https://ria.ru/20240209/klinton-1926518310.html

"Военный преступник". Активисты сорвали выступление Клинтон в США

"Военный преступник". Активисты сорвали выступление Клинтон в США - РИА Новости, 09.02.2024

"Военный преступник". Активисты сорвали выступление Клинтон в США

Активисты сорвали выступление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете: назвали ее "военным преступником" и принялись скандировать... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T23:34

2024-02-09T23:34

2024-02-09T23:34

в мире

сша

палестина

ближний восток

хиллари клинтон

линда томас-гринфилд

колумбийский университет

оон

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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Активисты сорвали выступление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете: назвали ее "военным преступником" и принялись скандировать лозунги в поддержку Палестины, следует из трансляции мероприятия. Спустя несколько секунд после начала выступления кто-то из-зала обратился к экс-госсекретарю. "Хиллари Дайан Родэм Клинтон!" — раздалось из зала. "Да, это мое имя", — ответила Клинтон. "Вы — военный преступник!", — кратко заключил активист, впоследствии выкрикнувший лозунги в поддержку стран Ближнего Востока и, в частности, Палестины. Следом за Клинтон выступала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее активисты также прервали.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

сша

палестина

ближний восток

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в мире, сша, палестина, ближний восток, хиллари клинтон, линда томас-гринфилд, колумбийский университет, оон