https://ria.ru/20240209/arktika-1926354525.html

Полностью. На Западе пришли в шок от маневра России

Полностью. На Западе пришли в шок от маневра России - РИА Новости, 09.02.2024

Полностью. На Западе пришли в шок от маневра России

Москва может подорвать влияние Запада в Арктике, пишет Daily Mail. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:46

2024-02-09T09:46

2024-02-09T16:27

россия

арктика

сша

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва может подорвать влияние Запада в Арктике, пишет Daily Mail. "Запад уже отстает от России в развитии Арктики, <...> он может никогда ее не догнать, и тогда Арктический регион полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Москва опережает Вашингтон в этой сфере на десять или более лет. "У нас есть один действующий ледокол, да и тот построен в 70-х", — приводит издание слова одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence.Владимир Путин ранее заявлял, что мощный ледокольный флот стал огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Москвой. При этом глава государства отмечал, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. В МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.

https://ria.ru/20240107/voyna-1920001224.html

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арктика

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россия, арктика, сша, в мире