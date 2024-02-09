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Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 09.02.2024
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10:24 09.02.2024 (обновлено: 15:29 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/koreya-1926362118.html
Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление
Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 09.02.2024
Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление
КНДР не исключает сценария с оккупацией Южной Кореи, заявил Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:24
2024-02-09T15:29
в мире
ким чен ын
пхеньян
южная корея
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. КНДР не исключает сценария с оккупацией Южной Кореи, заявил Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи."Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем", — сказал северокорейский лидер.Ким Чен Ын добавил, что если враги КНДР осмелятся применить силу, то Пхеньян примет "смелое решение, которое изменит историю" и без колебаний мобилизует все имеющиеся средства.Он отметил, что вооруженные силы должны стать более мощными и использоваться для предотвращения войны и безоговорочной защиты мира.Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны. Боевые действия между Севером и Югом начались 25 июня 1950 года и продолжались до 1953-го. На стороне КНДР в войне участвовали контингент Китая и военные специалисты из СССР, на стороне Южной Кореи — Вооруженные силы США и еще нескольких стран в составе многонациональных сил ООН. В июле 1953 года боевые действия закончились перемирием. C одной стороны его подписали командующие войсками КНДР и Китая, с другой — США под флагом ООН. Мирный договор Пхеньян и Сеул так и не заключили.
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в мире, ким чен ын, пхеньян, южная корея
В мире, Ким Чен Ын, Пхеньян, Южная Корея
Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление

Ким Чен Ын заявил, что КНДР оккупирует Южную Корею, если потребуется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. КНДР не исключает сценария с оккупацией Южной Кореи, заявил Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
«
"Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем", — сказал северокорейский лидер.
Ким Чен Ын добавил, что если враги КНДР осмелятся применить силу, то Пхеньян примет "смелое решение, которое изменит историю" и без колебаний мобилизует все имеющиеся средства.
Он отметил, что вооруженные силы должны стать более мощными и использоваться для предотвращения войны и безоговорочной защиты мира.
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны. Боевые действия между Севером и Югом начались 25 июня 1950 года и продолжались до 1953-го. На стороне КНДР в войне участвовали контингент Китая и военные специалисты из СССР, на стороне Южной Кореи — Вооруженные силы США и еще нескольких стран в составе многонациональных сил ООН. В июле 1953 года боевые действия закончились перемирием. C одной стороны его подписали командующие войсками КНДР и Китая, с другой — США под флагом ООН. Мирный договор Пхеньян и Сеул так и не заключили.
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 16.06.2020
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В миреКим Чен ЫнПхеньянЮжная Корея
 
 
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