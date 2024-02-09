https://ria.ru/20240209/intervyu-1926469262.html

В Британии отметили подробный рассказ Путина о ситуации вокруг Украины

В Британии отметили подробный рассказ Путина о ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 09.02.2024

В Британии отметили подробный рассказ Путина о ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин очень скрупулезно подошел к рассказу об украинском конфликте в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, чего редко... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:15

2024-02-09T17:15

2024-02-09T17:15

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин очень скрупулезно подошел к рассказу об украинском конфликте в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, чего редко можно дождаться от западных политиков, заявил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. "Он был очень скрупулезен, и он сделал то, что, знаете, мы редко получаем от западных СМИ: кого-то, кто согласен сесть и в течение двух часов всё подробно объяснять очень и очень тщательно. Мы привыкли получать лишь реплики, всё сжимается до 10 или 20 секунд. Так не получаешь реального представления того, о чем говорят, не видишь нюансы", – сказал он в подкасте TNT Radio. Кертен также указал на реакцию западных мейнстримных СМИ, которые призывали к осторожности относительно интервью, потому что в него якобы заложена дезинформация. "Тогда как мы знаем, что западные правительства и западные мейнстримные медиа выкладывали дезинформацию и недостоверную информацию по меньшей мере последние четыре года", - добавил он, отметив, что эти люди "лицемеры, которые сами не видят своего лицемерия". Кроме того, политик указал на непоследовательность западных СМИ в вопросе нацизма на Украине. "В период с 2014 по 2021 год были самые разные истории о неонацистах на Украине, о том, что на Украине есть проблемы с ультраправыми. Но как только в 2022 году началась специальная военная операция, как ее называет Путин, стали говорить: "нет, здесь нет никаких нацистов, ну, может быть немного, но они хорошие нацисты". Действительно, запредельный когнитивный диссонанс", - отметил он. Кертен также напомнил роль экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в срыве мирных переговоров 2022 года. "Путин обвинил Бориса Джонсона в срыве мирного соглашения, Джонсон отрицает это. Я не знаю, что они в действительности говорили за закрытыми дверьми, но совершенно очевидно, что, знаете, он (Джонсон - ред.) туда прибыл и это совпало с продолжением войны, эскалацией войны. Поэтому, знаете, у правительства, которое сейчас у власти в нашей стране, по моему мнению, кровь на руках", - заявил Кертен. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало более 100 миллионов просмотров примерно за 14 часов. Число просмотров видео в YouTube превысило 5 миллионов.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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