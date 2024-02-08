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ЦИК выделил избиркомам дополнительные деньги на проведение выборов - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:35 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/vybory-1926213719.html
ЦИК выделил избиркомам дополнительные деньги на проведение выборов
ЦИК выделил избиркомам дополнительные деньги на проведение выборов - РИА Новости, 08.02.2024
ЦИК выделил избиркомам дополнительные деньги на проведение выборов
Центризбирком России внес изменения в смету расходов на подготовку и проведение выборов президента за нижестоящие комиссии на более 765 миллионов рублей,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:35
2024-02-08T16:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центризбирком России внес изменения в смету расходов на подготовку и проведение выборов президента за нижестоящие комиссии на более 765 миллионов рублей, говорится в принятом на заседании ЦИК постановлении. Согласно документу, из бюджета ЦИК другим нижестоящим комиссиям выделено 765 миллионов 330 тысяч рублей. В частности, более 132 миллионов рублей пойдет на покрытие расходов по изготовлению печатной продукции, 230 миллионов - составляют расходы на связь, более 401 миллиона — другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
ЦИК выделил избиркомам дополнительные деньги на проведение выборов

ЦИК выделил еще 765 миллионов рублей на расходы избиркомам на выборы президента

© РИА Новости / RIA Kremlin Pool | Перейти в медиабанкИзбирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина
Избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool
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Избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центризбирком России внес изменения в смету расходов на подготовку и проведение выборов президента за нижестоящие комиссии на более 765 миллионов рублей, говорится в принятом на заседании ЦИК постановлении.
Согласно документу, из бюджета ЦИК другим нижестоящим комиссиям выделено 765 миллионов 330 тысяч рублей. В частности, более 132 миллионов рублей пойдет на покрытие расходов по изготовлению печатной продукции, 230 миллионов - составляют расходы на связь, более 401 миллиона — другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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