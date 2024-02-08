https://ria.ru/20240208/vsu-1926100349.html

ВСУ столкнулись с острой нехваткой пехоты, пишут СМИ

ВСУ столкнулись с острой нехваткой пехоты, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024

ВСУ столкнулись с острой нехваткой пехоты, пишут СМИ

Украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, военные истощены, их боевой дух падает, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на солдат... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:58

2024-02-08T10:58

2024-02-08T12:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, военные истощены, их боевой дух падает, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на солдат и командиров ВСУ."Это чувствуется, люди измотаны и морально, и физически", — приводит издание слова одного из украинских командиров, который представился как Сергей.Военные считают, что нехватка личного состава может иметь эффект домино, особенно зимой, когда погодные условия тяжелые.Комбат по имени Александр заявил, что украинцы не идут в армию, потому что "государство не смогло объясним им, что они должны туда идти". Как отмечается, нехватка боеприпасов и оружия также является проблемой для украинских войск. По словам одного из командиров, его отряд получил лишь десять снарядов для двух гаубиц. Решить проблему нехватки людей на фронте призван законопроект о мобилизации, который Верховная рада Украины в среду поддержала в первом чтении. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыва инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.Как сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, во время голосования отсутствовал главком ВСУ Валерий Залужный, о возможной скорой отставке которого пишут СМИ. Она подчеркнула, что правительственный законопроект несет коррупционные риски и не соответствует конституции. Против документа выступило и объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против страны. Несмотря на возражения, документ рассматривали по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии".

https://ria.ru/20240208/tekhnika-1926070730.html

https://ria.ru/20240129/bmp-1924080339.html

https://ria.ru/20231119/naemniki-1910362111.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины