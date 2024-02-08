https://ria.ru/20240208/uran-1926065376.html

США в 2023 году закупили у России уран на рекордную сумму

США в 2023 году закупили у России уран на рекордную сумму - РИА Новости, 08.02.2024

США в 2023 году закупили у России уран на рекордную сумму

США по итогам прошлого года приобрели у России уран на 1,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем за все время ведения статистики, следует из... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T06:05

2024-02-08T06:05

2024-02-08T06:05

сша

россия

великобритания

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США по итогам прошлого года приобрели у России уран на 1,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных американской статистической службы. Палата представителей США в декабре 2023 года одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США. На этом фоне в последний месяц прошлого года американцы резко нарастили закупки урана - сразу вдвое, до максимальных с марта прошлого года 193,2 миллиона долларов. В результате стоимость поставок за год выросла на 43% - до нового рекорда в 1,2 миллиарда долларов. Предыдущий максимум фиксировался в 2010 году на уровне 1,05 миллиарда долларов. В то же время в абсолютном выражении Россия поставила 702 тонны урана против 588 тонн годом ранее. Это наибольшее значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны. Это позволило России сохранить первое место по стоимости поставок урана в США и даже нарастить долю в импорте до 27% с 26% годом ранее. Второй стала Германия, увеличившая экспорт на 9% - до 677 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Великобритания, которая нарастила продажи на 19% - до 609 миллионов долларов, хотя еще годом ранее страна занимала четвертое место. Канада благодаря увеличению экспорта сразу в 2,1 раза - до 530 миллионов долларов - поднялась на две позиции и стала четвертым крупнейшим поставщиком урана в США. В то же время Нидерланды, наоборот, сократили поставки на 18% - до 498 миллионов долларов, в результате чего упали с третьего на пятое место. Помимо вышеупомянутых стран, в США поставляли уран Франция, Китай, Япония, Бельгия, Казахстан, Южная Африка, Индия, Чехия, Швейцария - совокупно на 897 миллионов долларов. В январе глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что США намерены совместно с союзниками добиться возможности производства низкообогащенного урана, который используется для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок. По ее словам, США в сотрудничестве с Японией, Великобританией, Францией и Канадой намерены создать международную сеть поставок, чтобы освободиться от зависимости от России.

https://ria.ru/20230113/spg-1844681742.html

https://ria.ru/20240205/ssha-1925388873.html

сша

россия

великобритания

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сша, россия, великобритания