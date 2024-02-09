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Прибалтика не может закрыть Балтийское море для России, заявило посольство - РИА Новости, 09.02.2024
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15:23 09.02.2024 (обновлено: 16:03 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/baltika-1926440935.html
Прибалтика не может закрыть Балтийское море для России, заявило посольство
Прибалтика не может закрыть Балтийское море для России, заявило посольство - РИА Новости, 09.02.2024
Прибалтика не может закрыть Балтийское море для России, заявило посольство
У Латвии и ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей "закрыть" Балтийское море для российского судоходства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:23
2024-02-09T16:03
россия
балтийское море
в мире
эдгар ринкевич
латвия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. У Латвии и ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей "закрыть" Балтийское море для российского судоходства, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов."Следует понимать, что ни у Латвии, ни у ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей "закрыть" Балтийское море для российского судоходства", - сказал он.Зыков обратил внимание, что "этот призыв латвийского президента не встретил широкой поддержки в рядах союзников Латвии по НАТО и ЕС". "Вероятно, в европейских столицах отдают себе отчет, что всякого рода попытки "заблокировать" Балтийское море для России ничего хорошего для них не сулят", - отметил российский дипломат.Читайте полный текст интервью на сайте &gt;&gt;
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россия, балтийское море, в мире, эдгар ринкевич, латвия
Россия, Балтийское море, В мире, Эдгар Ринкевич, Латвия
Прибалтика не может закрыть Балтийское море для России, заявило посольство

Посольство в Риге: у Латвии и соседей нет возможности закрыть Балтийское море

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкУчение противодиверсионных сил в Балтийске
Учение противодиверсионных сил в Балтийске - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Учение противодиверсионных сил в Балтийске. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. У Латвии и ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей "закрыть" Балтийское море для российского судоходства, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.
Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов.
"Следует понимать, что ни у Латвии, ни у ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей "закрыть" Балтийское море для российского судоходства", - сказал он.
Зыков обратил внимание, что "этот призыв латвийского президента не встретил широкой поддержки в рядах союзников Латвии по НАТО и ЕС". "Вероятно, в европейских столицах отдают себе отчет, что всякого рода попытки "заблокировать" Балтийское море для России ничего хорошего для них не сулят", - отметил российский дипломат.
Читайте полный текст интервью на сайте >>
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