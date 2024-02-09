Полностью. На Западе пришли в шок от маневра России
Daily Mail: Запад рискует уступить контроль над Арктикой РФ и КНР
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва может подорвать влияние Запада в Арктике, пишет Daily Mail.
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"Запад уже отстает от России в развитии Арктики, <...> он может никогда ее не догнать, и тогда Арктический регион полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Москва опережает Вашингтон в этой сфере на десять или более лет.
"У нас есть один действующий ледокол, да и тот построен в 70-х", — приводит издание слова одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence.
Владимир Путин ранее заявлял, что мощный ледокольный флот стал огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Москвой.
При этом глава государства отмечал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.
"У нас есть один действующий ледокол, да и тот построен в 70-х", — приводит издание слова одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence.
Владимир Путин ранее заявлял, что мощный ледокольный флот стал огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Москвой.
При этом глава государства отмечал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.