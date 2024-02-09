https://ria.ru/20240209/intervyu-1926345035.html

Китайский эксперт прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону

Китайский эксперт прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Китайский эксперт прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным стало настоящим политическим событием, что прежде всего является... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T08:40

2024-02-09T08:40

2024-02-09T08:40

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интервью владимира путина такеру карлсону

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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным стало настоящим политическим событием, что прежде всего является результатом политической борьбы в США накануне проведения там президентских выборов, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. Как заявил Сюй Полнин, "Карлсон известный журналист, его уволили из СМИ из-за отличающихся взглядов" на украинский конфликт, "после чего он стал работать в нынешнем медиа". "По своей политической позиции он является представителем республиканских СМИ (экс-президента США Дональда) Трампа. То есть то, что его интервью стало политическим событием, прежде всего является результатом ожесточенной политической конкуренции и борьбы внутри США с наступлением года президентских выборов", - сказал Сюй Полнин. Он отметил, что Карлсон приехал брать интервью у Путина, преодолев некоторые препятствия, также заявив о том, что хочет рассказать миру правду о конфликте на Украине. "Сам этот факт, я думаю, показывает нам, что это обратный эффект, обратная тенденция пропаганды демократической партии во главе с Байденом и его международной политики, чрезмерных антироссийских и антикитайских действий, а также создания медиавойн", - считает эксперт. По его словам, с тех пор, как Байден сменил Трампа, он надеется создать систему альянсов для поддержания американской гегемонии. В этом процессе, считает эксперт, Байдену необходимо создать себе внешнего врага и противника. "Создавать внешнего врага в период выборов легче. Ведь внутренние проблемы имеют более глубокую логику, которую он не может четко объяснить, но в деле создания внешних врагов она последовательна. Так что для того, чтобы создать такие альянсы, Байдену необходимо раздуть угрозу, с которой могут столкнуться члены альянсов", - пояснил Сю Полин. Поэтому, отмечает он, после начала конфликта большая часть западной пропаганды в этом вопросе была ложью и содержала элементы медиавойны. По его словам, продолжающийся конфликт "уже стал огромным бременем как для Европы, так и для США". "Тем более, если после выборов президентом станет Трамп, помощь Украине окажется под вопросом", - подчеркнул он. По мнению Сюй Полина, это также является причиной того, почему интервью Карлсона стало политическим событием. Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926340691.html

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