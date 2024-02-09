https://ria.ru/20240209/agroprom-1926445603.html

Патрушев на выставке-форуме "Россия" рассказал о достижениях агропрома

Патрушев на выставке-форуме "Россия" рассказал о достижениях агропрома - РИА Новости, 09.02.2024

Патрушев на выставке-форуме "Россия" рассказал о достижениях агропрома

Россия на мировом рынке выполняет стабилизирующую роль по целому ряду аграрной продукции и является надежным партнером, заявил в рамках Дня сельского хозяйства... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:39

2024-02-09T15:39

2024-02-09T15:39

выставка-форум "россия"

экономика

россия

африка

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия на мировом рынке выполняет стабилизирующую роль по целому ряду аграрной продукции и является надежным партнером, заявил в рамках Дня сельского хозяйства на выставке "Россия" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Российская продукция выступает крупным и во многом стабилизирующим поставщиком на мировом рынке по целому ряду аграрных продуктов", - сказал министр. Он напомнил, что страна занимает второе место в мире по внешним поставкам зерновых и зернобобовых культур, является экспортером номер один по пшенице и рыбе, находится на втором месте по торговле подсолнечным и рапсовым маслом, на третьем - по поставкам ячменя. Министр подчеркнул, что объем производства сельхозпродукции в стране с 2000 года вырос на 87%, удвоились объемы производства зерна и мяса, на 60% вырос вылов рыбы. "Это позволило обеспечить продовольственную самодостаточность России и, вдумайтесь в эту цифру, в 30 раз нарастить наш экспорт", - подчеркнул Патрушев. Он напомнил, что в 2020 году экспортная выручка в АПК составляла 1,4 миллиарда долларов, а в 2023 году - превысила 45 миллиардов. "Если два десятилетия назад нашу продукцию закупали в основном страны СНГ, то теперь ощутимые объемы нами направляются в Африку, в Южную Америку, в Юго-Восточную Азию", - сообщил министр. "Несмотря на внешнее давление, мы стабильно поддерживаем продовольственную безопасность ряда государств, и это остается в том числе и одним из наших главных приоритетов", - добавил он. Он также обратил внимание на растущий объем государственной поддержки: в 2000 году отрасль получила таким образом всего 18 миллиардов рублей, в 2018 году уровень этой поддержки уже составил 266 миллиардов рублей, а в 2024 году "нам совокупно предусмотрено 558 миллиардов рублей". В целом с начала реализации в 2013 году базовой госпрограммы - развития сельского хозяйства - в отрасль направлено более 3,5 триллиона рублей. А одной из самых молодых является госпрограмма комплексного развития сельских территорий: она стартовала в 2022 году и связана с эффективным введением в оборот сельхозземель и развитием мелиорации, на ее мероприятия уже выделено 100 миллиардов рублей. Средства направляются в том числе на проекты по повышению плодородия почв и защите их от выбытия, на обновление мелиоративного фонда; так, за два года введено в оборот порядка 1 миллиона гектаров сельхозземель. Все это положительно сказывается и на объемах выпуска продукции, и на финансовых результатах отрасли: как пример, доля прибыльных предприятий в 2000 году составляла 47%, а сегодня их уже 86% - то есть показатели удвоились, заключил министр.

https://ria.ru/20240131/minselkhoz-1924565008.html

https://ria.ru/20240124/losos-1923225693.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, африка, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), выставка-форум "россия", вднх