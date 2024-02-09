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Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России
Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России - РИА Новости, 09.02.2024
Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России
Россия трактует нежелание властей Латвии обеспечивать порядок по периметру избирательных участков 17 марта в Риге как попытку сознательного создания трудностей... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:40
2024-02-09T14:40
2024-02-09T16:11
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Россия трактует нежелание властей Латвии обеспечивать порядок по периметру избирательных участков 17 марта в Риге как попытку сознательного создания трудностей при проведении российских президентских выборов, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков. "На фоне беспрецедентного уровня русофобских настроений в латвийском обществе и участившихся нападок на граждан России бездействие латвийских властей можно трактовать как попытку сознательного создания трудностей при проведении выборов и посягательство на конституционные права россиян", - сказал он. Высокопоставленный дипломат заверил, что "посольство предпримет все необходимые меры для организации беспрепятственного волеизъявления проживающих в Латвии граждан нашей страны". Читайте полный текст интервью Олега Зыкова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латвия, рига, олег зыков, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Латвия, Рига, Олег Зыков, Выборы президента РФ
Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России
Зыков: Латвия пытается затруднить работу участков в день выборов президента РФ
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Россия трактует нежелание властей Латвии обеспечивать порядок по периметру избирательных участков 17 марта в Риге как попытку сознательного создания трудностей при проведении российских президентских выборов, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.
"На фоне беспрецедентного уровня русофобских настроений в латвийском обществе и участившихся нападок на граждан России бездействие латвийских властей можно трактовать как попытку сознательного создания трудностей при проведении выборов и посягательство на конституционные права россиян", - сказал он.
Высокопоставленный дипломат заверил, что "посольство предпримет все необходимые меры для организации беспрепятственного волеизъявления проживающих в Латвии граждан нашей страны".