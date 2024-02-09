https://ria.ru/20240209/klinton-1926518310.html
"Военный преступник". Активисты сорвали выступление Клинтон в США
"Военный преступник". Активисты сорвали выступление Клинтон в США - РИА Новости, 09.02.2024
"Военный преступник". Активисты сорвали выступление Клинтон в США
Активисты сорвали выступление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете: назвали ее "военным преступником" и принялись скандировать... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T23:34
2024-02-09T23:34
2024-02-09T23:34
в мире
сша
палестина
ближний восток
хиллари клинтон
линда томас-гринфилд
колумбийский университет
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898973066_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_8789d943c68c5c8cad43d4abfdcac181.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Активисты сорвали выступление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете: назвали ее "военным преступником" и принялись скандировать лозунги в поддержку Палестины, следует из трансляции мероприятия. Спустя несколько секунд после начала выступления кто-то из-зала обратился к экс-госсекретарю. "Хиллари Дайан Родэм Клинтон!" — раздалось из зала. "Да, это мое имя", — ответила Клинтон. "Вы — военный преступник!", — кратко заключил активист, впоследствии выкрикнувший лозунги в поддержку стран Ближнего Востока и, в частности, Палестины. Следом за Клинтон выступала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее активисты также прервали.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
сша
палестина
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898973066_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d4a0cbc22f1c1183c90a08592d35399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, палестина, ближний восток, хиллари клинтон, линда томас-гринфилд, колумбийский университет, оон
В мире, США, Палестина, Ближний Восток, Хиллари Клинтон, Линда Томас-Гринфилд, Колумбийский университет, ООН
"Военный преступник". Активисты сорвали выступление Клинтон в США
Пропалестинские активисты во время речи Клинтон назвали ее военным преступником