https://ria.ru/20240209/bolezn-1926448009.html

Попова объяснила, для чего эпидемиологи используют термин "болезнь Х"

Попова объяснила, для чего эпидемиологи используют термин "болезнь Х" - РИА Новости, 09.02.2024

Попова объяснила, для чего эпидемиологи используют термин "болезнь Х"

Термин "болезнь Х" используется для моделирования различных ситуаций, это не конкретный вирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:07

2024-02-09T16:07

2024-02-09T16:07

выставка-форум "россия"

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

выставка-форум "россия"

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Термин "болезнь Х" используется для моделирования различных ситуаций, это не конкретный вирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Х - это неизвестное. Такого вируса нет и не будет. Это то, что используется для моделирования ситуации при разных свойствах", - сказала Попова в ходе лекции "Подвиг во имя жизней" на выставке "Россия".Она пояснила, что специалисты должны просчитывать различные эпидемиологические сценарии, чтобы спрогнозировать ответные действия. На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.

https://ria.ru/20240119/davos-1922209093.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, выставка-форум "россия", здоровье - общество