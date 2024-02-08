https://ria.ru/20240208/zerno-1926093783.html
Москва будет продвигать инициативы по зерну для нуждающихся стран
Москва будет продвигать инициативы по зерну для нуждающихся стран - РИА Новости, 08.02.2024
Москва будет продвигать инициативы по зерну для нуждающихся стран
Москва будет продвигать в G20 инициативы по бесплатной передаче российских зерна и удобрений нуждающимся странам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:35
2024-02-08T10:35
2024-02-08T10:35
москва
россия
бразилия
александр панкин
большая двадцатка
африканский союз
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва будет продвигать в G20 инициативы по бесплатной передаче российских зерна и удобрений нуждающимся странам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Намерены продвигать востребованные российские инициативы по бесплатной передаче нами зерна и удобрений нуждающимся странам, поддержке систем школьного питания за рубежом. Конечно, будем настаивать на справедливых энергопереходах, без неоправданного климатического ажиотажа, не в ущерб экономике и потребителям энергии, на основе задействования всех перспективных технологий и видов топлива, в частности, природного газа и мирного атома", - сказал Панкин. Российская сторона воспринимает "Группу двадцати" как ключевой экономический форум, указал он. "Это площадка, где развитые и развивающиеся страны могут искать точки соприкосновения на равных, объединять усилия в борьбе с глобальными вызовами <...> Собираемся внести полновесный вклад в успех его работы, в том числе путем подготовки конкретных предложений и обмена опытом", - подчеркнул дипломат. В "Группу двадцати" входят Россия, Австралия, Аргентина, Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Великобритания, Германия, США, Франция, Южная Корея, Турция, ЮАР, Япония, Европейский союз и Африканский союз. В конце прошлого года председательство в G20 перешло к Бразилии.
https://ria.ru/20240208/zerno-1926066800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, бразилия, александр панкин, большая двадцатка, африканский союз, в мире
Москва, Россия, Бразилия, Александр Панкин, Большая двадцатка, Африканский союз, В мире
Москва будет продвигать инициативы по зерну для нуждающихся стран
Москва будет продвигать в G20 инициативы по передаче зерна нуждающимся странам
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва будет продвигать в G20 инициативы по бесплатной передаче российских зерна и удобрений нуждающимся странам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Намерены продвигать востребованные российские инициативы по бесплатной передаче нами зерна и удобрений нуждающимся странам, поддержке систем школьного питания за рубежом. Конечно, будем настаивать на справедливых энергопереходах, без неоправданного климатического ажиотажа, не в ущерб экономике и потребителям энергии, на основе задействования всех перспективных технологий и видов топлива, в частности, природного газа и мирного атома", - сказал Панкин.
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Российская сторона воспринимает "Группу двадцати" как ключевой экономический форум, указал он.
"Это площадка, где развитые и развивающиеся страны могут искать точки соприкосновения на равных, объединять усилия в борьбе с глобальными вызовами <...> Собираемся внести полновесный вклад в успех его работы, в том числе путем подготовки конкретных предложений и обмена опытом", - подчеркнул дипломат.
В "Группу двадцати" входят Россия, Австралия
, Аргентина
, Саудовская Аравия
, Бразилия
, Индия
, Индонезия
, Италия
, Канада
, Китай
, Мексика
, Великобритания
, Германия
, США
, Франция
, Южная Корея
, Турция
, ЮАР
, Япония
, Европейский союз и Африканский союз
. В конце прошлого года председательство в G20 перешло к Бразилии.
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