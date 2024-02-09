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Турецкий аналитик прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
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09:37 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926353265.html
Турецкий аналитик прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону
Турецкий аналитик прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
Турецкий аналитик прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону проявил уверенность, а само интервью было "отличной работой", считает турецкий... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:37
2024-02-09T09:37
россия
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону проявил уверенность, а само интервью было "отличной работой", считает турецкий аналитик Юсуф Эрим. Об этом он заявил в соцсети Х. "Мое итоговое мнение об интервью с Путиным заключается в том, что Такер Карлсон проделал отличную работу. Он не перебивал, был уважителен, просил разъяснений, подталкивал к последующим вопросам и даже пытался договориться об освобождении американского гражданина. Чего еще можно требовать от интервьюера?" - написал аналитик. По его словам, президент РФ был очень внятен. "В целом, это было отличное интервью. Сам факт того, что интервью состоялось, что у Такера хватило смелости опубликовать его, несмотря на огромное политическое давление, что Путин проявил доверие и уверенность, чтобы принять его, и что соцсеть Х показал его в эфире, возможно, даже более значим, чем все сказанное. Надеюсь, это станет прецедентом и окажет положительное влияние на СМИ, социальные сети и дипломатию", - подчеркнул аналитик. Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html
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россия, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, турция
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире, Турция
Турецкий аналитик прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону

Турецкий аналитик Эрим: Путин проявил уверенность в интервью Карлсону

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
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АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону проявил уверенность, а само интервью было "отличной работой", считает турецкий аналитик Юсуф Эрим. Об этом он заявил в соцсети Х.
"Мое итоговое мнение об интервью с Путиным заключается в том, что Такер Карлсон проделал отличную работу. Он не перебивал, был уважителен, просил разъяснений, подталкивал к последующим вопросам и даже пытался договориться об освобождении американского гражданина. Чего еще можно требовать от интервьюера?" - написал аналитик.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
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По его словам, президент РФ был очень внятен.
"В целом, это было отличное интервью. Сам факт того, что интервью состоялось, что у Такера хватило смелости опубликовать его, несмотря на огромное политическое давление, что Путин проявил доверие и уверенность, чтобы принять его, и что соцсеть Х показал его в эфире, возможно, даже более значим, чем все сказанное. Надеюсь, это станет прецедентом и окажет положительное влияние на СМИ, социальные сети и дипломатию", - подчеркнул аналитик.
Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
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04:19
 
РоссияВладимир ПутинТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ миреТурция
 
 
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