https://ria.ru/20240209/armiya-1926331761.html

Российская армия шокировала немецкого наемника на Украине

Российская армия шокировала немецкого наемника на Украине - РИА Новости, 09.02.2024

Российская армия шокировала немецкого наемника на Украине

Немецкий наемник по имени Бен, воюющий на Украине на стороне ВСУ, пожаловался изданию Bild на "бесконечную армию" России. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:20

2024-02-09T06:20

2024-02-09T09:17

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Немецкий наемник по имени Бен, воюющий на Украине на стороне ВСУ, пожаловался изданию Bild на "бесконечную армию" России."У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат", — заявил он.Неудачи ВСУ на фронте наемник объяснил тем, что западные страны слишком медлили с решениями по поддержке Украины, из-за чего военная помощь оказалась фрагментарной.На его взгляд, именно недостаточная военная поддержка, нескоординированные действия ВСУ и мощь российской армии привели к полному провалу украинского контрнаступления.По информации министра обороны России Сергея Шойгу, только в январе потери украинских войск превысили 23 тысячи человек и три тысячи единиц вооружений, включая немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS. Кроме того, российская армия нанесла 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны, отметил Шойгу. После провала украинского контрнаступления российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения и продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240209/shoygu-1926331349.html

https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330242.html

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украина

россия

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в мире, германия, украина, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины