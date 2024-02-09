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Стали известны подробности из жизни сына нового главкома ВСУ в Сиднее - РИА Новости, 09.02.2024
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00:53 09.02.2024 (обновлено: 08:19 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/glavkom-1926287253.html
Стали известны подробности из жизни сына нового главкома ВСУ в Сиднее
Стали известны подробности из жизни сына нового главкома ВСУ в Сиднее - РИА Новости, 09.02.2024
Стали известны подробности из жизни сына нового главкома ВСУ в Сиднее
Старший сын нового главкома ВСУ Антон Сырский живет в Сиднее и любит вечеринки, свидетельствует информация и фотографии с его страницы во "ВКонтакте". РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T00:53
2024-02-09T08:19
в мире
украина
сидней
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александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Старший сын нового главкома ВСУ Антон Сырский живет в Сиднее и любит вечеринки, свидетельствует информация и фотографии с его страницы во "ВКонтакте". Владимир Зеленский в четверг заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег и мать Людмила. Согласно данным с его страницы в соцсети, он окончил вуз в Сиднее и сейчас проживает там же. Судя по фотографиям, опубликованным в соцсети, Сырский любит отдыхать в ночных клубах и на вечеринках. Причем посты, которые за последние несколько лет Сырский репостил "на стену", все на русском языке. Кроме того, в 2019 году он опубликовал на стене карикатуру, на которой изображено, как большой медведь, окрашенный в цвета российского флага, могущественно ступает по пескам с надписью "Сирия", а за камнем в ужасе прячутся трое мужчин: представители ИГ, ЦРУ и сирийской оппозиции. Ранее РИА Новости выяснило, что предполагаемый брат нового главкома ВСУ Александра Сырского в 2013 году был оштрафован во Владимире на 30 тысяч рублей за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. На сайте Ленинского районного суда Владимира опубликованы материалы дела в отношении Сырского Олега Станиславовича, привлекавшегося как раз по такой статье российского УК. Новый главком ВСУ Сырский, по данным источника РИА Новости, родился во Владимирской области. Ранее РИА Новости сообщало, что проживающая во Владимире Людмила Сырская, являющаяся, предположительно, матерью нового главкома ВСУ, отмечала в своих соцсетях посты с поддерживающими Россию высказываниями.
https://ria.ru/20240209/glavkom-1926286870.html
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в мире, украина, сидней, россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Сидней, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Стали известны подробности из жизни сына нового главкома ВСУ в Сиднее

Сын нового главкома ВСУ живет в Сиднее и является завсегдатаем ночных клубов

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Старший сын нового главкома ВСУ Антон Сырский живет в Сиднее и любит вечеринки, свидетельствует информация и фотографии с его страницы во "ВКонтакте".
Владимир Зеленский в четверг заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег и мать Людмила.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Согласно данным с его страницы в соцсети, он окончил вуз в Сиднее и сейчас проживает там же. Судя по фотографиям, опубликованным в соцсети, Сырский любит отдыхать в ночных клубах и на вечеринках. Причем посты, которые за последние несколько лет Сырский репостил "на стену", все на русском языке.
Кроме того, в 2019 году он опубликовал на стене карикатуру, на которой изображено, как большой медведь, окрашенный в цвета российского флага, могущественно ступает по пескам с надписью "Сирия", а за камнем в ужасе прячутся трое мужчин: представители ИГ, ЦРУ и сирийской оппозиции.
Ранее РИА Новости выяснило, что предполагаемый брат нового главкома ВСУ Александра Сырского в 2013 году был оштрафован во Владимире на 30 тысяч рублей за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. На сайте Ленинского районного суда Владимира опубликованы материалы дела в отношении Сырского Олега Станиславовича, привлекавшегося как раз по такой статье российского УК.
Новый главком ВСУ Сырский, по данным источника РИА Новости, родился во Владимирской области.
Ранее РИА Новости сообщало, что проживающая во Владимире Людмила Сырская, являющаяся, предположительно, матерью нового главкома ВСУ, отмечала в своих соцсетях посты с поддерживающими Россию высказываниями.
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В миреУкраинаСиднейРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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