https://ria.ru/20240208/vmeshatelstvo-1926226697.html

МИД: Запад вмешивается в выборы с помощью россиян, живущих за рубежом

МИД: Запад вмешивается в выборы с помощью россиян, живущих за рубежом - РИА Новости, 08.02.2024

МИД: Запад вмешивается в выборы с помощью россиян, живущих за рубежом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в контексте грядущих выборов президента РФ важно учитывать антироссийски настроенных "сограждан" за РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:23

2024-02-08T17:23

2024-02-08T17:23

выборы президента россии — 2024

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

политика

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в контексте грядущих выборов президента РФ важно учитывать антироссийски настроенных "сограждан" за рубежом, которыми пользуется Запад для вмешательства в дела России. На расширенном заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Захарова подчеркнула, что нужно учитывать фактор антироссийски настроенных россиян за рубежом "при обсуждении выборной проблематики в контексте попыток повлиять на нашу страну и вмешаться в ее внутренние дела". Эти отказавшиеся от родины "соотечественники", по словам Захаровой, "мутят воду" внутри сообщества настоящих соотечественников за рубежом. "Страны и их режимы из числа западных непартнеров этим активно пользуются. Они их (антироссийски настроенных россиян за рубежом - ред.) используют как определенную движущую силу по проникновению в наши внутренние дела", - сказала Захарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, политика, россия