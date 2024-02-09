https://ria.ru/20240209/korm-1926510546.html

В Мордовии запустили завод по производству кормов для животных

В Мордовии запустили завод по производству кормов для животных - РИА Новости, 09.02.2024

В Мордовии запустили завод по производству кормов для животных

Производство сухих кормов для домашних животных запустили 9 февраля в Мордовии на новой производственной площадке группы компаний "Талина", сообщает... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T22:01

2024-02-09T22:01

2024-02-09T22:01

республика мордовия

артем здунов

дмитрий патрушев

выставка-форум "россия"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Производство сухих кормов для домашних животных запустили 9 февраля в Мордовии на новой производственной площадке группы компаний "Талина", сообщает пресс-служба главы республики. Символический пуск завода состоялся на стенде Мордовии на выставке-форуме "Россия" в День сельского хозяйства. "В открытии производства приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, глава Мордовии Артём Здунов и основатель ГК "Талина" Виктор Бирюков. По видеоконференцсвязи из Атяшевского района Мордовии к церемонии подключились сотрудники предприятия "Добрый хозяин", входящего в перерабатывающий холдинг", - говорится в сообщении. Еще в 2018 году ГК " Талина" занялась изготовлением кормов для домашних животных. Возведение новой производственной площадки по выпуску сухих кормов для собак и кошек началось в 2022 году. Инвестиции в проект превысили 1,7 миллиарда рублей, после выхода на полную мощность предприятие будет ежегодно выпускать 50 тысяч тонн продукции. Для производства кормов будет использоваться собственная сырьевая база предприятия. Новая площадка оснащена ультрасовременным оборудованием преимущественно отечественного производства. "Предприятие, которое мы сегодня запускаем, улучшает продовольственную безопасность для братьев наших меньших. Производство кормов для животных – то направление, где еще несколько лет назад мы не были сильны, приходилось продукцию закупать. Но "Талина" несколько лет назад начала выпускать влажные корма, а сегодня мы запускаем завод по производству сухих кормов. Это шаг вперед. Примечательно, что в стране появляются предприятия замкнутого цикла – мясо-костная мука идет на производство таких кормов", - приводятся в сообщении слова Патрушева. Глава Мордовии подчеркнул, что импортозамещающий проект по обеспечению рынка отечественными кормами для домашних питомцев реализован при поддержке президента России. "Полтора года назад мы докладывали нашему президенту об этом проекте, и вот сейчас уже вырос завод по глубокой переработке. На заводе создано 113 высококвалифицированных рабочих мест с хорошей зарплатой. Идем дальше вперед – мы расширили территорию опережающего социально-экономического развития, где будет большой завод по производству влажных кормов с объемом инвестиций 4,3 миллиарда рублей. Мы намерены завоевать этот рынок и работать на нем уверенно", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

https://ria.ru/20240202/mordoviya-1924981534.html

https://ria.ru/20231222/razvitie-1917548816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов, дмитрий патрушев, выставка-форум "россия"