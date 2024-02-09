https://ria.ru/20240209/bolezn-1926448009.html
Попова объяснила, для чего эпидемиологи используют термин "болезнь Х"
Попова объяснила, для чего эпидемиологи используют термин "болезнь Х" - РИА Новости, 09.02.2024
Попова объяснила, для чего эпидемиологи используют термин "болезнь Х"
Термин "болезнь Х" используется для моделирования различных ситуаций, это не конкретный вирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:07
2024-02-09T16:07
2024-02-09T16:07
выставка-форум "россия"
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
выставка-форум "россия"
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Термин "болезнь Х" используется для моделирования различных ситуаций, это не конкретный вирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Х - это неизвестное. Такого вируса нет и не будет. Это то, что используется для моделирования ситуации при разных свойствах", - сказала Попова в ходе лекции "Подвиг во имя жизней" на выставке "Россия".Она пояснила, что специалисты должны просчитывать различные эпидемиологические сценарии, чтобы спрогнозировать ответные действия. На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.
https://ria.ru/20240119/davos-1922209093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, выставка-форум "россия", здоровье - общество
Выставка-форум "Россия", Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Выставка-форум "Россия", Здоровье - Общество
Попова объяснила, для чего эпидемиологи используют термин "болезнь Х"
Попова: "болезнь Х" не конкретный вирус, а термин для моделирования ситуации