https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны

Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны - РИА Новости, 09.02.2024

Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны

“Каждый, кто вовлечен в организацию интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, — враг США и Запада", — только что постановила британская газета Mirror. "Ну, это РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:24

2024-02-09T12:24

2024-02-09T12:24

аналитика

россия

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владимир путин

илон маск

хиллари клинтон

еврокомиссия

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“Каждый, кто вовлечен в организацию интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, — враг США и Запада", — только что постановила британская газета Mirror. "Ну, это полезный идиот, — возмущается не ставшая президентом жена экс-президента США Хиллари Клинтон. — Он (Карлсон. — Прим. ред.) полезный идиот Путина".Отчего же так корежит наших бывших западных партнеров? Да просто президент России прорвал двухлетнюю информационную блокаду и от первого лица объяснил глобальной аудитории, что на самом деле происходит в мире, в России и на Украине.Натурально, "партнеры" не на шутку запаниковали. Да как это вообще возможно? Кто пропустил правду внутрь информационного пузыря, в котором десятилетиями живут обитатели западного цифрового концлагеря?"Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным", — кисло отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. Европейская комиссия объявила, что намерена потребовать от Илона Маска, чтобы его соцсеть X (бывший Twitter) удалила интервью с платформы, а другие соцсети не размещали даже его отрывки. Ссылаются при этом на свои только что принятые законы, охраняющие аудиторию от "вредного" контента. Да хватит уже притворяться, вы охраняете их только от правды.Интервью еще и выйти не успело, а пресс-секретарь Еврокомиссии уже испугалась, что это будет "пропагандистский удар в информационной войне" Владимира Путина, который позволит ему "восстановить Российскую империю" — ни больше ни меньше. Илон Маск пока держит удар и ничего из соцсети Х не удаляет. Интервью Путина за несколько часов набрало больше семидесяти миллионов просмотров. Президент России, как говорится, порвал интернет.Западная информмашина попыталась вынести эту прорывную беседу из новостного поля, задействовав самого президента США. На первых полосах пошли новости о том, что против Байдена прекращено расследование о неправильном хранении секретных документов с формулировкой "у старика плохо с памятью". Байден изобразил обиду, объявил о внеочередном обращении к нации и принялся доказывать американцам, что с памятью у него все отлично. В доказательство заявил, что "президент Мексики Сиси" не хочет пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа.На самом деле Сиси — президент Египта. Но гумпомощь в Газу не пускает "Биби" — так называют Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля. То есть Байден перепутал Сиси с Биби, а Мексику — с Израилем. И весь этот дешевый фарс был устроен, чтобы отвлечь американцев от информационной бомбы, которую взорвал Путин.В конце концов традиционные СМИ все-таки принялись об интервью писать — не отреагировать на него было просто невозможно. И сколько же тут со всех полос полилось вранья!В Washington Post придумали, что Карлсон и Путин поссорились во время интервью. На самом деле американский журналист, привыкший жестко перебивать и троллить собеседников, сидел во время беседы как пай-мальчик, внимательно слушающий учителя истории — Путин воспользовался случаем, чтобы просветить западную аудиторию насчет юго-западных земель России.В британской Times, наоборот, решили, что президент России выглядел во время интервью веселым и "казалось, что он получает удовольствие от разговора". На BBC отважно солгали, что разговор о "традиционных ценностях включал в себя атаки на ЛГБТ-людей* в России". Это вообще какой-то безумный бред по типу "у кого что болит", подобные темы в интервью и не упоминались ни разу.В CNN сначала дали отрывок интервью вообще без звука и сразу же принялись ныть, что, мол, Такер сказал, будто западные журналисты не удосужились поговорить с Путиным, а мы на самом деле все время пишем в Кремль и просим об интервью. А теперь вот Такер обеспечил Путину "масштабную пропагандистскую победу". Тут, конечно, очень много еще и чисто профессиональной зависти. Сделав интервью с таким выдающимся историческим деятелем, как Путин, Карлсон и сам вошел в историю. Поэтому коллеги неистово перемывают ему кости, а кое-кто требует вообще запретить ему въезд в Штаты или вообще посадить. В Евросоюзе, кстати, призвали наложить на Карлсона санкции — ну, это российским журналистам не в новинку, добро пожаловать в клуб, Такер!Потоки вранья хорошо объясняют, почему западным журналистам так долго не удавалось получить разрешение на интервью с Путиным. Да просто потому, что они проделали бы с его словами то же самое, что и сейчас. Надергали бы, исказили, переврали, оболгали — ровно так же, как они делали это со всеми его большими выступлениями. Почему? Да потому, что они панически боятся его прямой речи.Теперь мировая аудитория может услышать Путина без купюр. Интервью показало, что конфликт на Украине вызван исключительно агрессией западного блока. Что у нашей страны нет никаких территориальных претензий к странам НАТО и никакого желания развязывать войну против блока. Что Россия начала СВО с целью добиться мира и сейчас предлагает Вашингтону признать свои собственные ошибки и открыто попросить Москву о мирных переговорах. Если им так уж стыдно, пусть придумают какой-нибудь предлог, чтобы не терять лицо перед электоратом.Единственный более или менее объективный обзор интервью выдала New York Times. “Вид господина Путина подчеркивал его тактическую уверенность, в то время как его противники находятся в стадии уязвимости." Больше всего журналистов впечатлила фраза российского президента "У вас нечем заниматься?" Путин показал хорошую осведомленность о насущных проблемах США: "У вас проблем на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом. <...> Нечем заниматься — нужно воевать на Украине? А не лучше ли договориться с Россией?"Что ж, мяч на стороне Вашингтона. Но предложение мира пугает их больше, чем война.* Экстремистское движение, запрещено в России.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926379329.html

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https://ria.ru/20240209/mask-1926297416.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926374300.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926371664.html

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аналитика, россия, сша, украина, владимир путин, илон маск, хиллари клинтон, еврокомиссия, нато