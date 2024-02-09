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Эксперт рассказал о применении ВСУ HIMARS на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/himars-1926344147.html
Эксперт рассказал о применении ВСУ HIMARS на Краснолиманском направлении
Эксперт рассказал о применении ВСУ HIMARS на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.02.2024
Эксперт рассказал о применении ВСУ HIMARS на Краснолиманском направлении
Украинское командование использует установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, как дежурное орудие на Краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T08:28
2024-02-09T08:28
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Украинское командование использует установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, как дежурное орудие на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред.) выявлена работа нескольких американских РСЗО HIMARS, которые используются как дежурное огневое средство группировки "Хортица", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что установки размещаются среди гражданских объектов, чтобы прикрыться ими от ответного огня, а в случае попадания в жилой массив обвинить ВС РФ в ударах по гражданскому населению.
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безопасность, вооруженные силы рф, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
Эксперт рассказал о применении ВСУ HIMARS на Краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ применяют HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Украинское командование использует установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, как дежурное орудие на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред.) выявлена работа нескольких американских РСЗО HIMARS, которые используются как дежурное огневое средство группировки "Хортица", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт уточнил, что установки размещаются среди гражданских объектов, чтобы прикрыться ими от ответного огня, а в случае попадания в жилой массив обвинить ВС РФ в ударах по гражданскому населению.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФАндрей МарочкоЛуганская Народная Республика
 
 
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