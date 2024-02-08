https://ria.ru/20240208/vybory-1926213719.html

ЦИК выделил избиркомам дополнительные деньги на проведение выборов

ЦИК выделил избиркомам дополнительные деньги на проведение выборов - РИА Новости, 08.02.2024

ЦИК выделил избиркомам дополнительные деньги на проведение выборов

Центризбирком России внес изменения в смету расходов на подготовку и проведение выборов президента за нижестоящие комиссии на более 765 миллионов рублей,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:35

2024-02-08T16:35

2024-02-08T16:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центризбирком России внес изменения в смету расходов на подготовку и проведение выборов президента за нижестоящие комиссии на более 765 миллионов рублей, говорится в принятом на заседании ЦИК постановлении. Согласно документу, из бюджета ЦИК другим нижестоящим комиссиям выделено 765 миллионов 330 тысяч рублей. В частности, более 132 миллионов рублей пойдет на покрытие расходов по изготовлению печатной продукции, 230 миллионов - составляют расходы на связь, более 401 миллиона — другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф