https://ria.ru/20240208/vystavka-1926230882.html

ВШЭ: около 40 процентов посетителей выставки "Россия" приехали из регионов

ВШЭ: около 40 процентов посетителей выставки "Россия" приехали из регионов - РИА Новости, 08.02.2024

ВШЭ: около 40 процентов посетителей выставки "Россия" приехали из регионов

Около 40% посетителей выставки "Россия" на ВДНХ - жители регионов, следует из исследования ВШЭ и Экспертного института социальных исследований . РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:39

2024-02-08T17:39

2024-02-08T17:39

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

общество

москва

московская область (подмосковье)

россия

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Около 40% посетителей выставки "Россия" на ВДНХ - жители регионов, следует из исследования ВШЭ и Экспертного института социальных исследований . "​Около 40% посетителей приезжают на Международную выставку-форум "Россия" из регионов. Чуть меньше - порядка 37% от общего числа гостей - жители Москвы, 22% - жители Московской области. Около 1% - иностранцы", - следует из результатов социологического опроса, на которые ссылаются организаторы выставки. По их данным, опрос проводился с 15 ноября по 28 января, в нем приняли участие более 6500 человек. По данным руководителя исследования, директора Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Ивана Груздева, свыше половины посетителей выставки моложе 35 лет. ​"Если говорить о возрасте, то 51% это молодежь -– люди до 35 лет, из них 14% это вообще дети младше 18 лет. При этом есть и порядка 7-8% представителей третьего возраста. Поэтому я бы сказал, что здесь сложно говорить о какой-то категории людей, которые посещают выставку. Скорее из каждых категорий населения кто-то доходит до выставки и посещает ее", - сказал Груздев, слова которого приводит пресс-служба выставки. ​При этом, как отмечают авторы опроса, повышается доля тех, кто узнает о выставке из "сарафанного радио", и многие приходят с друзьями и родителями. "Главным мотивом посещения по-прежнему является личный интерес - 94%. 9 из 10 гостей готовы с высокой вероятностью порекомендовать посетить выставку другим людям", - сообщили организаторы выставки. Также, по их данным, растут и оценки, которые дают посетители выставки, что можно связать с ростом качества представленных экспозиций. "Доля тех, кто считает, что реальные впечатления от выставки превзошли ожидания, выросла на 15% до 68%, что довольно много", - сказал Груздев. ​Кроме того, по его словам, основные эмоции, которые посетители испытывают - радость, восторг, гордость и интерес. При этом 98% согласны с тем, что выставка дает возможность гордиться достижениями России. При этом 97% респондентов после посещения экспозиций и стендов уверены в том, они живут в одной из передовых стран. Такой же процент людей после осмотра выставки начинает чувствовать себя частью большого государства.

https://ria.ru/20240208/vystavka-1926078078.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

выставка-форум "россия", общество, москва, московская область (подмосковье), россия, высшая школа экономики (вшэ)