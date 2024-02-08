https://ria.ru/20240208/vizitka-1926092679.html

В Петербурге выставили на торги визитку Путина и документ за его подписью

В Петербурге выставили на торги визитку Путина и документ за его подписью - РИА Новости, 08.02.2024

В Петербурге выставили на торги визитку Путина и документ за его подписью

Еще одна визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы выставлена на... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:30

2024-02-08T10:30

2024-02-08T10:30

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россия

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Еще одна визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы выставлена на электронный аукцион в Санкт-Петербурге, там же продают документ с его автографом в качестве главы комитета по внешним связям городской мэрии, следует из данных на сайте аукционной площадки. "Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Советник председателя Ленсовета по международным связям... Лидирующая ставка 44 тысячи рублей", – указывается в карточке лота. Другой лот представляет собой свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Документ датирован 14 июля 1992 года, лидирующая ставка на данный момент составляет 75 тысяч рублей. Электронный аукцион пройдет в Петербурге 11 февраля. Ранее в конце декабря на аналогичных торгах за 2 миллиона рублей была продана визитная карточка Путина в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов, где несколько телефонных номеров написаны его рукой. Визитки Путина 1990-х годов достаточно часто выставляются на продажу. Так, в октябре 2019 года на одном из профильных интернет-ресурсов на продажу за 2 миллиона рублей была выставлена визитная карточка времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год. На том же сайте ранее за 950 тысяч рублей выставлялся и "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском горсовете.

https://ria.ru/20231216/putin-1916172175.html

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санкт-петербург, россия, владимир путин, общество