https://ria.ru/20240209/armiya-1926331761.html
Российская армия шокировала немецкого наемника на Украине
Российская армия шокировала немецкого наемника на Украине - РИА Новости, 09.02.2024
Российская армия шокировала немецкого наемника на Украине
Немецкий наемник по имени Бен, воюющий на Украине на стороне ВСУ, пожаловался изданию Bild на "бесконечную армию" России. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:20
2024-02-09T06:20
2024-02-09T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892205976_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_8c8f0d2e754bc5e3314bdb1f6ca8f315.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Немецкий наемник по имени Бен, воюющий на Украине на стороне ВСУ, пожаловался изданию Bild на "бесконечную армию" России."У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат", — заявил он.Неудачи ВСУ на фронте наемник объяснил тем, что западные страны слишком медлили с решениями по поддержке Украины, из-за чего военная помощь оказалась фрагментарной.На его взгляд, именно недостаточная военная поддержка, нескоординированные действия ВСУ и мощь российской армии привели к полному провалу украинского контрнаступления.По информации министра обороны России Сергея Шойгу, только в январе потери украинских войск превысили 23 тысячи человек и три тысячи единиц вооружений, включая немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS. Кроме того, российская армия нанесла 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны, отметил Шойгу. После провала украинского контрнаступления российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения и продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ, подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240209/shoygu-1926331349.html
https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330242.html
германия
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892205976_453:0:3182:2047_1920x0_80_0_0_4af286d618e79c19b570b815dce89724.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Российская армия шокировала немецкого наемника на Украине
Bild: немецкий наемник ВСУ заявил о бесконечном числе солдат и техники у России