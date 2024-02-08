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Явлинский вернулся в Москву после обследования в Германии - РИА Новости, 08.02.2024
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08:09 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/yavlinskiy-1926072811.html
Явлинский вернулся в Москву после обследования в Германии
Явлинский вернулся в Москву после обследования в Германии - РИА Новости, 08.02.2024
Явлинский вернулся в Москву после обследования в Германии
Политик Григорий Явлинский вернулся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Яблоко". РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:09
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григорий явлинский
яблоко
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Григорий Явлинский вернулся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Яблоко". В январе основателя партии заметили в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе "Яблока" сообщали, что Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию в связи с необходимостью регулярно проходить его после операции на позвоночнике 2019 году. "Григорий Алексеевич вернулся в Москву", - говорится в сообщении.
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григорий явлинский, яблоко, москва
Григорий Явлинский, Яблоко, Москва
Явлинский вернулся в Москву после обследования в Германии

Политик Григорий Явлинский вернулся в Москву после медобследования в Германии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГригорий Явлинский
Григорий Явлинский - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Григорий Явлинский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Григорий Явлинский вернулся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Яблоко".
В январе основателя партии заметили в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе "Яблока" сообщали, что Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию в связи с необходимостью регулярно проходить его после операции на позвоночнике 2019 году.
"Григорий Алексеевич вернулся в Москву", - говорится в сообщении.
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Григорий ЯвлинскийЯблокоМосква
 
 
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