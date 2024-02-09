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"Военный преступник". Активисты сорвали выступление Клинтон в США - РИА Новости, 09.02.2024
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23:34 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/klinton-1926518310.html
"Военный преступник". Активисты сорвали выступление Клинтон в США
"Военный преступник". Активисты сорвали выступление Клинтон в США - РИА Новости, 09.02.2024
"Военный преступник". Активисты сорвали выступление Клинтон в США
Активисты сорвали выступление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете: назвали ее "военным преступником" и принялись скандировать... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T23:34
2024-02-09T23:34
в мире
сша
палестина
ближний восток
хиллари клинтон
линда томас-гринфилд
колумбийский университет
оон
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Активисты сорвали выступление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете: назвали ее "военным преступником" и принялись скандировать лозунги в поддержку Палестины, следует из трансляции мероприятия. Спустя несколько секунд после начала выступления кто-то из-зала обратился к экс-госсекретарю. "Хиллари Дайан Родэм Клинтон!" — раздалось из зала. "Да, это мое имя", — ответила Клинтон. "Вы — военный преступник!", — кратко заключил активист, впоследствии выкрикнувший лозунги в поддержку стран Ближнего Востока и, в частности, Палестины. Следом за Клинтон выступала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее активисты также прервали.
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в мире, сша, палестина, ближний восток, хиллари клинтон, линда томас-гринфилд, колумбийский университет, оон
В мире, США, Палестина, Ближний Восток, Хиллари Клинтон, Линда Томас-Гринфилд, Колумбийский университет, ООН
"Военный преступник". Активисты сорвали выступление Клинтон в США

Пропалестинские активисты во время речи Клинтон назвали ее военным преступником

© AFP 2024 / MANDEL NGANБывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время выступления
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время выступления - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AFP 2024 / MANDEL NGAN
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время выступления. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Активисты сорвали выступление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете: назвали ее "военным преступником" и принялись скандировать лозунги в поддержку Палестины, следует из трансляции мероприятия.
Спустя несколько секунд после начала выступления кто-то из-зала обратился к экс-госсекретарю.
"Хиллари Дайан Родэм Клинтон!" — раздалось из зала.
"Да, это мое имя", — ответила Клинтон.
"Вы — военный преступник!", — кратко заключил активист, впоследствии выкрикнувший лозунги в поддержку стран Ближнего Востока и, в частности, Палестины.
Следом за Клинтон выступала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее активисты также прервали.
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В миреСШАПалестинаБлижний ВостокХиллари КлинтонЛинда Томас-ГринфилдКолумбийский университетООН
 
 
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