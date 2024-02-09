Рейтинг@Mail.ru
Российская армия шокировала немецкого наемника на Украине - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 09.02.2024 (обновлено: 09:17 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/armiya-1926331761.html
Российская армия шокировала немецкого наемника на Украине
Российская армия шокировала немецкого наемника на Украине - РИА Новости, 09.02.2024
Российская армия шокировала немецкого наемника на Украине
Немецкий наемник по имени Бен, воюющий на Украине на стороне ВСУ, пожаловался изданию Bild на "бесконечную армию" России. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:20
2024-02-09T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892205976_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_8c8f0d2e754bc5e3314bdb1f6ca8f315.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Немецкий наемник по имени Бен, воюющий на Украине на стороне ВСУ, пожаловался изданию Bild на "бесконечную армию" России."У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат", — заявил он.Неудачи ВСУ на фронте наемник объяснил тем, что западные страны слишком медлили с решениями по поддержке Украины, из-за чего военная помощь оказалась фрагментарной.На его взгляд, именно недостаточная военная поддержка, нескоординированные действия ВСУ и мощь российской армии привели к полному провалу украинского контрнаступления.По информации министра обороны России Сергея Шойгу, только в январе потери украинских войск превысили 23 тысячи человек и три тысячи единиц вооружений, включая немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS. Кроме того, российская армия нанесла 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны, отметил Шойгу. После провала украинского контрнаступления российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения и продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ, подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240209/shoygu-1926331349.html
https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330242.html
германия
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892205976_453:0:3182:2047_1920x0_80_0_0_4af286d618e79c19b570b815dce89724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Российская армия шокировала немецкого наемника на Украине

Bild: немецкий наемник ВСУ заявил о бесконечном числе солдат и техники у России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Немецкий наемник по имени Бен, воюющий на Украине на стороне ВСУ, пожаловался изданию Bild на "бесконечную армию" России.
"У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат", — заявил он.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием
06:14
Неудачи ВСУ на фронте наемник объяснил тем, что западные страны слишком медлили с решениями по поддержке Украины, из-за чего военная помощь оказалась фрагментарной.
На его взгляд, именно недостаточная военная поддержка, нескоординированные действия ВСУ и мощь российской армии привели к полному провалу украинского контрнаступления.
По информации министра обороны России Сергея Шойгу, только в январе потери украинских войск превысили 23 тысячи человек и три тысячи единиц вооружений, включая немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS. Кроме того, российская армия нанесла 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны, отметил Шойгу.
После провала украинского контрнаступления российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения и продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ, подчеркнул министр.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ
06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияКиевСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала