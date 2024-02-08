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Запад препятствует россиянам при организации выборов, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:33 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/vybory-1926212681.html
Запад препятствует россиянам при организации выборов, заявили в МИД
Запад препятствует россиянам при организации выборов, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2024
Запад препятствует россиянам при организации выборов, заявили в МИД
Власти недружественных государств закрыли более 26 российских загранучреждений, чтобы не дать россиянам там проголосовать на выборах президента России, заявила... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:33
2024-02-08T16:33
выборы президента россии — 2024
россия
мария захарова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти недружественных государств закрыли более 26 российских загранучреждений, чтобы не дать россиянам там проголосовать на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Многим российским гражданам Запад просто препятствует осуществлять свое активное избирательное право. За последнее время в недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 загранучреждений", - сказала Захарова на расширенном заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Она подчеркнула, что на Западе могли позволить российской стороне поддерживать работу хотя бы самих зданий, чтобы командировать туда дипломатов для проведения выборов. Однако недружественные государства "специально закрыли", чтобы "у граждан России не было бы возможности прийти физически на избирательный участок". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, мария захарова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Мария Захарова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, В мире
Запад препятствует россиянам при организации выборов, заявили в МИД

МИД: Запад закрыл 26 российских учреждений, чтобы не дать там голосовать

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти недружественных государств закрыли более 26 российских загранучреждений, чтобы не дать россиянам там проголосовать на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Многим российским гражданам Запад просто препятствует осуществлять свое активное избирательное право. За последнее время в недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 загранучреждений", - сказала Захарова на расширенном заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.
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Она подчеркнула, что на Западе могли позволить российской стороне поддерживать работу хотя бы самих зданий, чтобы командировать туда дипломатов для проведения выборов. Однако недружественные государства "специально закрыли", чтобы "у граждан России не было бы возможности прийти физически на избирательный участок".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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