https://ria.ru/20240209/intervyu-1926353265.html

Турецкий аналитик прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону

Турецкий аналитик прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Турецкий аналитик прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону проявил уверенность, а само интервью было "отличной работой", считает турецкий... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:37

2024-02-09T09:37

2024-02-09T09:37

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АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону проявил уверенность, а само интервью было "отличной работой", считает турецкий аналитик Юсуф Эрим. Об этом он заявил в соцсети Х. "Мое итоговое мнение об интервью с Путиным заключается в том, что Такер Карлсон проделал отличную работу. Он не перебивал, был уважителен, просил разъяснений, подталкивал к последующим вопросам и даже пытался договориться об освобождении американского гражданина. Чего еще можно требовать от интервьюера?" - написал аналитик. По его словам, президент РФ был очень внятен. "В целом, это было отличное интервью. Сам факт того, что интервью состоялось, что у Такера хватило смелости опубликовать его, несмотря на огромное политическое давление, что Путин проявил доверие и уверенность, чтобы принять его, и что соцсеть Х показал его в эфире, возможно, даже более значим, чем все сказанное. Надеюсь, это станет прецедентом и окажет положительное влияние на СМИ, социальные сети и дипломатию", - подчеркнул аналитик. Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.

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