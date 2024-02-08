https://ria.ru/20240208/zerno-1926093783.html

Москва будет продвигать инициативы по зерну для нуждающихся стран

Москва будет продвигать инициативы по зерну для нуждающихся стран - РИА Новости, 08.02.2024

Москва будет продвигать инициативы по зерну для нуждающихся стран

Москва будет продвигать в G20 инициативы по бесплатной передаче российских зерна и удобрений нуждающимся странам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:35

2024-02-08T10:35

2024-02-08T10:35

москва

россия

бразилия

александр панкин

большая двадцатка

африканский союз

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва будет продвигать в G20 инициативы по бесплатной передаче российских зерна и удобрений нуждающимся странам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Намерены продвигать востребованные российские инициативы по бесплатной передаче нами зерна и удобрений нуждающимся странам, поддержке систем школьного питания за рубежом. Конечно, будем настаивать на справедливых энергопереходах, без неоправданного климатического ажиотажа, не в ущерб экономике и потребителям энергии, на основе задействования всех перспективных технологий и видов топлива, в частности, природного газа и мирного атома", - сказал Панкин. Российская сторона воспринимает "Группу двадцати" как ключевой экономический форум, указал он. "Это площадка, где развитые и развивающиеся страны могут искать точки соприкосновения на равных, объединять усилия в борьбе с глобальными вызовами <...> Собираемся внести полновесный вклад в успех его работы, в том числе путем подготовки конкретных предложений и обмена опытом", - подчеркнул дипломат. В "Группу двадцати" входят Россия, Австралия, Аргентина, Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Великобритания, Германия, США, Франция, Южная Корея, Турция, ЮАР, Япония, Европейский союз и Африканский союз. В конце прошлого года председательство в G20 перешло к Бразилии.

https://ria.ru/20240208/zerno-1926066800.html

https://ria.ru/20240126/zapret-1923537113.html

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россия

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, бразилия, александр панкин, большая двадцатка, африканский союз, в мире