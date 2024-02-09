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Патрушев на выставке-форуме "Россия" рассказал о достижениях агропрома - РИА Новости, 09.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:39 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/agroprom-1926445603.html
Патрушев на выставке-форуме "Россия" рассказал о достижениях агропрома
Патрушев на выставке-форуме "Россия" рассказал о достижениях агропрома - РИА Новости, 09.02.2024
Патрушев на выставке-форуме "Россия" рассказал о достижениях агропрома
Россия на мировом рынке выполняет стабилизирующую роль по целому ряду аграрной продукции и является надежным партнером, заявил в рамках Дня сельского хозяйства... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:39
2024-02-09T15:39
выставка-форум "россия"
экономика
россия
африка
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
выставка-форум "россия"
вднх
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия на мировом рынке выполняет стабилизирующую роль по целому ряду аграрной продукции и является надежным партнером, заявил в рамках Дня сельского хозяйства на выставке "Россия" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Российская продукция выступает крупным и во многом стабилизирующим поставщиком на мировом рынке по целому ряду аграрных продуктов", - сказал министр. Он напомнил, что страна занимает второе место в мире по внешним поставкам зерновых и зернобобовых культур, является экспортером номер один по пшенице и рыбе, находится на втором месте по торговле подсолнечным и рапсовым маслом, на третьем - по поставкам ячменя. Министр подчеркнул, что объем производства сельхозпродукции в стране с 2000 года вырос на 87%, удвоились объемы производства зерна и мяса, на 60% вырос вылов рыбы. "Это позволило обеспечить продовольственную самодостаточность России и, вдумайтесь в эту цифру, в 30 раз нарастить наш экспорт", - подчеркнул Патрушев. Он напомнил, что в 2020 году экспортная выручка в АПК составляла 1,4 миллиарда долларов, а в 2023 году - превысила 45 миллиардов. "Если два десятилетия назад нашу продукцию закупали в основном страны СНГ, то теперь ощутимые объемы нами направляются в Африку, в Южную Америку, в Юго-Восточную Азию", - сообщил министр. "Несмотря на внешнее давление, мы стабильно поддерживаем продовольственную безопасность ряда государств, и это остается в том числе и одним из наших главных приоритетов", - добавил он. Он также обратил внимание на растущий объем государственной поддержки: в 2000 году отрасль получила таким образом всего 18 миллиардов рублей, в 2018 году уровень этой поддержки уже составил 266 миллиардов рублей, а в 2024 году "нам совокупно предусмотрено 558 миллиардов рублей". В целом с начала реализации в 2013 году базовой госпрограммы - развития сельского хозяйства - в отрасль направлено более 3,5 триллиона рублей. А одной из самых молодых является госпрограмма комплексного развития сельских территорий: она стартовала в 2022 году и связана с эффективным введением в оборот сельхозземель и развитием мелиорации, на ее мероприятия уже выделено 100 миллиардов рублей. Средства направляются в том числе на проекты по повышению плодородия почв и защите их от выбытия, на обновление мелиоративного фонда; так, за два года введено в оборот порядка 1 миллиона гектаров сельхозземель. Все это положительно сказывается и на объемах выпуска продукции, и на финансовых результатах отрасли: как пример, доля прибыльных предприятий в 2000 году составляла 47%, а сегодня их уже 86% - то есть показатели удвоились, заключил министр.
https://ria.ru/20240131/minselkhoz-1924565008.html
https://ria.ru/20240124/losos-1923225693.html
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экономика, россия, африка, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Африка, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Выставка-форум "Россия", ВДНХ
Патрушев на выставке-форуме "Россия" рассказал о достижениях агропрома

Патрушев заявил о стабилизирующей миссии России как экспортера агропродукции

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выступает на выставке-форуме "Россия"
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выступает на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выступает на выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия на мировом рынке выполняет стабилизирующую роль по целому ряду аграрной продукции и является надежным партнером, заявил в рамках Дня сельского хозяйства на выставке "Россия" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Российская продукция выступает крупным и во многом стабилизирующим поставщиком на мировом рынке по целому ряду аграрных продуктов", - сказал министр. Он напомнил, что страна занимает второе место в мире по внешним поставкам зерновых и зернобобовых культур, является экспортером номер один по пшенице и рыбе, находится на втором месте по торговле подсолнечным и рапсовым маслом, на третьем - по поставкам ячменя.
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Министр подчеркнул, что объем производства сельхозпродукции в стране с 2000 года вырос на 87%, удвоились объемы производства зерна и мяса, на 60% вырос вылов рыбы. "Это позволило обеспечить продовольственную самодостаточность России и, вдумайтесь в эту цифру, в 30 раз нарастить наш экспорт", - подчеркнул Патрушев.
Он напомнил, что в 2020 году экспортная выручка в АПК составляла 1,4 миллиарда долларов, а в 2023 году - превысила 45 миллиардов. "Если два десятилетия назад нашу продукцию закупали в основном страны СНГ, то теперь ощутимые объемы нами направляются в Африку, в Южную Америку, в Юго-Восточную Азию", - сообщил министр. "Несмотря на внешнее давление, мы стабильно поддерживаем продовольственную безопасность ряда государств, и это остается в том числе и одним из наших главных приоритетов", - добавил он.
Он также обратил внимание на растущий объем государственной поддержки: в 2000 году отрасль получила таким образом всего 18 миллиардов рублей, в 2018 году уровень этой поддержки уже составил 266 миллиардов рублей, а в 2024 году "нам совокупно предусмотрено 558 миллиардов рублей". В целом с начала реализации в 2013 году базовой госпрограммы - развития сельского хозяйства - в отрасль направлено более 3,5 триллиона рублей.
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А одной из самых молодых является госпрограмма комплексного развития сельских территорий: она стартовала в 2022 году и связана с эффективным введением в оборот сельхозземель и развитием мелиорации, на ее мероприятия уже выделено 100 миллиардов рублей. Средства направляются в том числе на проекты по повышению плодородия почв и защите их от выбытия, на обновление мелиоративного фонда; так, за два года введено в оборот порядка 1 миллиона гектаров сельхозземель.
Все это положительно сказывается и на объемах выпуска продукции, и на финансовых результатах отрасли: как пример, доля прибыльных предприятий в 2000 году составляла 47%, а сегодня их уже 86% - то есть показатели удвоились, заключил министр.
Ключевые результаты и достижения страны: выставка-форум "Россия"
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Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

Руководитель Лаборатории Молодежной Робототехники Университета ИТМО Игорь Лосицкий и умный Робот Роботецкий

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Праздничный концерт Большой зимний детский День Рождения

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Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

Торжественная церемония открытия новой экспозиции Аллеи славы

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Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

Международная выставка-форум Россия

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Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

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© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17

Участники также подготовили различные активности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Каждый стенд на выставке уникален.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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