https://ria.ru/20240208/vengriya-1926217149.html

Венгрия ответила на требование США ратифицировать членство Швеции в НАТО

Венгрия ответила на требование США ратифицировать членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 08.02.2024

Венгрия ответила на требование США ратифицировать членство Швеции в НАТО

Венгрия является суверенной страной, и ее не волнуют инструкции США в том, что касается ратификации членства Швеции в НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:46

2024-02-08T16:46

2024-02-08T16:52

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джейк салливан

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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Венгрия является суверенной страной, и ее не волнуют инструкции США в том, что касается ратификации членства Швеции в НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.В среду Салливан предупредил, что американское терпение небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО."Прежде всего, я хочу четко выразиться: все должны понимать, что Венгрия является суверенной страной. И дело не только в том, что все должны это понимать, но и в том, что все должны это уважать. Независимо от того, является ли кто-то сверхдержавой Востока, сверхдержавой Запада или какой-либо другой страной, они должны уважать то, что Венгрия - это государство, а венгерский парламент – это суверенный орган", - сказал Сийярто. По его словам, Венгрия никогда не будет готова действовать по инструкциям, поступающим из какой-либо точки мира."В такого рода заявлениях нет совершенно никакой необходимости, они демонстрируют неуважение к Венгрии. Мы никогда не критикуем решения США. Мы никогда не критикуем решения конгресса. Мы никогда не вмешиваемся в то, что они ставят на повестку дня или в то, чего они не включают в нее. И такого же мы ожидаем от других", - подчеркнул министр."Так что, если честно, нас не волнуют подобные инструкции. Потому что мы не 51-й штат, а очень суверенная страна", - заключил он.Ранее парламент Венгрии не смог ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума после того, как правящие партии, имеющие две трети голосов, бойкотировали внеочередное заседание. Заседание было созвано по инициативе оппозиционных партий, на нем присутствовал посол США в Будапеште Дэвид Прессман и ряд послов других западных стран.Великое национальное собрание (парламент) Турции в середине января проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. В прошлый четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, утверждающий решение турецкого парламента, тем самым Турция официально завершила процесс ратификации и Венгрия осталась последней страной, не ратифицировавшей прием Швеции в НАТО.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце января пригласил шведского коллегу Кристерссона в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит Кристерссона в страну способствует "выстраиванию доверия" между венгерским парламентом и шведскими властями и приведет к ратификации заявки Швеции в НАТО. По его словам, будет правильнее, если шведский премьер посетит Венгрию до ратификации, хотя бы потому, что Турцию он также посещал.Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.

https://ria.ru/20240202/vengriya-1925091826.html

https://ria.ru/20240130/shvetsiya-1924300252.html

https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923139324.html

https://ria.ru/20231202/politika-1913176442.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, венгрия, швеция, нато, петер сийярто, джейк салливан