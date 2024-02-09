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Биография Всеволода Мейерхольда

Биография Всеволода Мейерхольда - РИА Новости, 09.02.2024

Биография Всеволода Мейерхольда

Актер, режиссер, педагог, один из реформаторов театра Всеволод Эмильевич Мейерхольд (настоящее имя – Карл Казимир Теодор Мейергольд) родился 9 февраля (28... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T00:16

2024-02-09T00:16

2024-02-09T00:16

справки

пенза

всеволод мейерхольд (карл майергольд)

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Актер, режиссер, педагог, один из реформаторов театра Всеволод Эмильевич Мейерхольд (настоящее имя – Карл Казимир Теодор Мейергольд) родился 9 февраля (28 января по старому стилю) 1874 года в Пензе в обрусевшей немецкой семье Эмилия Мейергольда, владельца винно-водочного завода.В 1895 году Мейергольд принял православие и изменил имя на Всеволод – в честь своего любимого писателя Всеволода Гаршина. Фамилию стал писать не "Мейергольд", как было принято в немецкой семье, а "Мейерхольд", согласно русской грамматике Грота. Также он отказался от прусского подданства и получил русский паспорт.Поступив на юридический факультет Московского университета в 1895 году, через год перешел на второй курс Театрально-музыкального училища Московского филармонического общества (ныне – Российский институт театрального искусства — ГИТИС) в класс Владимира Немировича-Данченко, которое окончил в 1898 году.В том же году вместе с другими выпускниками, среди которых были известные русские актеры Ольга Книппер и Иван Москвин, поступил в труппу создаваемого Московского художественного театра (МХТ, ныне – МХТ им. А.П. Чехова).В театре за четыре сезона сыграл 18 ролей. Его имя прославили роли Треплева из "Чайки" и Тузенбаха из "Трех сестер" Антона Чехова, Иоганнеса Фокерата из "Одиноких" Герхарта Гауптмана. Он играл Иоанна в "Смерти Иоанна Грозного". Мейерхольд был первым исполнителем таких ролей, как Василий Шуйский в "Царе Федоре Иоанновиче", Дворецкий в "Самоуправцах", принц Арагонский в "Венецианском купце", Тирезий в "Антигоне", Мальволио в "Двенадцатой ночи" и др. В 1902 году Мейерхольд покинул Художественный театр и создал собственную труппу, вскоре получившую название "Товарищество новой драмы". Труппа гастролировала в Херсоне, Тифлисе (ныне Тбилиси), Севастополе, Николаеве и других провинциальных городах. Будучи одновременно режиссером, актером и антрепренером, Мейерхольд сыграл около 100 разноплановых ролей за три сезона. В 1902-1905 годах поставил около 200 спектаклей. В 1905 году по приглашению педагога и режиссера Константина Станиславского Мейерхольд возглавил Студию на Поварской в Москве. Подготовленные им "Смерть Тентажиля" Мориса Метерлинка и "Шлюк и Яу" Герхарда Гауптмана на предварительном просмотре очень впечатлили Станиславского, однако студия так и не открылась.В 1906 году Мейерхольд принял предложение актрисы Веры Комиссаржевской возглавить Театр на Офицерской в Петербурге. Здесь за сезон он поставил 13 спектаклей, среди которых были "Сестра Беатриса" Мориса Метерлинка, "Жизнь человека" Леонида Андреева и "Балаганчик" Александра Блока. В 1907-1918 годах Мейерхольд работал в петербургских Императорских театрах – Александринском и Мариинском, поставив 21 драматический спектакль и 10 музыкальных.В петербургский период работы началась педагогическая деятельность Мейерхольда. Он преподавал в театральной школе Даннемана, на Музыкально-драматических курсах Полока. В 1913 году открылась его студия, где ставились вечера импровизаций и выпускался журнал "Любовь к трем апельсинам".В том же году вышла книга Мейерхольда "О театре", которая обобщила его опыт и теоретически обосновала концепцию "условного театра".С 1917-1918 годов Мейерхольд стал одним из активнейших строителей нового советского театра. В 1918 году он сотрудничал в Театральном совете (первом советском органе по руководству театральным делом), а после переезда правительства в Москву стал заместителем заведующего Петроградским отделением театрального отдела Наркомпроса.В августе 1918 года Мейерхольд вступил в члены РКП(б). В Петрограде в 1918-1919 годах он руководил организованными им Инструкторскими курсами по обучению мастерству сценических постановок (позднее – курсами мастерства сценических постановок) и Школой актерского мастерства.Летом 1919 года Мейерхольд был в Ялте и Новороссийске, где осенью был арестован деникинской контрразведкой. До ноября 1919 года находился в тюрьме. После освобождения Новороссийска Красной Армией был назначен заведующим подотделом искусств Новороссийского ревкома. Здесь он активно включился в работу по организации и укреплению Советской власти. Стал инициатором открытия рабочих клубов, кинотеатров, цирка, эстрады, окружного музея. 29 марта Ревком поручил Мейерхольду возобновить работу театральных и музыкальных учреждений города и назначает заведующим подотделом искусств при отделе народного образования. Мейерхольд был назначен главным режиссером всех советских театров и пролеткультов в округе. Он организовал в городе театральную, музыкальную, кинематографическую и другие секции, школу ритмической гимнастики, художественный музей с библиотекой, народную консерваторию и школу стиховедения для начинающих поэтов. Поставленный им спектакль по пьесе Федора Гладкова "Бурелом" имел огромный успех у зрителей. Летом 1920 года был отозван в Москву.С сентября 1920 года по февраль 1921 года руководил театральным отделом Наркомпроса.В ноябре 1920 года Мейерхольд возглавил вновь созданный театр РСФСР Первый; в 1923 году был создан Театр имени Вс. Мейерхольда – ТИМ (с 1926 года – ГосТИМ).Мейерхольд создавал театр "социальной поэзии". За буффонадой, фарсом или цирком проглядывало трагическое начало. Так было в главной его постановке 1920-х годов – "Ревизор" Николая Гоголя (1926).Режиссер разработал особую методологию актерского тренажа – биомеханику, в которой нашли своеобразное применение принципы конструктивизма. В театре им были поставлены пьесы "Мистерия-буфф" (1918, 1921) и "Клоп" (1929) Владимира Маяковского, "Великодушный рогоносец" Фернана Кроммелинка (1922), "Лес" Александра Островского (1924), "Дама с камелиями" Александра Дюма-сына (1934) и др.Мейерхольд также руководил Театром Революции (1922-1924), ставил спектакли в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), осуществил ряд постановок драм Александра Пушкина на радио (1937).Всеволод Мейерхольд работал и в кино. Он снял фильмы "Портрет Дориана Грея" (1915) по роману Оскара Уайльда и "Сильный человек" (1916) по повести Станислава Пшибышевского, исполнил роли в обоих фильмах. В 1928 году на экраны вышел фильм "Белый орел", в котором Мейерхольд сыграл сенатора.Вместе со своей труппой режиссер регулярно выезжал за границу с гастролями и на лечение. Он побывал в Германии, Франции, Англии, Италии, Чехословакии.Во второй половине 1930-х годов началась травля режиссера в прессе. Несмотря на то, что театр Мейерхольда приобрел громкую славу, 7 января 1938 года постановлением Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР ГосТИМ был ликвидирован как занимающий "чуждые советскому искусству, насквозь буржуазные формалистические позиции". Константин Станиславский привлек опального режиссера к сотрудничеству. Мейерхольд стал режиссером, а после смерти Станиславского (1938) – главным режиссером Государственного оперного театра им. К.С. Станиславского (ныне – Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко). В этом театре он завершил работу над оперой "Риголетто".В мае-июне 1939 года Мейерхольд разработал план выступления Ленинградского института физкультуры им. Лесгафта (ныне – Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта) на физкультурном параде. Это была его последняя режиссерская работа.15 июня 1939 года Мейерхольд выступал в Москве на режиссерской конференции Всероссийского театрального общества, затем уехал в Ленинград, где в ночь с 19 по 20 июня был арестован. Несколько месяцев находился в Лубянской тюрьме в Москве. Под пытками он признал предъявленные ему обвинения в измене родине, но позже отказался от самооговора. 1 февраля 1940 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Всеволода Мейерхольда к расстрелу. 2 февраля приговор был приведен в исполнение. 26 ноября 1955 года Военная коллегия Верховного Суда СССР реабилитировала Мейерхольда "за отсутствием состава преступления". Долгое время о месте его захоронения ничего не было известно, и лишь в начале 1990-х годов выяснилось, что после расстрела он был кремирован, прах режиссера был захоронен в общей могиле №1 на Донском кладбище.Всеволод Мейерхольд – Народный артист Республики (1923).Мейерхольд с 1896 года был женат на Ольге Мунт, с которой вместе играл в любительских спектаклях. В семье родились три дочери. В 1920-х годах он женился на актрисе Зинаиде Райх, усыновив двух ее детей от брака с поэтом Сергеем Есениным.Среди многочисленных учеников Мейерхольда – звезды советского театра и кино Мария Бабанова, Эраст Гарин, Игорь Ильинский, Михаил Жаров, Евгений Самойлов, театральные режиссеры Николай Охлопков, Валентин Плучек, Борис Равенских, кинорежиссеры Сергей Эйзенштейн, Сергей Юткевич и Иван Пырьев.По общему признанию Всеволод Мейерхольд – одна из ключевых фигур в театральном искусстве ХХ века, режиссер, чей опыт изучают и используют театральные деятели во всем мире. Московская квартира Мейерхольда в Брюсовом переулке стала музеем (1991) и является филиалом Бахрушинского музея. В 1984 году в Пензе "Дом Мейерхольда", где жила семья режиссера, был открыт в качестве музея. В 2003 году он был реорганизован в Центр театрального искусства "Дом Мейерхольд", где действует театр-лаборатория "Театр Доктора Дапертутто". В 1991 году в Москве был основан Центр имени Мейерхольда (ЦИМ). В 2022 году он объединился с московским театром "Школа драматического искусства". В 1999 году в Пензе новатору театра был установлен памятник. В мае 2023 года во дворе Новой сцены Александринского театра открылся памятник Мейерхольду. В Новороссийске открыта мемориальная доска на доме, в котором жил Мейерхольд.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пенза, всеволод мейерхольд (карл майергольд)