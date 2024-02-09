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В Британии отметили подробный рассказ Путина о ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 09.02.2024
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17:15 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926469262.html
В Британии отметили подробный рассказ Путина о ситуации вокруг Украины
В Британии отметили подробный рассказ Путина о ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 09.02.2024
В Британии отметили подробный рассказ Путина о ситуации вокруг Украины
Президент России Владимир Путин очень скрупулезно подошел к рассказу об украинском конфликте в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, чего редко... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:15
2024-02-09T17:15
в мире
украина
великобритания
такер карлсон
владимир путин
россия
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин очень скрупулезно подошел к рассказу об украинском конфликте в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, чего редко можно дождаться от западных политиков, заявил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. "Он был очень скрупулезен, и он сделал то, что, знаете, мы редко получаем от западных СМИ: кого-то, кто согласен сесть и в течение двух часов всё подробно объяснять очень и очень тщательно. Мы привыкли получать лишь реплики, всё сжимается до 10 или 20 секунд. Так не получаешь реального представления того, о чем говорят, не видишь нюансы", – сказал он в подкасте TNT Radio. Кертен также указал на реакцию западных мейнстримных СМИ, которые призывали к осторожности относительно интервью, потому что в него якобы заложена дезинформация. "Тогда как мы знаем, что западные правительства и западные мейнстримные медиа выкладывали дезинформацию и недостоверную информацию по меньшей мере последние четыре года", - добавил он, отметив, что эти люди "лицемеры, которые сами не видят своего лицемерия". Кроме того, политик указал на непоследовательность западных СМИ в вопросе нацизма на Украине. "В период с 2014 по 2021 год были самые разные истории о неонацистах на Украине, о том, что на Украине есть проблемы с ультраправыми. Но как только в 2022 году началась специальная военная операция, как ее называет Путин, стали говорить: "нет, здесь нет никаких нацистов, ну, может быть немного, но они хорошие нацисты". Действительно, запредельный когнитивный диссонанс", - отметил он. Кертен также напомнил роль экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в срыве мирных переговоров 2022 года. "Путин обвинил Бориса Джонсона в срыве мирного соглашения, Джонсон отрицает это. Я не знаю, что они в действительности говорили за закрытыми дверьми, но совершенно очевидно, что, знаете, он (Джонсон - ред.) туда прибыл и это совпало с продолжением войны, эскалацией войны. Поэтому, знаете, у правительства, которое сейчас у власти в нашей стране, по моему мнению, кровь на руках", - заявил Кертен. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало более 100 миллионов просмотров примерно за 14 часов. Число просмотров видео в YouTube превысило 5 миллионов.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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в мире, украина, великобритания, такер карлсон, владимир путин, россия, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Украина, Великобритания, Такер Карлсон, Владимир Путин, Россия, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В Британии отметили подробный рассказ Путина о ситуации вокруг Украины

Политик Кертен: Путин очень подробно рассказал в интервью о конфликте на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин очень скрупулезно подошел к рассказу об украинском конфликте в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, чего редко можно дождаться от западных политиков, заявил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
"Он был очень скрупулезен, и он сделал то, что, знаете, мы редко получаем от западных СМИ: кого-то, кто согласен сесть и в течение двух часов всё подробно объяснять очень и очень тщательно. Мы привыкли получать лишь реплики, всё сжимается до 10 или 20 секунд. Так не получаешь реального представления того, о чем говорят, не видишь нюансы", – сказал он в подкасте TNT Radio.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Кертен также указал на реакцию западных мейнстримных СМИ, которые призывали к осторожности относительно интервью, потому что в него якобы заложена дезинформация.
"Тогда как мы знаем, что западные правительства и западные мейнстримные медиа выкладывали дезинформацию и недостоверную информацию по меньшей мере последние четыре года", - добавил он, отметив, что эти люди "лицемеры, которые сами не видят своего лицемерия".
Кроме того, политик указал на непоследовательность западных СМИ в вопросе нацизма на Украине.
"В период с 2014 по 2021 год были самые разные истории о неонацистах на Украине, о том, что на Украине есть проблемы с ультраправыми. Но как только в 2022 году началась специальная военная операция, как ее называет Путин, стали говорить: "нет, здесь нет никаких нацистов, ну, может быть немного, но они хорошие нацисты". Действительно, запредельный когнитивный диссонанс", - отметил он.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
Кертен также напомнил роль экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в срыве мирных переговоров 2022 года.
"Путин обвинил Бориса Джонсона в срыве мирного соглашения, Джонсон отрицает это. Я не знаю, что они в действительности говорили за закрытыми дверьми, но совершенно очевидно, что, знаете, он (Джонсон - ред.) туда прибыл и это совпало с продолжением войны, эскалацией войны. Поэтому, знаете, у правительства, которое сейчас у власти в нашей стране, по моему мнению, кровь на руках", - заявил Кертен.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало более 100 миллионов просмотров примерно за 14 часов. Число просмотров видео в YouTube превысило 5 миллионов.
Серьезный разговор, а не ток-шоу: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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1 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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4 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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6 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа пошла уже в другом тоне.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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7 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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8 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
4 из 12

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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12 из 12
 
В миреУкраинаВеликобританияТакер КарлсонВладимир ПутинРоссияИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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