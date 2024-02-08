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ВШЭ: около 40 процентов посетителей выставки "Россия" приехали из регионов - РИА Новости, 08.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:39 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/vystavka-1926230882.html
ВШЭ: около 40 процентов посетителей выставки "Россия" приехали из регионов
ВШЭ: около 40 процентов посетителей выставки "Россия" приехали из регионов - РИА Новости, 08.02.2024
ВШЭ: около 40 процентов посетителей выставки "Россия" приехали из регионов
Около 40% посетителей выставки "Россия" на ВДНХ - жители регионов, следует из исследования ВШЭ и Экспертного института социальных исследований . РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:39
2024-02-08T17:39
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Около 40% посетителей выставки "Россия" на ВДНХ - жители регионов, следует из исследования ВШЭ и Экспертного института социальных исследований . "​Около 40% посетителей приезжают на Международную выставку-форум "Россия" из регионов. Чуть меньше - порядка 37% от общего числа гостей - жители Москвы, 22% - жители Московской области. Около 1% - иностранцы", - следует из результатов социологического опроса, на которые ссылаются организаторы выставки. По их данным, опрос проводился с 15 ноября по 28 января, в нем приняли участие более 6500 человек. По данным руководителя исследования, директора Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Ивана Груздева, свыше половины посетителей выставки моложе 35 лет. ​"Если говорить о возрасте, то 51% это молодежь -– люди до 35 лет, из них 14% это вообще дети младше 18 лет. При этом есть и порядка 7-8% представителей третьего возраста. Поэтому я бы сказал, что здесь сложно говорить о какой-то категории людей, которые посещают выставку. Скорее из каждых категорий населения кто-то доходит до выставки и посещает ее", - сказал Груздев, слова которого приводит пресс-служба выставки. ​При этом, как отмечают авторы опроса, повышается доля тех, кто узнает о выставке из "сарафанного радио", и многие приходят с друзьями и родителями. "Главным мотивом посещения по-прежнему является личный интерес - 94%. 9 из 10 гостей готовы с высокой вероятностью порекомендовать посетить выставку другим людям", - сообщили организаторы выставки. Также, по их данным, растут и оценки, которые дают посетители выставки, что можно связать с ростом качества представленных экспозиций. "Доля тех, кто считает, что реальные впечатления от выставки превзошли ожидания, выросла на 15% до 68%, что довольно много", - сказал Груздев. ​Кроме того, по его словам, основные эмоции, которые посетители испытывают - радость, восторг, гордость и интерес. При этом 98% согласны с тем, что выставка дает возможность гордиться достижениями России. При этом 97% респондентов после посещения экспозиций и стендов уверены в том, они живут в одной из передовых стран. Такой же процент людей после осмотра выставки начинает чувствовать себя частью большого государства.
https://ria.ru/20240208/vystavka-1926078078.html
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выставка-форум "россия", общество, москва, московская область (подмосковье), россия, высшая школа экономики (вшэ)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
ВШЭ: около 40 процентов посетителей выставки "Россия" приехали из регионов

Исследование ВШЭ: около 40% посетителей выставки "Россия" приехали из регионов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
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Международная выставка-форум "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Около 40% посетителей выставки "Россия" на ВДНХ - жители регионов, следует из исследования ВШЭ и Экспертного института социальных исследований .
«
"​Около 40% посетителей приезжают на Международную выставку-форум "Россия" из регионов. Чуть меньше - порядка 37% от общего числа гостей - жители Москвы, 22% - жители Московской области. Около 1% - иностранцы", - следует из результатов социологического опроса, на которые ссылаются организаторы выставки.
Ключевые результаты и достижения страны: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

Руководитель Лаборатории Молодежной Робототехники Университета ИТМО Игорь Лосицкий и умный Робот Роботецкий

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

Праздничный концерт Большой зимний детский День Рождения

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

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2 из 17
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Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

Торжественная церемония открытия новой экспозиции Аллеи славы

Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

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3 из 17
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

Пленарная сессия Главные достижения цифровой экономики России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

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4 из 17
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Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

Дизайнер Артемий Лебедев

Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники также подготовили различные активности.

Международная выставка-форум Россия

Участники также подготовили различные активности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
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На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

Певица Клава Кока на концерте В ритме Цифры

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

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8 из 17
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Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

Работа выставки Россия

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
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Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый стенд на выставке уникален.

Международная выставка-форум Россия

Каждый стенд на выставке уникален.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

Международная выставка-форум Россия

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
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Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

Певица Маргарита Позоян на мастер-классе Уникальное звучание

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

Международная выставка-форум Россия

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

Творческие мастер-классы для детей: Создаем Герб Семьи

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

Презентация Школьной лиги Битвы роботов

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17

Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17

Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17

Участники также подготовили различные активности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Каждый стенд на выставке уникален.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17
По их данным, опрос проводился с 15 ноября по 28 января, в нем приняли участие более 6500 человек.
По данным руководителя исследования, директора Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Ивана Груздева, свыше половины посетителей выставки моложе 35 лет.
«
​"Если говорить о возрасте, то 51% это молодежь -– люди до 35 лет, из них 14% это вообще дети младше 18 лет. При этом есть и порядка 7-8% представителей третьего возраста. Поэтому я бы сказал, что здесь сложно говорить о какой-то категории людей, которые посещают выставку. Скорее из каждых категорий населения кто-то доходит до выставки и посещает ее", - сказал Груздев, слова которого приводит пресс-служба выставки.
​При этом, как отмечают авторы опроса, повышается доля тех, кто узнает о выставке из "сарафанного радио", и многие приходят с друзьями и родителями.
Свадебная церемония в национальных традициях Республики Удмуртия на форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Официальная информация о продлении выставки "Россия" пока отсутствует
Вчера, 09:02
«
"Главным мотивом посещения по-прежнему является личный интерес - 94%. 9 из 10 гостей готовы с высокой вероятностью порекомендовать посетить выставку другим людям", - сообщили организаторы выставки.
Также, по их данным, растут и оценки, которые дают посетители выставки, что можно связать с ростом качества представленных экспозиций.
«
"Доля тех, кто считает, что реальные впечатления от выставки превзошли ожидания, выросла на 15% до 68%, что довольно много", - сказал Груздев.
​Кроме того, по его словам, основные эмоции, которые посетители испытывают - радость, восторг, гордость и интерес. При этом 98% согласны с тем, что выставка дает возможность гордиться достижениями России. При этом 97% респондентов после посещения экспозиций и стендов уверены в том, они живут в одной из передовых стран. Такой же процент людей после осмотра выставки начинает чувствовать себя частью большого государства.
"Время путешествовать по стране": международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
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Организатором выступила Волгоградская область.

Торжественное открытие Дня воинской славы России

Организатором выступила Волгоградская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
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На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Мастер-класс от хоккеиста Вячеслава Фетисова, каток на ВДНХ

На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
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Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

Концерт Сурганова и Оркестр

Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

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5 из 18
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Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

Показ документальных фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино RТ. Док: Время героев

Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

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6 из 18
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Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции

Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
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Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

Семейный интерактивный праздник - концерт Здоровье - всему голова

Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

Международная выставка-форум Россия

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

Дмитрий Ющенко, ветеран боевых действий, спортсмен Паралимпийской сборной Москвы по велоспорту, первый человек в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

Встреча с амбассадором Санкт-Петербурга, певицей Дианой Гурцкой

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

Пленарная сессия Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

Международная выставка-форум Россия

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
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Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

Семейный интерактивный праздник - концерт Здоровье - всему голова

Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День воинской славы организовали световое шоу.

Торжественное открытие Дня воинской славы России

В День воинской славы организовали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

Паблик-ток Вокруг Байкала

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Организатором выступила Волгоградская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18

На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18

Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18

Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18

Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В День воинской славы организовали световое шоу.

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Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

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Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

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