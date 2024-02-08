https://ria.ru/20240208/vygoranie-1926055973.html

Названы специальности с наибольшим риском профессионального выгорания

Названы специальности с наибольшим риском профессионального выгорания - РИА Новости, 08.02.2024

Названы специальности с наибольшим риском профессионального выгорания

Больше всего подвержены выгоранию специалисты, работающие с людьми и с финансами – например, работники сферы услуг и бухгалтеры, выяснили для РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T02:51

2024-02-08T02:51

2024-02-08T02:52

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общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Больше всего подвержены выгоранию специалисты, работающие с людьми и с финансами – например, работники сферы услуг и бухгалтеры, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплаты.ру". "Наиболее подвержены выгоранию специалисты, которые часто и много контактируют с людьми, а также те, кто работает с финансами. ... В пятерку наиболее подверженных эмоциональному и физическому истощению попали работники сферы услуг, менеджеры по продажам, бухгалтеры, финансисты и экономисты", - говорится в результатах исследования, в котором приняли участие 1710 начальников отделов и руководителей компаний во всех федеральных округах России. Как правило, об эмоциональном и физическом истощении работников в компании узнают от руководителей отделов и специалистов по работе с персоналом, с помощью личных встреч и онлайн-опросов. Каждый десятый отмечает, что сотрудники сами обращаются напрямую к работодателю и рассказывают о проблеме. Абсолютное большинство представителей компаний заявили, что за год их сотрудники столкнулись со стрессом и выгоранием. При этом 16% работодателей считают, что это личные переживания конкретного сотрудника, а не проблема компании. По мнению опрошенных, в топ-5 стрессовых ситуаций, провоцирующих выгорание, входят большой объем задач, давление по срокам выполнения, поиски решений в конфликтных ситуациях, неадекватное поведение начальства и стихийное планирование. Первым признаком выгорания руководители считают раздражительность сотрудника. Далее следуют падение эффективности работы, пессимистичные настроения, постоянные конфликты работника при решении рабочих задач и тревожное поведение. "Основными методами борьбы со стрессом и выгоранием работодатели считают: краткосрочный отпуск на пару дней (53%), индивидуальную работу с сотрудником, испытывающим сложности (44%), встречи с психологом (21%), перевод в другой отдел/на другую должность (6%)", - сказано в материалах (вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответа). В свою очередь, чувство защищенности у сотрудников, по мнению представителей компаний, в основном формирует стабильная зарплата, дружелюбная атмосфера в коллективе, адекватное руководство, уютный офис, ДМС и репутация компании.

https://ria.ru/20231018/pediatry-1903704632.html

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