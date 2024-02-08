https://ria.ru/20240208/yavlinskiy-1926072811.html
Явлинский вернулся в Москву после обследования в Германии
Явлинский вернулся в Москву после обследования в Германии - РИА Новости, 08.02.2024
Явлинский вернулся в Москву после обследования в Германии
Политик Григорий Явлинский вернулся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Яблоко". РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:09
2024-02-08T08:09
2024-02-08T08:09
григорий явлинский
яблоко
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151624/78/1516247816_0:293:2601:1756_1920x0_80_0_0_c62147ea32c8aabf1b8f6560655bc888.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Григорий Явлинский вернулся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Яблоко". В январе основателя партии заметили в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе "Яблока" сообщали, что Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию в связи с необходимостью регулярно проходить его после операции на позвоночнике 2019 году. "Григорий Алексеевич вернулся в Москву", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231210/putin-1914908387.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151624/78/1516247816_0:49:2601:2000_1920x0_80_0_0_731e98b91774b1c4dcda119dd1ea33d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий явлинский, яблоко, москва
Григорий Явлинский, Яблоко, Москва
Явлинский вернулся в Москву после обследования в Германии
Политик Григорий Явлинский вернулся в Москву после медобследования в Германии