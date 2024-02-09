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Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России - РИА Новости, 09.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:40 09.02.2024 (обновлено: 16:11 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/latviya-1926426299.html
Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России
Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России - РИА Новости, 09.02.2024
Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России
Россия трактует нежелание властей Латвии обеспечивать порядок по периметру избирательных участков 17 марта в Риге как попытку сознательного создания трудностей... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:40
2024-02-09T16:11
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
латвия
рига
олег зыков
выборы президента рф
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Россия трактует нежелание властей Латвии обеспечивать порядок по периметру избирательных участков 17 марта в Риге как попытку сознательного создания трудностей при проведении российских президентских выборов, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков. "На фоне беспрецедентного уровня русофобских настроений в латвийском обществе и участившихся нападок на граждан России бездействие латвийских властей можно трактовать как попытку сознательного создания трудностей при проведении выборов и посягательство на конституционные права россиян", - сказал он. Высокопоставленный дипломат заверил, что "посольство предпримет все необходимые меры для организации беспрепятственного волеизъявления проживающих в Латвии граждан нашей страны". Читайте полный текст интервью Олега Зыкова &gt;&gt;
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в мире, россия, латвия, рига, олег зыков, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Латвия, Рига, Олег Зыков, Выборы президента РФ
Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России

Зыков: Латвия пытается затруднить работу участков в день выборов президента РФ

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства России в Риге
Табличка на здании посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Табличка на здании посольства России в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Россия трактует нежелание властей Латвии обеспечивать порядок по периметру избирательных участков 17 марта в Риге как попытку сознательного создания трудностей при проведении российских президентских выборов, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.
"На фоне беспрецедентного уровня русофобских настроений в латвийском обществе и участившихся нападок на граждан России бездействие латвийских властей можно трактовать как попытку сознательного создания трудностей при проведении выборов и посягательство на конституционные права россиян", - сказал он.
Высокопоставленный дипломат заверил, что "посольство предпримет все необходимые меры для организации беспрепятственного волеизъявления проживающих в Латвии граждан нашей страны".
Читайте полный текст интервью Олега Зыкова >>
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
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