https://ria.ru/20240209/khamas-1926360514.html

Российский посол рассказал о контактах с политическим крылом ХАМАС

Российский посол рассказал о контактах с политическим крылом ХАМАС - РИА Новости, 09.02.2024

Российский посол рассказал о контактах с политическим крылом ХАМАС

Россия регулярно поддерживает диалог с политическим крылом палестинского движения ХАМАС, отдельные руководители которого проживают в Катаре, по каналу... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:18

2024-02-09T10:18

2024-02-09T10:21

россия

доха

в мире

катар

хамас

муса абу марзук

михаил богданов

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ДОХА, 9 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия регулярно поддерживает диалог с политическим крылом палестинского движения ХАМАС, отдельные руководители которого проживают в Катаре, по каналу российской дипмиссии в Дохе, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин."В рамках поддержания регулярных контактов с представителями всех палестинских фракций российская сторона ведёт диалог в том числе с руководством политического крыла ХАМАС в Дохе. С 7 октября состоялись два визита в Москву заместителя председателя политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука, где его принимал заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов. Поддерживается регулярный диалог и обмен мнениями по каналу посольства в Дохе", - рассказал Догадкин.Он отметил, что в контактах с ХАМАС российская сторона всегда акцентирует внимание на необходимости скорейшего освобождения захваченных во время нападений 7 октября прошлого года и удерживаемых в Газе оставшихся троих российских граждан. "При непосредственном участии посольства в ноябре прошлого года удалось добиться выхода на свободу троих россиян. Посильно стараемся содействовать и освобождению остальных гражданских лиц, рассматривая это как необходимое условие для деэскалации обстановки", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20240202/khamas-1925082148.html

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доха

катар

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россия, доха, в мире, катар, хамас, муса абу марзук, михаил богданов