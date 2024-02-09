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"Надо быть безумным": Карлсон высказался о статусе Крыма - РИА Новости, 09.02.2024
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03:49 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/karlson-1926314391.html
"Надо быть безумным": Карлсон высказался о статусе Крыма
"Надо быть безумным": Карлсон высказался о статусе Крыма - РИА Новости, 09.02.2024
"Надо быть безумным": Карлсон высказался о статусе Крыма
Необходимо быть безумным, чтобы полагать, что президент России Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения текущего конфликта, заявил американский... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:49
2024-02-09T03:49
интервью владимира путина такеру карлсону
россия
сша
в мире
украина
такер карлсон
владимир путин
виктория нуланд
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Необходимо быть безумным, чтобы полагать, что президент России Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения текущего конфликта, заявил американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с российским лидером. "Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны", - сказал журналист в видеообращении, опубликованном им из гостиницы по итогам интервью. Он добавил, что попытки превратить Россию с ее ядерным потенциалом в слабое государство попросту не имеют смысла, и от такого исхода пострадали бы сами США. "Нами правят сумасшедшие: президент и… (замгоссекретаря) Виктория Нуланд", - указал Карлсон, задавшись вопросом о том, к чему привели попытки США свергнуть власть в других странах, включая Ливию и Ирак.
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интервью владимира путина такеру карлсону, россия, сша, в мире, украина, такер карлсон, владимир путин, виктория нуланд
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, США, В мире, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, Виктория Нуланд
"Надо быть безумным": Карлсон высказался о статусе Крыма

Карлсон: нужно быть безумным, чтобы полагать, что Путин уступит Крым Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Необходимо быть безумным, чтобы полагать, что президент России Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения текущего конфликта, заявил американский журналист Такер Карлсон, подводя итоги своего двухчасового интервью с российским лидером.
"Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны", - сказал журналист в видеообращении, опубликованном им из гостиницы по итогам интервью.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Путин назвал угрозы для Крыма колоссальной политической ошибкой США
03:25
Он добавил, что попытки превратить Россию с ее ядерным потенциалом в слабое государство попросту не имеют смысла, и от такого исхода пострадали бы сами США. "Нами правят сумасшедшие: президент и… (замгоссекретаря) Виктория Нуланд", - указал Карлсон, задавшись вопросом о том, к чему привели попытки США свергнуть власть в других странах, включая Ливию и Ирак.
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуРоссияСШАВ миреУкраинаТакер КарлсонВладимир ПутинВиктория Нуланд
 
 
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