МИД: Запад вмешивается в выборы с помощью россиян, живущих за рубежом
МИД назвал полезных Западу россиян за рубежом фактором вмешательства в выборы
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБилборд с информацией о датах выборов президента России
Билборд с информацией о датах выборов президента России. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в контексте грядущих выборов президента РФ важно учитывать антироссийски настроенных "сограждан" за рубежом, которыми пользуется Запад для вмешательства в дела России.
На расширенном заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Захарова подчеркнула, что нужно учитывать фактор антироссийски настроенных россиян за рубежом "при обсуждении выборной проблематики в контексте попыток повлиять на нашу страну и вмешаться в ее внутренние дела". Эти отказавшиеся от родины "соотечественники", по словам Захаровой, "мутят воду" внутри сообщества настоящих соотечественников за рубежом.
"Страны и их режимы из числа западных непартнеров этим активно пользуются. Они их (антироссийски настроенных россиян за рубежом - ред.) используют как определенную движущую силу по проникновению в наши внутренние дела", - сказала Захарова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.