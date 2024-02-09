https://ria.ru/20240209/davankov-1926399291.html
Даванков призвал оптимизировать число чиновников
Даванков призвал оптимизировать число чиновников - РИА Новости, 09.02.2024
Даванков призвал оптимизировать число чиновников
Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков выступил за сокращение числа чиновников в России и отказ представителей РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:46
2024-02-09T12:46
2024-02-09T12:46
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков выступил за сокращение числа чиновников в России и отказ представителей власти и госструктур "от роскоши". "Уже сейчас мы видим две вещи, на которых экономить можно и нужно. Во-первых, это чиновники. Чиновников и проверяющих нам столько не нужно… Поэтому нужно провести оптимизацию чиновников и оставить тех, кто реально работает, а не просто печати ставит", - заявил журналистам Даванков в рамках презентации экономического блока своей предвыборной программы. По его данным, в этом году на содержание федеральных чиновников Россия потратит 2 триллиона рублей, это "66 годовых бюджетов Владивостока", а сам он предлагает заменять некоторые функции чиновников искусственным интеллектом. В качестве второго пункта кандидат в президенты РФ назвал "отказ от роскоши". "И это не только машины. Хотя правильно, что депутаты пересаживаются на отечественные авто. У одного только Пенсионного фонда недвижимости на 250 млрд рублей. После объединения ПФР и Соцстраха в регионах остались административные здания. Там есть такие дворцы, что нашим пенсионерам и не снились", - сказал он. По мнению Даванкова, несмотря на планы правительства передать эти объекты под соцнужды, открыть там медицинские стационары, зачастую такие здания "просто передаются от одних чиновников другим". При этом, отметил вице-спикер ГД, на обслуживание такой недвижимости тратятся деньги. "А могли бы сдать в аренду бизнесу по льготной ставке, сэкономить на ремонте и обслуживании и получить налоги. Это тоже источник дополнительных денег на нужды людей", - заключил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240208/goszakupki-1926175159.html
https://ria.ru/20231228/garazh-1918762631.html
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политика, россия, владислав даванков, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), госдума рф, пенсионный фонд рф, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владислав Даванков, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Пенсионный фонд РФ, Совет Федерации РФ
Даванков призвал оптимизировать число чиновников
Даванков выступил за "оптимизацию чиновников" и "отказ от роскоши" в России
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков выступил за сокращение числа чиновников в России и отказ представителей власти и госструктур "от роскоши".
«
"Уже сейчас мы видим две вещи, на которых экономить можно и нужно. Во-первых, это чиновники. Чиновников и проверяющих нам столько не нужно… Поэтому нужно провести оптимизацию чиновников и оставить тех, кто реально работает, а не просто печати ставит", - заявил журналистам Даванков в рамках презентации экономического блока своей предвыборной программы.
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По его данным, в этом году на содержание федеральных чиновников Россия потратит 2 триллиона рублей, это "66 годовых бюджетов Владивостока", а сам он предлагает заменять некоторые функции чиновников искусственным интеллектом.
В качестве второго пункта кандидат в президенты РФ назвал "отказ от роскоши". "И это не только машины. Хотя правильно, что депутаты пересаживаются на отечественные авто. У одного только Пенсионного фонда недвижимости на 250 млрд рублей. После объединения ПФР
и Соцстраха в регионах остались административные здания. Там есть такие дворцы, что нашим пенсионерам и не снились", - сказал он.
По мнению Даванкова, несмотря на планы правительства передать эти объекты под соцнужды, открыть там медицинские стационары, зачастую такие здания "просто передаются от одних чиновников другим".
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При этом, отметил вице-спикер ГД, на обслуживание такой недвижимости тратятся деньги. "А могли бы сдать в аренду бизнесу по льготной ставке, сэкономить на ремонте и обслуживании и получить налоги. Это тоже источник дополнительных денег на нужды людей", - заключил он.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков и Владимир Путин
.
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