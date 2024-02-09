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"Как его впустили": Галкин* приблизился к России - РИА Новости, 09.02.2024
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Шоубиз
 
11:54 09.02.2024 (обновлено: 11:58 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/galkin-1926379784.html
"Как его впустили": Галкин* приблизился к России
"Как его впустили": Галкин* приблизился к России - РИА Новости, 09.02.2024
"Как его впустили": Галкин* приблизился к России
Телеведущий и шоумен Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что прилетел с гастролями в столицу Азербайджана город Баку. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:54
2024-02-09T11:58
шоубиз
новости шоу-бизнеса
максим галкин*
оаэ
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азербайджан
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что прилетел с гастролями в столицу Азербайджана город Баку. "Я в солнечном невероятном Баку", — рассказал Галкин*.Бывший ведущий Первого канала также сообщил, что в эту пятницу планирует дать юмористический концерт. В комментариях многих удивило, что артист, критикующий родину, рискнул прилететь в соседствующую с Россией страну.&quot;Как его впустили хотя бы в аэропорт Баку?&quot;, &quot;Неужели ему разрешили въезд?&quot;; &quot;Не рада его видеть в Баку. Человек с двойными стандартами&quot;, — написали пользователи.Некоторые также предположили, что юморист вернулся в страну постсоветского пространства, поближе к соотечественникам, на фоне отмены его выступлений в ОАЭ и Таиланде. В конце января в Паттайе и на Пхукете отменили два концерта шоумена из-за его политических высказываний. Максим Галкин* покинул Россию в 2022-м году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".С тех пор юморист дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, максим галкин*, оаэ, таиланд, азербайджан, знаменитости, россия, баку
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Максим Галкин*, ОАЭ, Таиланд, Азербайджан, Знаменитости, Россия, Баку
"Как его впустили": Галкин* приблизился к России

Иноагент Максим Галкин* прилетел с концертом в Азербайджан

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Максим Галкин* сообщил на своей странице в Instagram**, что прилетел с гастролями в столицу Азербайджана город Баку.
© Фото : maxgalkinruСкрин сторис из соцсетей Максима Галкина
Скрин сторис из соцсетей Максима Галкина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : maxgalkinru
Скрин сторис из соцсетей Максима Галкина
«
"Я в солнечном невероятном Баку", — рассказал Галкин*.
Бывший ведущий Первого канала также сообщил, что в эту пятницу планирует дать юмористический концерт.
В комментариях многих удивило, что артист, критикующий родину, рискнул прилететь в соседствующую с Россией страну.
«

"Как его впустили хотя бы в аэропорт Баку?", "Неужели ему разрешили въезд?"; "Не рада его видеть в Баку. Человек с двойными стандартами", — написали пользователи.

Некоторые также предположили, что юморист вернулся в страну постсоветского пространства, поближе к соотечественникам, на фоне отмены его выступлений в ОАЭ и Таиланде.

В конце января в Паттайе и на Пхукете отменили два концерта шоумена из-за его политических высказываний.
Максим Галкин* покинул Россию в 2022-м году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.
В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".

С тех пор юморист дает концерты исключительно за рубежом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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