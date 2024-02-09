https://ria.ru/20240209/intervyu-1926478245.html

Интервью Путина заставит жителей других стран задуматься, считает Пасечник

Интервью Путина заставит жителей других стран задуматься, считает Пасечник - РИА Новости, 09.02.2024

Интервью Путина заставит жителей других стран задуматься, считает Пасечник

Мир устал от однобокого мнения Запада и информационной блокады России, которая во главе с сильным лидером пытается повернуть мир лицом к здравому смыслу, заявил РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:49

2024-02-09T17:49

2024-02-09T17:49

в мире

владимир путин

леонид пасечник

такер карлсон

луганская народная республика

россия

интервью владимира путина такеру карлсону

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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Мир устал от однобокого мнения Запада и информационной блокады России, которая во главе с сильным лидером пытается повернуть мир лицом к здравому смыслу, заявил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров. В своем Telegram-канале Пасечник написал, что в мире растет интерес к мнению Путина, его видению глобальных исторических процессов, и глава ЛНР назвал это "закономерным процессом". "Жители многих стран уже подустали от однобокой "правды", перекручивания истории в интересах западных элит, информационной блокады России. Из-за этого им трудно понять причины и суть того, что происходит в обществе сегодня. Сам факт того, что американский журналист провел это интервью, уже говорит о многом", - подчеркнул глава ЛНР. Комментируя интервью Путина, Пасечник отметил, что президент России аргументированно, держа в руках архивные документы и показав знание истории, разъяснил предпосылки украинского кризиса, истоки конфликта и причины принятых Москвой решений. "Россия во главе с сильным лидером пытается повернуть мир лицом к здравому смыслу. Остановить этот процесс уже вряд ли получится!", - заявил глава ЛНР, добавив, что интервью Путина Карлсону "заставляет о многом задуматься".

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, леонид пасечник, такер карлсон, луганская народная республика, россия, интервью владимира путина такеру карлсону