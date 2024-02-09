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Российский посол рассказал о контактах с политическим крылом ХАМАС - РИА Новости, 09.02.2024
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10:18 09.02.2024 (обновлено: 10:21 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/khamas-1926360514.html
Российский посол рассказал о контактах с политическим крылом ХАМАС
Российский посол рассказал о контактах с политическим крылом ХАМАС - РИА Новости, 09.02.2024
Российский посол рассказал о контактах с политическим крылом ХАМАС
Россия регулярно поддерживает диалог с политическим крылом палестинского движения ХАМАС, отдельные руководители которого проживают в Катаре, по каналу... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:18
2024-02-09T10:21
россия
доха
в мире
катар
хамас
муса абу марзук
михаил богданов
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ДОХА, 9 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия регулярно поддерживает диалог с политическим крылом палестинского движения ХАМАС, отдельные руководители которого проживают в Катаре, по каналу российской дипмиссии в Дохе, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин."В рамках поддержания регулярных контактов с представителями всех палестинских фракций российская сторона ведёт диалог в том числе с руководством политического крыла ХАМАС в Дохе. С 7 октября состоялись два визита в Москву заместителя председателя политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука, где его принимал заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов. Поддерживается регулярный диалог и обмен мнениями по каналу посольства в Дохе", - рассказал Догадкин.Он отметил, что в контактах с ХАМАС российская сторона всегда акцентирует внимание на необходимости скорейшего освобождения захваченных во время нападений 7 октября прошлого года и удерживаемых в Газе оставшихся троих российских граждан. "При непосредственном участии посольства в ноябре прошлого года удалось добиться выхода на свободу троих россиян. Посильно стараемся содействовать и освобождению остальных гражданских лиц, рассматривая это как необходимое условие для деэскалации обстановки", - добавил дипломат.
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россия, доха, в мире, катар, хамас, муса абу марзук, михаил богданов
Россия, Доха, В мире, Катар, ХАМАС, Муса Абу Марзук, Михаил Богданов
Российский посол рассказал о контактах с политическим крылом ХАМАС

Посол Догадкин: Россия поддерживает диалог с ХАМАС по каналу дипмиссии в Дохе

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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ДОХА, 9 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия регулярно поддерживает диалог с политическим крылом палестинского движения ХАМАС, отдельные руководители которого проживают в Катаре, по каналу российской дипмиссии в Дохе, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин.
«
"В рамках поддержания регулярных контактов с представителями всех палестинских фракций российская сторона ведёт диалог в том числе с руководством политического крыла ХАМАС в Дохе. С 7 октября состоялись два визита в Москву заместителя председателя политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука, где его принимал заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов. Поддерживается регулярный диалог и обмен мнениями по каналу посольства в Дохе", - рассказал Догадкин.
Он отметил, что в контактах с ХАМАС российская сторона всегда акцентирует внимание на необходимости скорейшего освобождения захваченных во время нападений 7 октября прошлого года и удерживаемых в Газе оставшихся троих российских граждан. "При непосредственном участии посольства в ноябре прошлого года удалось добиться выхода на свободу троих россиян. Посильно стараемся содействовать и освобождению остальных гражданских лиц, рассматривая это как необходимое условие для деэскалации обстановки", - добавил дипломат.
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РоссияДохаВ миреКатарХАМАСМуса Абу МарзукМихаил Богданов
 
 
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