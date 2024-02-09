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Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны - РИА Новости, 09.02.2024
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12:24 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны - РИА Новости, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
“Каждый, кто вовлечен в организацию интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, — враг США и Запада", — только что постановила британская газета Mirror. "Ну, это РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:24
2024-02-09T12:24
аналитика
россия
сша
украина
владимир путин
илон маск
хиллари клинтон
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926337748_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05a396d4d6da89103f6887bdad5a83ce.jpg
“Каждый, кто вовлечен в организацию интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, — враг США и Запада", — только что постановила британская газета Mirror. "Ну, это полезный идиот, — возмущается не ставшая президентом жена экс-президента США Хиллари Клинтон. — Он (Карлсон. — Прим. ред.) полезный идиот Путина".Отчего же так корежит наших бывших западных партнеров? Да просто президент России прорвал двухлетнюю информационную блокаду и от первого лица объяснил глобальной аудитории, что на самом деле происходит в мире, в России и на Украине.Натурально, "партнеры" не на шутку запаниковали. Да как это вообще возможно? Кто пропустил правду внутрь информационного пузыря, в котором десятилетиями живут обитатели западного цифрового концлагеря?"Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным", — кисло отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. Европейская комиссия объявила, что намерена потребовать от Илона Маска, чтобы его соцсеть X (бывший Twitter) удалила интервью с платформы, а другие соцсети не размещали даже его отрывки. Ссылаются при этом на свои только что принятые законы, охраняющие аудиторию от "вредного" контента. Да хватит уже притворяться, вы охраняете их только от правды.Интервью еще и выйти не успело, а пресс-секретарь Еврокомиссии уже испугалась, что это будет "пропагандистский удар в информационной войне" Владимира Путина, который позволит ему "восстановить Российскую империю" — ни больше ни меньше. Илон Маск пока держит удар и ничего из соцсети Х не удаляет. Интервью Путина за несколько часов набрало больше семидесяти миллионов просмотров. Президент России, как говорится, порвал интернет.Западная информмашина попыталась вынести эту прорывную беседу из новостного поля, задействовав самого президента США. На первых полосах пошли новости о том, что против Байдена прекращено расследование о неправильном хранении секретных документов с формулировкой "у старика плохо с памятью". Байден изобразил обиду, объявил о внеочередном обращении к нации и принялся доказывать американцам, что с памятью у него все отлично. В доказательство заявил, что "президент Мексики Сиси" не хочет пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа.На самом деле Сиси — президент Египта. Но гумпомощь в Газу не пускает "Биби" — так называют Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля. То есть Байден перепутал Сиси с Биби, а Мексику — с Израилем. И весь этот дешевый фарс был устроен, чтобы отвлечь американцев от информационной бомбы, которую взорвал Путин.В конце концов традиционные СМИ все-таки принялись об интервью писать — не отреагировать на него было просто невозможно. И сколько же тут со всех полос полилось вранья!В Washington Post придумали, что Карлсон и Путин поссорились во время интервью. На самом деле американский журналист, привыкший жестко перебивать и троллить собеседников, сидел во время беседы как пай-мальчик, внимательно слушающий учителя истории — Путин воспользовался случаем, чтобы просветить западную аудиторию насчет юго-западных земель России.В британской Times, наоборот, решили, что президент России выглядел во время интервью веселым и "казалось, что он получает удовольствие от разговора". На BBC отважно солгали, что разговор о "традиционных ценностях включал в себя атаки на ЛГБТ-людей* в России". Это вообще какой-то безумный бред по типу "у кого что болит", подобные темы в интервью и не упоминались ни разу.В CNN сначала дали отрывок интервью вообще без звука и сразу же принялись ныть, что, мол, Такер сказал, будто западные журналисты не удосужились поговорить с Путиным, а мы на самом деле все время пишем в Кремль и просим об интервью. А теперь вот Такер обеспечил Путину "масштабную пропагандистскую победу". Тут, конечно, очень много еще и чисто профессиональной зависти. Сделав интервью с таким выдающимся историческим деятелем, как Путин, Карлсон и сам вошел в историю. Поэтому коллеги неистово перемывают ему кости, а кое-кто требует вообще запретить ему въезд в Штаты или вообще посадить. В Евросоюзе, кстати, призвали наложить на Карлсона санкции — ну, это российским журналистам не в новинку, добро пожаловать в клуб, Такер!Потоки вранья хорошо объясняют, почему западным журналистам так долго не удавалось получить разрешение на интервью с Путиным. Да просто потому, что они проделали бы с его словами то же самое, что и сейчас. Надергали бы, исказили, переврали, оболгали — ровно так же, как они делали это со всеми его большими выступлениями. Почему? Да потому, что они панически боятся его прямой речи.Теперь мировая аудитория может услышать Путина без купюр. Интервью показало, что конфликт на Украине вызван исключительно агрессией западного блока. Что у нашей страны нет никаких территориальных претензий к странам НАТО и никакого желания развязывать войну против блока. Что Россия начала СВО с целью добиться мира и сейчас предлагает Вашингтону признать свои собственные ошибки и открыто попросить Москву о мирных переговорах. Если им так уж стыдно, пусть придумают какой-нибудь предлог, чтобы не терять лицо перед электоратом.Единственный более или менее объективный обзор интервью выдала New York Times. “Вид господина Путина подчеркивал его тактическую уверенность, в то время как его противники находятся в стадии уязвимости." Больше всего журналистов впечатлила фраза российского президента "У вас нечем заниматься?" Путин показал хорошую осведомленность о насущных проблемах США: "У вас проблем на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом. &lt;...&gt; Нечем заниматься — нужно воевать на Украине? А не лучше ли договориться с Россией?"Что ж, мяч на стороне Вашингтона. Но предложение мира пугает их больше, чем война.* Экстремистское движение, запрещено в России.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926379329.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926377058.html
https://ria.ru/20240209/mask-1926297416.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926374300.html
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аналитика, россия, сша, украина, владимир путин, илон маск, хиллари клинтон, еврокомиссия, нато
Аналитика, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Илон Маск, Хиллари Клинтон, Еврокомиссия, НАТО

Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
“Каждый, кто вовлечен в организацию интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, — враг США и Запада", — только что постановила британская газета Mirror. "Ну, это полезный идиот, — возмущается не ставшая президентом жена экс-президента США Хиллари Клинтон. — Он (Карлсон. — Прим. ред.) полезный идиот Путина".
Отчего же так корежит наших бывших западных партнеров? Да просто президент России прорвал двухлетнюю информационную блокаду и от первого лица объяснил глобальной аудитории, что на самом деле происходит в мире, в России и на Украине.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В СФ уверены, что на Западе с большим интересом изучали интервью Путина
Вчера, 11:25
Натурально, "партнеры" не на шутку запаниковали. Да как это вообще возможно? Кто пропустил правду внутрь информационного пузыря, в котором десятилетиями живут обитатели западного цифрового концлагеря?
"Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным", — кисло отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. Европейская комиссия объявила, что намерена потребовать от Илона Маска, чтобы его соцсеть X (бывший Twitter) удалила интервью с платформы, а другие соцсети не размещали даже его отрывки. Ссылаются при этом на свои только что принятые законы, охраняющие аудиторию от "вредного" контента. Да хватит уже притворяться, вы охраняете их только от правды.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина
Вчера, 11:16
Интервью еще и выйти не успело, а пресс-секретарь Еврокомиссии уже испугалась, что это будет "пропагандистский удар в информационной войне" Владимира Путина, который позволит ему "восстановить Российскую империю" — ни больше ни меньше.
Илон Маск пока держит удар и ничего из соцсети Х не удаляет. Интервью Путина за несколько часов набрало больше семидесяти миллионов просмотров. Президент России, как говорится, порвал интернет.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Путин оценил деятельность Илона Маска
Вчера, 02:36
Западная информмашина попыталась вынести эту прорывную беседу из новостного поля, задействовав самого президента США. На первых полосах пошли новости о том, что против Байдена прекращено расследование о неправильном хранении секретных документов с формулировкой "у старика плохо с памятью". Байден изобразил обиду, объявил о внеочередном обращении к нации и принялся доказывать американцам, что с памятью у него все отлично. В доказательство заявил, что "президент Мексики Сиси" не хочет пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа.
На самом деле Сиси — президент Египта. Но гумпомощь в Газу не пускает "Биби" — так называют Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля. То есть Байден перепутал Сиси с Биби, а Мексику — с Израилем. И весь этот дешевый фарс был устроен, чтобы отвлечь американцев от информационной бомбы, которую взорвал Путин.
В конце концов традиционные СМИ все-таки принялись об интервью писать — не отреагировать на него было просто невозможно. И сколько же тут со всех полос полилось вранья!
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
"Никто этого не хотел". В чем Путин признался Такеру Карлсону
Вчера, 04:19
В Washington Post придумали, что Карлсон и Путин поссорились во время интервью. На самом деле американский журналист, привыкший жестко перебивать и троллить собеседников, сидел во время беседы как пай-мальчик, внимательно слушающий учителя истории — Путин воспользовался случаем, чтобы просветить западную аудиторию насчет юго-западных земель России.
В британской Times, наоборот, решили, что президент России выглядел во время интервью веселым и "казалось, что он получает удовольствие от разговора".
На BBC отважно солгали, что разговор о "традиционных ценностях включал в себя атаки на ЛГБТ-людей* в России". Это вообще какой-то безумный бред по типу "у кого что болит", подобные темы в интервью и не упоминались ни разу.
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Интервью Путина Карлсону поможет разоблачить мифы о России, считает эксперт
Вчера, 11:04
В CNN сначала дали отрывок интервью вообще без звука и сразу же принялись ныть, что, мол, Такер сказал, будто западные журналисты не удосужились поговорить с Путиным, а мы на самом деле все время пишем в Кремль и просим об интервью. А теперь вот Такер обеспечил Путину "масштабную пропагандистскую победу".
Тут, конечно, очень много еще и чисто профессиональной зависти. Сделав интервью с таким выдающимся историческим деятелем, как Путин, Карлсон и сам вошел в историю. Поэтому коллеги неистово перемывают ему кости, а кое-кто требует вообще запретить ему въезд в Штаты или вообще посадить. В Евросоюзе, кстати, призвали наложить на Карлсона санкции — ну, это российским журналистам не в новинку, добро пожаловать в клуб, Такер!
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Сенатор призвал Запад сделать вывод из интервью Путина Карлсону
Вчера, 10:56
Потоки вранья хорошо объясняют, почему западным журналистам так долго не удавалось получить разрешение на интервью с Путиным. Да просто потому, что они проделали бы с его словами то же самое, что и сейчас. Надергали бы, исказили, переврали, оболгали — ровно так же, как они делали это со всеми его большими выступлениями. Почему? Да потому, что они панически боятся его прямой речи.
Теперь мировая аудитория может услышать Путина без купюр. Интервью показало, что конфликт на Украине вызван исключительно агрессией западного блока. Что у нашей страны нет никаких территориальных претензий к странам НАТО и никакого желания развязывать войну против блока. Что Россия начала СВО с целью добиться мира и сейчас предлагает Вашингтону признать свои собственные ошибки и открыто попросить Москву о мирных переговорах. Если им так уж стыдно, пусть придумают какой-нибудь предлог, чтобы не терять лицо перед электоратом.
Серьезный разговор, а не ток-шоу: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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1 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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4 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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6 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа пошла уже в другом тоне.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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7 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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8 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
4 из 12

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12
Единственный более или менее объективный обзор интервью выдала New York Times. “Вид господина Путина подчеркивал его тактическую уверенность, в то время как его противники находятся в стадии уязвимости." Больше всего журналистов впечатлила фраза российского президента "У вас нечем заниматься?" Путин показал хорошую осведомленность о насущных проблемах США: "У вас проблем на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом. <...> Нечем заниматься — нужно воевать на Украине? А не лучше ли договориться с Россией?"
Что ж, мяч на стороне Вашингтона. Но предложение мира пугает их больше, чем война.
* Экстремистское движение, запрещено в России.
 
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