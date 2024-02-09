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Эксперт рассказал о применении ВСУ HIMARS на Краснолиманском направлении
Эксперт рассказал о применении ВСУ HIMARS на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.02.2024
Эксперт рассказал о применении ВСУ HIMARS на Краснолиманском направлении
Украинское командование использует установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, как дежурное орудие на Краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T08:28
2024-02-09T08:28
2024-02-09T08:28
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Украинское командование использует установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, как дежурное орудие на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред.) выявлена работа нескольких американских РСЗО HIMARS, которые используются как дежурное огневое средство группировки "Хортица", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что установки размещаются среди гражданских объектов, чтобы прикрыться ими от ответного огня, а в случае попадания в жилой массив обвинить ВС РФ в ударах по гражданскому населению.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
Эксперт рассказал о применении ВСУ HIMARS на Краснолиманском направлении
Марочко: ВСУ применяют HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении