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МИД: Запад вмешивается в выборы с помощью россиян, живущих за рубежом - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:23 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/vmeshatelstvo-1926226697.html
МИД: Запад вмешивается в выборы с помощью россиян, живущих за рубежом
МИД: Запад вмешивается в выборы с помощью россиян, живущих за рубежом - РИА Новости, 08.02.2024
МИД: Запад вмешивается в выборы с помощью россиян, живущих за рубежом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в контексте грядущих выборов президента РФ важно учитывать антироссийски настроенных "сограждан" за РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:23
2024-02-08T17:23
выборы президента россии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
политика
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в контексте грядущих выборов президента РФ важно учитывать антироссийски настроенных "сограждан" за рубежом, которыми пользуется Запад для вмешательства в дела России. На расширенном заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Захарова подчеркнула, что нужно учитывать фактор антироссийски настроенных россиян за рубежом "при обсуждении выборной проблематики в контексте попыток повлиять на нашу страну и вмешаться в ее внутренние дела". Эти отказавшиеся от родины "соотечественники", по словам Захаровой, "мутят воду" внутри сообщества настоящих соотечественников за рубежом. "Страны и их режимы из числа западных непартнеров этим активно пользуются. Они их (антироссийски настроенных россиян за рубежом - ред.) используют как определенную движущую силу по проникновению в наши внутренние дела", - сказала Захарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Политика, Россия
МИД: Запад вмешивается в выборы с помощью россиян, живущих за рубежом

МИД назвал полезных Западу россиян за рубежом фактором вмешательства в выборы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБилборд с информацией о датах выборов президента России
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Билборд с информацией о датах выборов президента России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в контексте грядущих выборов президента РФ важно учитывать антироссийски настроенных "сограждан" за рубежом, которыми пользуется Запад для вмешательства в дела России.
На расширенном заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Захарова подчеркнула, что нужно учитывать фактор антироссийски настроенных россиян за рубежом "при обсуждении выборной проблематики в контексте попыток повлиять на нашу страну и вмешаться в ее внутренние дела". Эти отказавшиеся от родины "соотечественники", по словам Захаровой, "мутят воду" внутри сообщества настоящих соотечественников за рубежом.
"Страны и их режимы из числа западных непартнеров этим активно пользуются. Они их (антироссийски настроенных россиян за рубежом - ред.) используют как определенную движущую силу по проникновению в наши внутренние дела", - сказала Захарова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
7 февраля, 15:22
 
Выборы президента России — 2024Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваПолитикаРоссия
 
 
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