https://ria.ru/20240209/latviya-1926454782.html

Дипломат рассказал о рекордно низком числе российских туристов в Латвии

Дипломат рассказал о рекордно низком числе российских туристов в Латвии - РИА Новости, 09.02.2024

Дипломат рассказал о рекордно низком числе российских туристов в Латвии

Репрессивные меры властей Латвии отбили у россиян интерес к туристическим поездкам в эту страну, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:09

2024-02-09T16:09

2024-02-09T16:11

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олег зыков

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Репрессивные меры властей Латвии отбили у россиян интерес к туристическим поездкам в эту страну, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Риге Олег Зыков. "Число российских туристов, посетивших Латвию в минувшем году, стало рекордно низким за последние десятилетия. Согласно официальной статистике, в 2023 году в гостиницах и гостевых домах республики останавливалось всего 17 тысяч наших граждан. Для сравнения: в 2019 году Латвию посетило 280 тысяч россиян. Даже в "ковидный" 2020 год, несмотря на все ограничения, в республике побывали около 72 тысяч путешественников из России", - сказал Зыков. По словам высокопоставленного дипломата, "существенным фактором, повлиявшим на снижение интереса жителей нашей страны к поездкам в Латвию, стала последовательно реализуемая местными властями политика по разрыву связей с Россией". "За последние два года Рига предприняла целый ряд откровенно враждебных шагов в отношении нашей страны и ее граждан, заслуженно попав в категорию "недружественных стран". Это и прекращение выдачи виз россиянам (за исключением гуманитарных случаев), и требование по заполнению провокационных анкет при пересечении границы, и запрет на въезд транспортных средств с российскими номерами. Более того, уже с 15 февраля 2024 года латвийские правоохранители грозятся приступить к конфискации всех замеченных в республике автомобилей, имеющих российскую регистрацию", - сказал Зыков. Кроме того, по инициативе Риги было полностью свернуто воздушное и железнодорожное сообщение с Россией, закрыты два из четырех международных автомобильных пунктов пропуска, внедрена практика выборочного анкетирования въезжающих граждан России на предмет "лояльности". "Все эти репрессивные меры вполне закономерно отбили у россиян всякий интерес к турпоездкам в Латвию", - отметил российский дипломат. Читайте полный текст интервью Олега Зыкова >>

https://ria.ru/20240206/inturist-1925653292.html

https://ria.ru/20240123/latviya-1923053062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

латвия, россия, рига, олег зыков, новости - туризм