https://ria.ru/20240209/karlson-1926314391.html

"Надо быть безумным": Карлсон высказался о статусе Крыма

"Надо быть безумным": Карлсон высказался о статусе Крыма - РИА Новости, 09.02.2024

"Надо быть безумным": Карлсон высказался о статусе Крыма

Необходимо быть безумным, чтобы полагать, что президент России Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения текущего конфликта, заявил американский... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:49

2024-02-09T03:49

2024-02-09T03:49

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

сша

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украина

такер карлсон

владимир путин

виктория нуланд

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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Необходимо быть безумным, чтобы полагать, что президент России Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения текущего конфликта, заявил американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с российским лидером. "Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны", - сказал журналист в видеообращении, опубликованном им из гостиницы по итогам интервью. Он добавил, что попытки превратить Россию с ее ядерным потенциалом в слабое государство попросту не имеют смысла, и от такого исхода пострадали бы сами США. "Нами правят сумасшедшие: президент и… (замгоссекретаря) Виктория Нуланд", - указал Карлсон, задавшись вопросом о том, к чему привели попытки США свергнуть власть в других странах, включая Ливию и Ирак.

https://ria.ru/20240209/oshibka-1926309240.html

россия

сша

украина

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интервью владимира путина такеру карлсону, россия, сша, в мире, украина, такер карлсон, владимир путин, виктория нуланд