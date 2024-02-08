https://ria.ru/20240208/yavlinskiy-1926072811.html

Явлинский вернулся в Москву после обследования в Германии

Явлинский вернулся в Москву после обследования в Германии - РИА Новости, 08.02.2024

Явлинский вернулся в Москву после обследования в Германии

Политик Григорий Явлинский вернулся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Яблоко". РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:09

2024-02-08T08:09

2024-02-08T08:09

григорий явлинский

яблоко

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Григорий Явлинский вернулся в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Яблоко". В январе основателя партии заметили в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе "Яблока" сообщали, что Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию в связи с необходимостью регулярно проходить его после операции на позвоночнике 2019 году. "Григорий Алексеевич вернулся в Москву", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231210/putin-1914908387.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

григорий явлинский, яблоко, москва