Рейтинг@Mail.ru
ВСУ столкнулись с острой нехваткой пехоты, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 08.02.2024 (обновлено: 12:20 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/vsu-1926100349.html
ВСУ столкнулись с острой нехваткой пехоты, пишут СМИ
ВСУ столкнулись с острой нехваткой пехоты, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
ВСУ столкнулись с острой нехваткой пехоты, пишут СМИ
Украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, военные истощены, их боевой дух падает, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на солдат... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:58
2024-02-08T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, военные истощены, их боевой дух падает, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на солдат и командиров ВСУ."Это чувствуется, люди измотаны и морально, и физически", — приводит издание слова одного из украинских командиров, который представился как Сергей.Военные считают, что нехватка личного состава может иметь эффект домино, особенно зимой, когда погодные условия тяжелые.Комбат по имени Александр заявил, что украинцы не идут в армию, потому что "государство не смогло объясним им, что они должны туда идти". Как отмечается, нехватка боеприпасов и оружия также является проблемой для украинских войск. По словам одного из командиров, его отряд получил лишь десять снарядов для двух гаубиц. Решить проблему нехватки людей на фронте призван законопроект о мобилизации, который Верховная рада Украины в среду поддержала в первом чтении. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыва инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.Как сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, во время голосования отсутствовал главком ВСУ Валерий Залужный, о возможной скорой отставке которого пишут СМИ. Она подчеркнула, что правительственный законопроект несет коррупционные риски и не соответствует конституции. Против документа выступило и объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против страны. Несмотря на возражения, документ рассматривали по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии".
https://ria.ru/20240208/tekhnika-1926070730.html
https://ria.ru/20240129/bmp-1924080339.html
https://ria.ru/20231119/naemniki-1910362111.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ffeb08ce65004f515d756750cc6118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
ВСУ столкнулись с острой нехваткой пехоты, пишут СМИ

WP: командиры подразделений ВСУ боятся обрушения фронта из-за нехватки солдат

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, военные истощены, их боевой дух падает, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на солдат и командиров ВСУ.
"Это чувствуется, люди измотаны и морально, и физически", — приводит издание слова одного из украинских командиров, который представился как Сергей.
Боевой танк Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко
Вчера, 07:34
Военные считают, что нехватка личного состава может иметь эффект домино, особенно зимой, когда погодные условия тяжелые.
Комбат по имени Александр заявил, что украинцы не идут в армию, потому что "государство не смогло объясним им, что они должны туда идти".
Как отмечается, нехватка боеприпасов и оружия также является проблемой для украинских войск. По словам одного из командиров, его отряд получил лишь десять снарядов для двух гаубиц.
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
"Есть проблемы": в США вынесли приговор западной технике на Украине
29 января, 10:45
Решить проблему нехватки людей на фронте призван законопроект о мобилизации, который Верховная рада Украины в среду поддержала в первом чтении. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыва инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.
Как сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, во время голосования отсутствовал главком ВСУ Валерий Залужный, о возможной скорой отставке которого пишут СМИ. Она подчеркнула, что правительственный законопроект несет коррупционные риски и не соответствует конституции. Против документа выступило и объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против страны.
Несмотря на возражения, документ рассматривали по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии".
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
"Это уже слишком": в ВСУ пришли в ярость от действий наемников
19 ноября 2023, 09:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала