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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/teatr-1775948193.html
Центр им. Мейерхольда объединили с "Школой драматического искусства"
Центр им. Мейерхольда объединили с "Школой драматического искусства" - РИА Новости, 01.03.2022
Центр им. Мейерхольда объединили с "Школой драматического искусства"
Департамент культуры Москвы принял решение об объединении Центра имени Вс. Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", сообщается на... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:37
2022-03-01T23:37
культура
школа драматического искусства
москва
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Департамент культуры Москвы принял решение об объединении Центра имени Вс. Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы."Департамент культуры сообщает об объединении Центра им. Вс. Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", работающим по лабораторному принципу и являющимся проектной площадкой национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций Artmasters. Решение принято с учетом особенностей площадки Центра (отсутствие труппы, проектный принцип деятельности), а также в связи с прекращением трудовых отношений с руководством Центра", - говорится в сообщении.
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школа драматического искусства, москва
23:37 01.03.2022
 
Центр им. Мейерхольда объединили с "Школой драматического искусства"

Центр им. Мейерхольда объединили с московским театром "Школа драматического искусства"

© Фото : Пресс-служба театра "Школа драматического искусства"Театр "Школа драматического искусства"
Театр Школа драматического искусства - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Пресс-служба театра "Школа драматического искусства"
Театр "Школа драматического искусства"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Департамент культуры Москвы принял решение об объединении Центра имени Вс. Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Департамент культуры сообщает об объединении Центра им. Вс. Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", работающим по лабораторному принципу и являющимся проектной площадкой национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций Artmasters. Решение принято с учетом особенностей площадки Центра (отсутствие труппы, проектный принцип деятельности), а также в связи с прекращением трудовых отношений с руководством Центра", - говорится в сообщении.
Дмитрий Волкострелов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 17:40Культура
Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов сообщил об увольнении
 
КультураШкола драматического искусстваМосква
 
 
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