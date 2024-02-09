https://ria.ru/20240209/himars-1926344147.html

Эксперт рассказал о применении ВСУ HIMARS на Краснолиманском направлении

Эксперт рассказал о применении ВСУ HIMARS на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.02.2024

Эксперт рассказал о применении ВСУ HIMARS на Краснолиманском направлении

Украинское командование использует установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, как дежурное орудие на Краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T08:28

2024-02-09T08:28

2024-02-09T08:28

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

андрей марочко

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Украинское командование использует установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, как дежурное орудие на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред.) выявлена работа нескольких американских РСЗО HIMARS, которые используются как дежурное огневое средство группировки "Хортица", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что установки размещаются среди гражданских объектов, чтобы прикрыться ими от ответного огня, а в случае попадания в жилой массив обвинить ВС РФ в ударах по гражданскому населению.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, андрей марочко, луганская народная республика