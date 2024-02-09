https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

"Возможно, это было ошибкой". В чем Путин признался Такеру Карлсону

"Возможно, это было ошибкой". В чем Путин признался Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

"Возможно, это было ошибкой". В чем Путин признался Такеру Карлсону

Всего за два часа интервью, которого так ждали, набрало на площадках американского журналиста миллионы просмотров. Беседа выдалась длинной и довольно... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T04:19

2024-02-09T04:19

2024-02-09T09:47

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Сергей Андреев. Всего за два часа интервью, которого так ждали, набрало на площадках американского журналиста миллионы просмотров. Беседа выдалась длинной и довольно откровенной. Прозвучало много неожиданного — и для западной, и для российской аудитории. Что рассказал президент — в материале РИА Новости.Без ток-шоуИ с Хавьером Милеем, президентом Аргентины, и с Дональдом Трампом, бывшим руководителем США, Такер Карлсон начинал интервью с хлесткого вопроса, чтобы беседа сразу стала динамичной.Этим приемом воспользовался он и сейчас:"Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос."У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?" — сказал президент, намекая на популярную передачу, которую журналист ведет в соцсети X (ранее Twitter).Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся. И беседа пошла уже в другом тоне. К слову, из всех интервью на сайте обозревателя это самое длинное.Экскурс в историюПутин, пожалуй, впервые обстоятельно объяснил для западной аудитории весь исторический контекст: Киевская Русь, взаимоотношения Московского царства с соседями, события XVII века, когда Левобережная Украина воссоединилась с Россией."Это документы из архива, копии. Здесь письма Богдана Хмельницкого, тогда человека, который контролировал власть в этой части русских земель, которые мы сейчас называем Украиной. <...> Здесь копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память", — президент протянул журналисту серую папку.Рассказал и о последующих событиях, вплоть до конца XX века. И затронул тему сближения с Западом после распада СССР. В том числе вспомнил, как разговаривал с американским президентом Биллом Клинтоном о присоединении России к НАТО. О том, что такие планы были, Путин впервые публично сообщил в феврале 2022-го."На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном (в 2000-м. — Прим. ред.) — вот здесь рядышком, в соседнем помещении — я ему задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, это возможно? Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно", — поделился подробностями российский лидер.Упомянул и другие переговоры. Несмотря на уверения в дружбе, в Вашингтоне, подчеркнул Путин, поддерживали террористов на Кавказе."Я однажды со своим коллегой, тоже президентом США, поднял этот вопрос. Он говорит: не может быть, у тебя есть доказательства? Я говорю: да. Я был готов к этой беседе и дал ему эти доказательства. Он посмотрел и знаете, что сказал? Я прошу прощения, но так было, процитирую: ну я им надеру жопу. Мы ждали-ждали ответа — ответа не было".Еще один важный момент — американская система ПРО в Восточной Европе. Москва увидела в этом угрозу безопасности России. И предложила Вашингтону создать совместный противоракетный "зонтик"."Я говорю: только представьте, если мы вместе будем решать такую глобальную стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Наверное, у нас будут споры, наверное, экономические и даже политические, но мы кардинально поменяем ситуацию в мире. <...> Потом сюда, в этот кабинет, где мы сейчас с вами беседуем, приехал министр обороны (Роберт. — Прим. ред.) Гейтс, бывший директор ЦРУ, и госсекретарь (Кондолиза. — Прим. ред.) Райс. Вот сюда, за этот стол, напротив, они сели. И сказали мне: да, мы подумали, мы согласны. Я говорю: слава богу, отлично. "Но за некоторым исключением", — сказал президент."То есть американские президенты дважды принимали какие-то решения, а потом их команды пускали все под откос?" — уточнил Карлсон."Именно так. В конечном итоге нас послали подальше", — подтвердил Путин.Украина и СВОЗатем он перечислил события на Украине в последние 20 лет: майдан 2004-го, правление Виктора Ющенко, саммит в Бухаресте в 2008-м, где Киев и Тбилиси пригласили в НАТО, приход к власти Виктора Януковича, вопрос об ассоциации с Евросоюзом, кровавый переворот в 2014-м.Тогда, добавил Путин, Вашингтон просил Москву "успокоить" украинского президента, пообещав в ответ усмирить оппозицию."Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? — хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединенных Штатов".Затем Минские соглашения. Тут глава государства поделился еще одним откровением: "Я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять"."Я был уверен абсолютно и сейчас вам скажу: я искренне считал, что если все-таки удастся уговорить тех людей, которые в Донбассе, — их надо было еще уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, — то постепенно, постепенно раны заживут. <...> Нет, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить", — подчеркнул он.В итоге России пришлось защищать своих людей.Карлсон спросил, достигнуты ли цели СВО. Президент ответил отрицательно. Например, не состоялась денацификация. Но всего можно достичь путем переговоров. Правда, украинские власти сами себе их запретили."Мир болен"Обсудили и взрыв "Северных потоков". Журналист предложил Путину раскрыть имеющиеся у России данные о причастных к этому — "вы бы победили в пропагандистской войне".Ответ был неожиданный: "В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что они контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы просто засветим свои источники информации, а результата не добьемся".Потом Карлсон попросил объяснить, что такое многополярный мир. Однако президент указал: миру следует быть все же единым, "чтобы безопасность была общей, а не рассчитанной на этот "золотой миллиард".Кроме того, все меняется — в том числе и положение США на мировой арене. Просто в западных элитах многие не хотят это признавать.В связи с переустройством мира вспомнили и про инновации. Президент упомянул Илона Маска, чья компания внедрила чип в мозг человека. Он считает, что бизнесмена остановить невозможно, однако "с ним надо как-то договариваться", этот процесс "нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам".По поводу Китая Путин опроверг миф о том, что Москва станет сателлитом Пекина. Во-первых, у стран добрососедские отношения, во-вторых, их внешнеполитическая философия неагрессивная.Ближе к финалу беседы Карлсон спросил об американском журналисте Эване Гершковиче, которого в марте 2023-го арестовали в России по подозрению в шпионаже. Президент ответил, что этот вопрос стороны обсуждают, хоть и непублично. И еще раз подчеркнул, что между Россией и США контакты продолжаются.Все равно договорятсяЗакончили все же на главной теме — украинском конфликте."Понимаю, можно сказать, что наша ошибка, что мы интенсифицировали действия и с помощью оружия решили прекратить эту войну, как я сказал, начатую в 2014 году в Донбассе. Но я вас верну еще поглубже, я уже об этом говорил, мы с вами сейчас обсуждали это. Тогда вернемся в 1991 год, когда нам обещали НАТО не расширять, вернемся в 2008 год, когда ворота в НАТО открыли, вернемся к Декларации о независимости Украины, где она провозгласила себя нейтральным государством. Вернемся к тому, что базы НАТО и американские базы, английские стали возникать на территории Украины, создавать нам эти угрозы. Вернемся к тому, что госпереворот совершили на Украине в 2014 году. Бессмысленно, правда? Можно этот шар катать туда и обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще-то?" — сказал президент.И добавил: рано или поздно договориться с Украиной удастся. "Все равно отношения между народами восстановятся". Потребуется много времени, но это, уверен Путин, произойдет.

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https://ria.ru/20240209/karlson-1926316963.html

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https://ria.ru/20240209/nato-1926307500.html

https://ria.ru/20240209/nato-1926301373.html

https://ria.ru/20240209/voyna-1926298992.html

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