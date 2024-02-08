https://ria.ru/20240208/vystavka-1926078078.html

Официальная информация о продлении выставки "Россия" пока отсутствует

Официальная информация о продлении выставки "Россия" пока отсутствует - РИА Новости, 08.02.2024

Официальная информация о продлении выставки "Россия" пока отсутствует

Официальной информации о продлении работы выставки "Россия" на данный момент нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:02

2024-02-08T09:02

2024-02-08T09:04

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

вднх

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальной информации о продлении работы выставки "Россия" на данный момент нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки.Ранее генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль в интервью РИА Новости сообщил, что международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлена до 8 июля."Официальной информации о продлении и сроках продления выставки на данный момент нет. Мы ориентируемся исключительно на официальную информацию в своей работе", - ответил представитель пресс-службы выставки на вопросы, действительно ли до 8 июля продлена выставка и какая планируется программа.

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", москва, вднх