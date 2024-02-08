https://ria.ru/20240208/vizit-1926141716.html
Дата визита Путина в Турцию еще не определена, заявил Песков
Дата визита Путина в Турцию еще не определена, заявил Песков - РИА Новости, 08.02.2024
Дата визита Путина в Турцию еще не определена, заявил Песков
Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Турцию ведется, дата будет определена с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:03
2024-02-08T13:03
2024-02-08T13:03
дмитрий песков
турция
политика
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Турцию ведется, дата будет определена с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, она пока еще не определена. Действительно, визит обговоренный, есть понимание, что мы к нему готовимся, и, действительно, ведется подготовка к этому визиту, мы ждем его. Как только даты - с учетом, естественно, и электорального цикла у нас, и дежурного рабочего графика турецкого президента - как только эти даты будут согласованы, мы вместе с нашими партнерами о них объявим", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240206/putin-1925663581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, турция, политика, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Дмитрий Песков, Турция, Политика, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Дата визита Путина в Турцию еще не определена, заявил Песков
Песков: дата визита Путина в Турцию еще не определена, но подготовка к нему идет
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Турцию ведется, дата будет определена с учетом электорального цикла в России и президентского графика Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, она пока еще не определена. Действительно, визит обговоренный, есть понимание, что мы к нему готовимся, и, действительно, ведется подготовка к этому визиту, мы ждем его. Как только даты - с учетом, естественно, и электорального цикла у нас, и дежурного рабочего графика турецкого президента - как только эти даты будут согласованы, мы вместе с нашими партнерами о них объявим", - сказал Песков журналистам.
Песков рассказал, чему будет посвящен визит Путина в Турцию