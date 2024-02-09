https://ria.ru/20240209/galkin-1926379784.html
"Как его впустили": Галкин* приблизился к России
"Как его впустили": Галкин* приблизился к России - РИА Новости, 09.02.2024
"Как его впустили": Галкин* приблизился к России
Телеведущий и шоумен Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что прилетел с гастролями в столицу Азербайджана город Баку. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:54
2024-02-09T11:54
2024-02-09T11:58
шоубиз
новости шоу-бизнеса
максим галкин*
оаэ
таиланд
азербайджан
знаменитости
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871959098_0:143:3383:2047_1920x0_80_0_0_33a5c8b899d88d94f56ee2a09f0b535b.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что прилетел с гастролями в столицу Азербайджана город Баку. "Я в солнечном невероятном Баку", — рассказал Галкин*.Бывший ведущий Первого канала также сообщил, что в эту пятницу планирует дать юмористический концерт. В комментариях многих удивило, что артист, критикующий родину, рискнул прилететь в соседствующую с Россией страну."Как его впустили хотя бы в аэропорт Баку?", "Неужели ему разрешили въезд?"; "Не рада его видеть в Баку. Человек с двойными стандартами", — написали пользователи.Некоторые также предположили, что юморист вернулся в страну постсоветского пространства, поближе к соотечественникам, на фоне отмены его выступлений в ОАЭ и Таиланде. В конце января в Паттайе и на Пхукете отменили два концерта шоумена из-за его политических высказываний. Максим Галкин* покинул Россию в 2022-м году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".С тех пор юморист дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240207/galkin-1925905876.html
оаэ
таиланд
азербайджан
россия
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871959098_389:0:3118:2047_1920x0_80_0_0_0229aa484bc4aba765651d326e7e5576.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, максим галкин*, оаэ, таиланд, азербайджан, знаменитости, россия, баку
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Максим Галкин*, ОАЭ, Таиланд, Азербайджан, Знаменитости, Россия, Баку
"Как его впустили": Галкин* приблизился к России
Иноагент Максим Галкин* прилетел с концертом в Азербайджан
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что прилетел с гастролями в столицу Азербайджана город Баку.
«
"Я в солнечном невероятном Баку", — рассказал Галкин*.
Бывший ведущий Первого канала также сообщил, что в эту пятницу планирует дать юмористический концерт.
В комментариях многих удивило, что артист, критикующий родину, рискнул прилететь в соседствующую с Россией страну.
«
"Как его впустили хотя бы в аэропорт Баку?", "Неужели ему разрешили въезд?"; "Не рада его видеть в Баку. Человек с двойными стандартами", — написали пользователи.
Некоторые также предположили, что юморист вернулся в страну постсоветского пространства, поближе к соотечественникам, на фоне отмены его выступлений в ОАЭ и Таиланде.
В конце января в Паттайе и на Пхукете отменили два концерта шоумена из-за его политических высказываний.
Максим Галкин* покинул Россию
в 2022-м году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль
.
В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина
, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
С тех пор юморист дает концерты исключительно за рубежом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. "Перебор": Галкин* раскритиковал самый посещаемый музей Австралии