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Полностью. На Западе пришли в шок от маневра России - РИА Новости, 09.02.2024
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09:46 09.02.2024 (обновлено: 16:27 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/arktika-1926354525.html
Полностью. На Западе пришли в шок от маневра России
Полностью. На Западе пришли в шок от маневра России - РИА Новости, 09.02.2024
Полностью. На Западе пришли в шок от маневра России
Москва может подорвать влияние Запада в Арктике, пишет Daily Mail. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:46
2024-02-09T16:27
россия
арктика
сша
в мире
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва может подорвать влияние Запада в Арктике, пишет Daily Mail. &quot;Запад уже отстает от России в развитии Арктики, &lt;...&gt; он может никогда ее не догнать, и тогда Арктический регион полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что Москва опережает Вашингтон в этой сфере на десять или более лет. "У нас есть один действующий ледокол, да и тот построен в 70-х", — приводит издание слова одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence.Владимир Путин ранее заявлял, что мощный ледокольный флот стал огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Москвой. При этом глава государства отмечал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.
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россия, арктика, сша, в мире
Россия, Арктика, США, В мире
Полностью. На Западе пришли в шок от маневра России

Daily Mail: Запад рискует уступить контроль над Арктикой РФ и КНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва может подорвать влияние Запада в Арктике, пишет Daily Mail.
«

"Запад уже отстает от России в развитии Арктики, <...> он может никогда ее не догнать, и тогда Арктический регион полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Москва опережает Вашингтон в этой сфере на десять или более лет.

"У нас есть один действующий ледокол, да и тот построен в 70-х", — приводит издание слова одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence.

Владимир Путин ранее заявлял, что мощный ледокольный флот стал огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Москвой.

При этом глава государства отмечал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.
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