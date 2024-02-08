https://ria.ru/20240208/vybory-1926212681.html

Запад препятствует россиянам при организации выборов, заявили в МИД

Запад препятствует россиянам при организации выборов, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2024

Запад препятствует россиянам при организации выборов, заявили в МИД

Власти недружественных государств закрыли более 26 российских загранучреждений, чтобы не дать россиянам там проголосовать на выборах президента России, заявила... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:33

2024-02-08T16:33

2024-02-08T16:33

выборы президента россии — 2024

россия

мария захарова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти недружественных государств закрыли более 26 российских загранучреждений, чтобы не дать россиянам там проголосовать на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Многим российским гражданам Запад просто препятствует осуществлять свое активное избирательное право. За последнее время в недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 загранучреждений", - сказала Захарова на расширенном заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Она подчеркнула, что на Западе могли позволить российской стороне поддерживать работу хотя бы самих зданий, чтобы командировать туда дипломатов для проведения выборов. Однако недружественные государства "специально закрыли", чтобы "у граждан России не было бы возможности прийти физически на избирательный участок". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240205/usloviya-1925565315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мария захарова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, в мире