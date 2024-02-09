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Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России

Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России - РИА Новости, 09.02.2024

Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России

Россия трактует нежелание властей Латвии обеспечивать порядок по периметру избирательных участков 17 марта в Риге как попытку сознательного создания трудностей... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:40

2024-02-09T14:40

2024-02-09T16:11

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Россия трактует нежелание властей Латвии обеспечивать порядок по периметру избирательных участков 17 марта в Риге как попытку сознательного создания трудностей при проведении российских президентских выборов, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков. "На фоне беспрецедентного уровня русофобских настроений в латвийском обществе и участившихся нападок на граждан России бездействие латвийских властей можно трактовать как попытку сознательного создания трудностей при проведении выборов и посягательство на конституционные права россиян", - сказал он. Высокопоставленный дипломат заверил, что "посольство предпримет все необходимые меры для организации беспрепятственного волеизъявления проживающих в Латвии граждан нашей страны". Читайте полный текст интервью Олега Зыкова >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, латвия, рига, олег зыков, выборы президента рф