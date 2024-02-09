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Принадлежность Крыма России очевидна даже для политиков в ЕС, заявили в СФ - РИА Новости, 09.02.2024
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10:21 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/krym-1926361433.html
Принадлежность Крыма России очевидна даже для политиков в ЕС, заявили в СФ
Принадлежность Крыма России очевидна даже для политиков в ЕС, заявили в СФ - РИА Новости, 09.02.2024
Принадлежность Крыма России очевидна даже для политиков в ЕС, заявили в СФ
Тезис о том, что Крым и Севастополь принадлежат России, очевиден даже для европейских политиков, отдавать часть своей территории Россия не намерена, сказала РИА РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:21
2024-02-09T10:21
россия
екатерина алтабаева
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
такер карлсон
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Тезис о том, что Крым и Севастополь принадлежат России, очевиден даже для европейских политиков, отдавать часть своей территории Россия не намерена, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Ранее американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с президентом России Владимиром Путиным, отметил, что нужно быть безумным, чтобы полагать, что российский лидер уступит Крым Украине для завершения текущего конфликта. "Отдавать свою территорию, не защищая ее, Россия никогда и никому не намерена. А Крым и Севастополь - совершенно для всех очевидно, для европейских политиков, даже поляки стали говорить о том, что они понимают, что это российская территория. А если понимают, то нужно соответствующим образом вести. Для нас этот вопрос решен, и это записано в нашей Конституции", - сказала Алтабаева. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, екатерина алтабаева, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, такер карлсон, республика крым, в мире
Россия, Екатерина Алтабаева, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Такер Карлсон, Республика Крым, В мире
Принадлежность Крыма России очевидна даже для политиков в ЕС, заявили в СФ

Алтабаева: принадлежность Крыма России очевидна даже для европейских политиков

© РИА Новости / Максим БлиновНадпись о единстве Крыма и России в Севастополе
Надпись о единстве Крыма и России в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Надпись о единстве Крыма и России в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Тезис о том, что Крым и Севастополь принадлежат России, очевиден даже для европейских политиков, отдавать часть своей территории Россия не намерена, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Ранее американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с президентом России Владимиром Путиным, отметил, что нужно быть безумным, чтобы полагать, что российский лидер уступит Крым Украине для завершения текущего конфликта.
«
"Отдавать свою территорию, не защищая ее, Россия никогда и никому не намерена. А Крым и Севастополь - совершенно для всех очевидно, для европейских политиков, даже поляки стали говорить о том, что они понимают, что это российская территория. А если понимают, то нужно соответствующим образом вести. Для нас этот вопрос решен, и это записано в нашей Конституции", - сказала Алтабаева.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
 
РоссияЕкатерина АлтабаеваИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинТакер КарлсонРеспублика КрымВ мире
 
 
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