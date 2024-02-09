https://ria.ru/20240209/mozambik-1926337976.html

Россия и Мозамбик рассматривают соглашение о запуске прямых авиарейсов

Россия и Мозамбик рассматривают соглашение о запуске прямых авиарейсов - РИА Новости, 09.02.2024

Россия и Мозамбик рассматривают соглашение о запуске прямых авиарейсов

Авиационные власти России и Мозамбика обсуждают соглашения о запуске прямых рейсов, но низкий поток российских туристов не дает оснований для таких полетов,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T07:25

2024-02-09T07:25

2024-02-09T07:25

мозамбик

россия

юар

александр суриков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871371428_0:316:3048:2031_1920x0_80_0_0_4eecc12e5d8b693269c76669b51fe3e2.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Авиационные власти России и Мозамбика обсуждают соглашения о запуске прямых рейсов, но низкий поток российских туристов не дает оснований для таких полетов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Мозамбике Александр Суриков. "Наши авиационные власти ведут переговоры о необходимых соглашениях на этот счет, но туристический поток, на мой взгляд, не дает больших оснований для прямых коммерческих авиарейсов", - сказал Суриков. Он добавил, что российские туристы в Мозамбике практически отсутствуют, есть лишь единичные случаи. "Пока что сюда приезжают по комплексным турам с заездом в ЮАР, Королевство Эсватини, иногда задерживаются в Мозамбике", - заключил дипломат. Ранее совет министров Мозамбика отменил визы для туристических и деловых поездок для граждан из 28 стран, включая Россию. Граждане РФ теперь могут находиться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления еще на 60. Путешественники должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до приезда и оплатить сбор. Мозамбик находится в Южной Африке, его побережье омывается Индийским океаном и составляет 2,5 тысячи километров. В Мозамбике находятся многочисленные пляжи и морские парки, а также коралловые рифы и мангровые леса.

https://ria.ru/20231225/rossiya-1917951749.html

мозамбик

россия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мозамбик, россия, юар, александр суриков