https://ria.ru/20240209/latviya-1926446589.html

Более тысячи россиян переехали из Латвии из-за санкций, заявило посольство

Более тысячи россиян переехали из Латвии из-за санкций, заявило посольство - РИА Новости, 09.02.2024

Более тысячи россиян переехали из Латвии из-за санкций, заявило посольство

Более тысячи россиян переехали из Латвии в РФ из-за миграционных санкций Риги, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в республике Олег... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:43

2024-02-09T15:43

2024-02-09T16:02

россия

латвия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Более тысячи россиян переехали из Латвии в РФ из-за миграционных санкций Риги, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в республике Олег Зыков.Ранее глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе заявила, что Рига планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому."Судя по массовым обращениям, поступающим в дипмиссию от россиян, многие, не дожидаясь вердикта латвийской миграционной службы, приняли решение самостоятельно покинуть республику и переехать на постоянное жительство в Россию. На родину переселяются целыми семьями, включая детей и внуков. На сегодняшний день речь идет более чем о 1000 человек. Мы, в свою очередь, этим людям всячески и во всем стараемся содействовать", - сказал Зыков.Российский дипломат отметил, что "действия латвийских властей, реализующих миграционные репрессалии в отношении пожилых российских граждан, беспрецедентны по своей антигуманности и масштабам".Зыков сообщил, что в рамках своих полномочий дипмиссия продолжает предоставлять консульскую и юридическую помощь гражданам России, оказавшимся на грани выдворения. "Наиболее вопиющие случаи попрания прав наших граждан, особенно когда речь идет о беззащитных стариках и инвалидах, стараемся придавать гласности, доводить до международной общественности", - отметил временный поверенный в делах РФ.Он указал, что нередко широкий резонанс, который получают эти истории, позволяет привлечь к решению ситуации правозащитников и юристов, специализирующихся на таких делах. "Неустанно доводим до латвийской стороны наши принципиальные оценки в отношении этой дискриминационной затеи. Акцентируем недопустимость сведения счетов и издевательств над российскими гражданами во имя сиюминутных политических "выгод", - сказал Зыков.По его словам, "как бы ни развивалась дальше ситуация, Россия окажет всю необходимую помощь соотечественникам, обеспечив им комфортное размещение, бытовые условия и содержание, в беде своих мы никогда не оставим".Читайте полный текст интервью на сайте >>

https://ria.ru/20240115/latviya-1921354317.html

https://ria.ru/20240116/deportatsiya-1921521091.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, латвия, в мире, санкции в отношении россии