешественники должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до приезда и оплатить сбор.
Мозамбик находится в Южной Африке, его побережье омывается Индийским океаном и составляет 2,5 тысячи километров. В Мозамбике находятся многочисленные пляжи и морские парки, а также коралловые рифы и мангровые леса.
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