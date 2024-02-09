https://ria.ru/20240209/bayden-1926328186.html

"Лучше послушаю Путина": американцы пришли в шок от выступления Байдена

"Лучше послушаю Путина": американцы пришли в шок от выступления Байдена - РИА Новости, 09.02.2024

"Лучше послушаю Путина": американцы пришли в шок от выступления Байдена

Пользователи соцсети X из США отреагировали на внезапное выступление президента Джо Байдена в Белом доме, придя в шок из-за новых оговорок президента. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T05:30

2024-02-09T05:30

2024-02-09T08:35

в мире

мексика

египет

сша

джо байден

абдель фаттах ас-сиси

биньямин нетаньяху

g7

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X из США отреагировали на внезапное выступление президента Джо Байдена в Белом доме, придя в шок из-за новых оговорок президента.В ходе не анонсированного ранее выступления Байден прокомментировал доклад спецпрокурора по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, также он отверг критику о своих проблемах с памятью, пожаловавшись при этом, что "президент Мексики Сиси" (Абдель Фаттах ас-Сиси — президент Египта. — Прим. ред.) не хотел открывать блокпосты для пропуска гуманитарной помощи для Газы, перепутав его, вероятно, с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.Публикация в президентском аккаунте в X вызвала бурную реакцию пользователей."Что за катастрофа это была, ух", — написал @rawsalerts."Не, я лучше послушаю Путина", — указал @Chuckles152."Почему вы произносите эту неожиданную речь одновременно с публикацией интервью Путина?" — задался вопросом @mrbarnicoat."Совершенно очевидно, что это отвлечение от интервью Путина с Такером Карлсоном", — предположил @imjdsharp."Дорогой Джо, я просто хочу сообщить тебе, что президент Ас-Сиси является президентом Египта, не Мексики!" — сыронизировал @cantcancelmimi."Этот капустный мозг читает с телесуфлера", — обратил внимание @Lead_Flinger."В отставку с позором!" — потребовал @ProudElephantUS."Чувствуешь небольшое давление, да?" — съязвил @Malcolm_fleX48."Просто уйди уже, Байден. Из любви ко всему святому. Ты явно не в порядке. Все кончено", —- резюмировала @Bubblebathgirl.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите G7 с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным.

https://ria.ru/20240208/bayden-1926077791.html

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926058614.html

мексика

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в мире, мексика, египет, сша, джо байден, абдель фаттах ас-сиси, биньямин нетаньяху, g7