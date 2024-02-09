Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии запустили завод по производству кормов для животных - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
22:01 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/korm-1926510546.html
В Мордовии запустили завод по производству кормов для животных
В Мордовии запустили завод по производству кормов для животных - РИА Новости, 09.02.2024
В Мордовии запустили завод по производству кормов для животных
Производство сухих кормов для домашних животных запустили 9 февраля в Мордовии на новой производственной площадке группы компаний "Талина", сообщает... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T22:01
2024-02-09T22:01
республика мордовия
артем здунов
дмитрий патрушев
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783500635_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_89e20c89badb70bbf4cff6f87bbf6b46.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Производство сухих кормов для домашних животных запустили 9 февраля в Мордовии на новой производственной площадке группы компаний "Талина", сообщает пресс-служба главы республики. Символический пуск завода состоялся на стенде Мордовии на выставке-форуме "Россия" в День сельского хозяйства. "В открытии производства приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, глава Мордовии Артём Здунов и основатель ГК "Талина" Виктор Бирюков. По видеоконференцсвязи из Атяшевского района Мордовии к церемонии подключились сотрудники предприятия "Добрый хозяин", входящего в перерабатывающий холдинг", - говорится в сообщении. Еще в 2018 году ГК " Талина" занялась изготовлением кормов для домашних животных. Возведение новой производственной площадки по выпуску сухих кормов для собак и кошек началось в 2022 году. Инвестиции в проект превысили 1,7 миллиарда рублей, после выхода на полную мощность предприятие будет ежегодно выпускать 50 тысяч тонн продукции. Для производства кормов будет использоваться собственная сырьевая база предприятия. Новая площадка оснащена ультрасовременным оборудованием преимущественно отечественного производства. "Предприятие, которое мы сегодня запускаем, улучшает продовольственную безопасность для братьев наших меньших. Производство кормов для животных – то направление, где еще несколько лет назад мы не были сильны, приходилось продукцию закупать. Но "Талина" несколько лет назад начала выпускать влажные корма, а сегодня мы запускаем завод по производству сухих кормов. Это шаг вперед. Примечательно, что в стране появляются предприятия замкнутого цикла – мясо-костная мука идет на производство таких кормов", - приводятся в сообщении слова Патрушева. Глава Мордовии подчеркнул, что импортозамещающий проект по обеспечению рынка отечественными кормами для домашних питомцев реализован при поддержке президента России. "Полтора года назад мы докладывали нашему президенту об этом проекте, и вот сейчас уже вырос завод по глубокой переработке. На заводе создано 113 высококвалифицированных рабочих мест с хорошей зарплатой. Идем дальше вперед – мы расширили территорию опережающего социально-экономического развития, где будет большой завод по производству влажных кормов с объемом инвестиций 4,3 миллиарда рублей. Мы намерены завоевать этот рынок и работать на нем уверенно", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
https://ria.ru/20240202/mordoviya-1924981534.html
https://ria.ru/20231222/razvitie-1917548816.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783500635_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e7d6930d0206a532d4e80eff7e7fb55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов, дмитрий патрушев, выставка-форум "россия"
Республика Мордовия, Артем Здунов, Дмитрий Патрушев, Выставка-форум "Россия"

В Мордовии запустили завод по производству кормов для животных

© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"Корм для домашних животных
Корм для домашних животных
© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"
Корм для домашних животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Производство сухих кормов для домашних животных запустили 9 февраля в Мордовии на новой производственной площадке группы компаний "Талина", сообщает пресс-служба главы республики.
Символический пуск завода состоялся на стенде Мордовии на выставке-форуме "Россия" в День сельского хозяйства.
Встреча главы Мордовии Артёма Здунова с первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Ольгой Баталиной в Мордовии - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
В Мордовии обсудили реализацию нацпроектов по поддержке семьи и соцзащите
2 февраля, 11:04
"В открытии производства приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, глава Мордовии Артём Здунов и основатель ГК "Талина" Виктор Бирюков. По видеоконференцсвязи из Атяшевского района Мордовии к церемонии подключились сотрудники предприятия "Добрый хозяин", входящего в перерабатывающий холдинг", - говорится в сообщении.
Еще в 2018 году ГК " Талина" занялась изготовлением кормов для домашних животных. Возведение новой производственной площадки по выпуску сухих кормов для собак и кошек началось в 2022 году. Инвестиции в проект превысили 1,7 миллиарда рублей, после выхода на полную мощность предприятие будет ежегодно выпускать 50 тысяч тонн продукции. Для производства кормов будет использоваться собственная сырьевая база предприятия. Новая площадка оснащена ультрасовременным оборудованием преимущественно отечественного производства.
"Предприятие, которое мы сегодня запускаем, улучшает продовольственную безопасность для братьев наших меньших. Производство кормов для животных – то направление, где еще несколько лет назад мы не были сильны, приходилось продукцию закупать. Но "Талина" несколько лет назад начала выпускать влажные корма, а сегодня мы запускаем завод по производству сухих кормов. Это шаг вперед. Примечательно, что в стране появляются предприятия замкнутого цикла – мясо-костная мука идет на производство таких кормов", - приводятся в сообщении слова Патрушева.
Глава Мордовии подчеркнул, что импортозамещающий проект по обеспечению рынка отечественными кормами для домашних питомцев реализован при поддержке президента России.
"Полтора года назад мы докладывали нашему президенту об этом проекте, и вот сейчас уже вырос завод по глубокой переработке. На заводе создано 113 высококвалифицированных рабочих мест с хорошей зарплатой. Идем дальше вперед – мы расширили территорию опережающего социально-экономического развития, где будет большой завод по производству влажных кормов с объемом инвестиций 4,3 миллиарда рублей. Мы намерены завоевать этот рынок и работать на нем уверенно", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Железнодорожные вагоны - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Перспективы развития грузового вагоностроения обсудили в Мордовии
22 декабря 2023, 17:41
 
Республика МордовияАртем ЗдуновДмитрий ПатрушевВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала