В Москве открыли фестиваль "Китайский новый год"
Главный на празднике в этом году — дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон. Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.
Главный на празднике в этом году — дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон. Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.
Сладости — непременный атрибут праздника, но у каждого региона свои традиции. "Я родом с юга Китая, там мы ставим на видное место в доме живое мандариновое дерево с плодами", — рассказывал РИА Новости Фан Фэй, основатель паблика "Серый Мокко". Один из компонентов сложного иероглифа 桔 ("мандарин") — элемент 吉, или "удача". Это фруктовое дерево считается счастливым.
Сладости — непременный атрибут праздника, но у каждого региона свои традиции. "Я родом с юга Китая, там мы ставим на видное место в доме живое мандариновое дерево с плодами", — рассказывал РИА Новости Фан Фэй, основатель паблика "Серый Мокко". Один из компонентов сложного иероглифа 桔 ("мандарин") — элемент 吉, или "удача". Это фруктовое дерево считается счастливым.
"На севере традиционное угощение — китайские пельмешки цзяоцзы (饺子). По форме отличаются от уральских, да и в целом от российских, по размеру меньше", — говорит Фан Фэй. Причем непокупные: обычно до праздника домочадцы вместе их лепят.
"На севере традиционное угощение — китайские пельмешки цзяоцзы (饺子). По форме отличаются от уральских, да и в целом от российских, по размеру меньше", — говорит Фан Фэй. Причем непокупные: обычно до праздника домочадцы вместе их лепят.
У дракона свои особенности. Считается, что это мифическое существо является вестником перемен: он — амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.
У дракона свои особенности. Считается, что это мифическое существо является вестником перемен: он — амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.
Основной цвет китайского Нового года — красный. Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника — это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями, — рассказывал магистрант филологического факультета МГУ Цзинь Чэнь. — Мы их вывешиваем с двух сторон входной двери".
В красный стоит одеться и родившимся под знаком Дракона. "Считается, что если год твой, то он сложный. Для защиты нужна какая-то вещь красного цвета, — пояснял Фан Фэй. — Я вот Дракон, и, например, когда мне исполнялось 12, мама подарила красный ремень".
Основной цвет китайского Нового года — красный. Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника — это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями, — рассказывал магистрант филологического факультета МГУ Цзинь Чэнь. — Мы их вывешиваем с двух сторон входной двери".
В красный стоит одеться и родившимся под знаком Дракона. "Считается, что если год твой, то он сложный. Для защиты нужна какая-то вещь красного цвета, — пояснял Фан Фэй. — Я вот Дракон, и, например, когда мне исполнялось 12, мама подарила красный ремень".
Тем, кто хочет отметить праздник весны, но не может выбраться в Китай, стоит отправиться в Москву. В центре столицы на улицах много украшений в китайском стиле. В Поднебесной о нашей стране тоже помнят. Например, в городе Шэньян проходит ярмарка "Сделано в России".
Тем, кто хочет отметить праздник весны, но не может выбраться в Китай, стоит отправиться в Москву. В центре столицы на улицах много украшений в китайском стиле. В Поднебесной о нашей стране тоже помнят. Например, в городе Шэньян проходит ярмарка "Сделано в России".
Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют. Хорошие планы на выходные.
Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют. Хорошие планы на выходные.
Главный на празднике в этом году — дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон. Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.
Сладости — непременный атрибут праздника, но у каждого региона свои традиции. "Я родом с юга Китая, там мы ставим на видное место в доме живое мандариновое дерево с плодами", — рассказывал РИА Новости Фан Фэй, основатель паблика "Серый Мокко". Один из компонентов сложного иероглифа 桔 ("мандарин") — элемент 吉, или "удача". Это фруктовое дерево считается счастливым.
"На севере традиционное угощение — китайские пельмешки цзяоцзы (饺子). По форме отличаются от уральских, да и в целом от российских, по размеру меньше", — говорит Фан Фэй. Причем непокупные: обычно до праздника домочадцы вместе их лепят.
У дракона свои особенности. Считается, что это мифическое существо является вестником перемен: он — амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.
Основной цвет китайского Нового года — красный. Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника — это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями, — рассказывал магистрант филологического факультета МГУ Цзинь Чэнь. — Мы их вывешиваем с двух сторон входной двери".
В красный стоит одеться и родившимся под знаком Дракона. "Считается, что если год твой, то он сложный. Для защиты нужна какая-то вещь красного цвета, — пояснял Фан Фэй. — Я вот Дракон, и, например, когда мне исполнялось 12, мама подарила красный ремень".
Тем, кто хочет отметить праздник весны, но не может выбраться в Китай, стоит отправиться в Москву. В центре столицы на улицах много украшений в китайском стиле. В Поднебесной о нашей стране тоже помнят. Например, в городе Шэньян проходит ярмарка "Сделано в России".
Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют. Хорошие планы на выходные.