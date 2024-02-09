https://ria.ru/20240209/galkin-1926379784.html

"Как его впустили": Галкин* приблизился к России

"Как его впустили": Галкин* приблизился к России - РИА Новости, 09.02.2024

"Как его впустили": Галкин* приблизился к России

Телеведущий и шоумен Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что прилетел с гастролями в столицу Азербайджана город Баку. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:54

2024-02-09T11:54

2024-02-09T11:58

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что прилетел с гастролями в столицу Азербайджана город Баку. "Я в солнечном невероятном Баку", — рассказал Галкин*.Бывший ведущий Первого канала также сообщил, что в эту пятницу планирует дать юмористический концерт. В комментариях многих удивило, что артист, критикующий родину, рискнул прилететь в соседствующую с Россией страну."Как его впустили хотя бы в аэропорт Баку?", "Неужели ему разрешили въезд?"; "Не рада его видеть в Баку. Человек с двойными стандартами", — написали пользователи.Некоторые также предположили, что юморист вернулся в страну постсоветского пространства, поближе к соотечественникам, на фоне отмены его выступлений в ОАЭ и Таиланде. В конце января в Паттайе и на Пхукете отменили два концерта шоумена из-за его политических высказываний. Максим Галкин* покинул Россию в 2022-м году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".С тех пор юморист дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240207/galkin-1925905876.html

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