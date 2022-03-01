https://ria.ru/20220301/teatr-1775948193.html

Центр им. Мейерхольда объединили с "Школой драматического искусства"

Центр им. Мейерхольда объединили с "Школой драматического искусства" - РИА Новости, 01.03.2022

Центр им. Мейерхольда объединили с "Школой драматического искусства"

Департамент культуры Москвы принял решение об объединении Центра имени Вс. Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", сообщается на... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T23:37

2022-03-01T23:37

2022-03-01T23:37

культура

школа драматического искусства

москва

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Департамент культуры Москвы принял решение об объединении Центра имени Вс. Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы."Департамент культуры сообщает об объединении Центра им. Вс. Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", работающим по лабораторному принципу и являющимся проектной площадкой национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций Artmasters. Решение принято с учетом особенностей площадки Центра (отсутствие труппы, проектный принцип деятельности), а также в связи с прекращением трудовых отношений с руководством Центра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220301/volkostrelov-1775888445.html

москва

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

школа драматического искусства, москва