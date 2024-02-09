https://ria.ru/20240209/baltika-1926440935.html

Прибалтика не может закрыть Балтийское море для России, заявило посольство

Прибалтика не может закрыть Балтийское море для России, заявило посольство - РИА Новости, 09.02.2024

Прибалтика не может закрыть Балтийское море для России, заявило посольство

У Латвии и ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей "закрыть" Балтийское море для российского судоходства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:23

2024-02-09T15:23

2024-02-09T16:03

россия

балтийское море

в мире

эдгар ринкевич

латвия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. У Латвии и ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей "закрыть" Балтийское море для российского судоходства, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов."Следует понимать, что ни у Латвии, ни у ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей "закрыть" Балтийское море для российского судоходства", - сказал он.Зыков обратил внимание, что "этот призыв латвийского президента не встретил широкой поддержки в рядах союзников Латвии по НАТО и ЕС". "Вероятно, в европейских столицах отдают себе отчет, что всякого рода попытки "заблокировать" Балтийское море для России ничего хорошего для них не сулят", - отметил российский дипломат.Читайте полный текст интервью на сайте >>

https://ria.ru/20231103/baltika-1907110748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, балтийское море, в мире, эдгар ринкевич, латвия