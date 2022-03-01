https://ria.ru/20220301/teatr-1775948193.html
Центр им. Мейерхольда объединили с "Школой драматического искусства"
Центр им. Мейерхольда объединили с "Школой драматического искусства" - РИА Новости, 01.03.2022
Центр им. Мейерхольда объединили с "Школой драматического искусства"
Департамент культуры Москвы принял решение об объединении Центра имени Вс. Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", сообщается на... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:37
2022-03-01T23:37
2022-03-01T23:37
культура
школа драматического искусства
москва
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Департамент культуры Москвы принял решение об объединении Центра имени Вс. Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы."Департамент культуры сообщает об объединении Центра им. Вс. Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", работающим по лабораторному принципу и являющимся проектной площадкой национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций Artmasters. Решение принято с учетом особенностей площадки Центра (отсутствие труппы, проектный принцип деятельности), а также в связи с прекращением трудовых отношений с руководством Центра", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
школа драматического искусства, москва
Центр им. Мейерхольда объединили с "Школой драматического искусства"
Центр им. Мейерхольда объединили с московским театром "Школа драматического искусства"