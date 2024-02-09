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На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
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07:04 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926333701.html
На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью Путина Такеру Карлсону
На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью Путина Такеру Карлсону
Полный текст интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону был опубликован на сайте Кремля в пятницу. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:04
2024-02-09T07:04
такер карлсон
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Полный текст интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону был опубликован на сайте Кремля в пятницу. На портале появилось видео беседы Путина и Карлсона, а также полный транскрипт на русском и на английском языке. Ранее, в 2 часа ночи по московскому времени, интервью было опубликовано на сайте американского журналиста. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
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такер карлсон, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
Такер Карлсон, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью Путина Такеру Карлсону

Полный текст интервью Путина журналисту Карлсону появился на сайте Кремля

© Last Country, Inc.Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Полный текст интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону был опубликован на сайте Кремля в пятницу.
На портале появилось видео беседы Путина и Карлсона, а также полный транскрипт на русском и на английском языке. Ранее, в 2 часа ночи по московскому времени, интервью было опубликовано на сайте американского журналиста.
Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Симоньян высказалась о перспективах Такера Карлсона
03:58
 
Такер КарлсонРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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