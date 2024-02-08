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Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербургский государственный университет - РИА Новости, 08.02.2024

Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) – старейший образовательный и научно-исследовательский центр России. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T02:47

2024-02-08T02:47

2024-02-08T02:47

справки

санкт-петербург

санкт-петербургский государственный университет

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Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) – старейший образовательный и научно-исследовательский центр России. Датой рождения университета следует считать 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года, когда был издан указ Петра I "Об учреждении Академии наук и о назначении для содержания оной доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбуга", в котором говорилось о создании при Академии наук университета. В первые годы деятельности академии и университета были приглашены крупные иностранные ученые, среди которых были математики Леонард Эйлер, Николай и Даниил Бернулли, Христиан Гольдбах, астроном и картограф Жозеф-Николя Делиль, физик Георг Крафт и др. В 1742 году было завершено строительство здания Двенадцати коллегий по проекту архитектора Доменико Трезини. Первоначально предназначенное для размещения высших правительственных учреждений, оно в 1830 году было передано в распоряжение университета. В 1833-1838 здание частично перестроили под руководством архитектора Аполлона Щедрина. В марте 1838 года состоялось торжественное открытие университета в реконструированных помещениях здания. В настоящее время этот памятник архитектуры является главным зданием Санкт-Петербургского государственного университета.Базовым документом, юридически оформившим практику деятельности Академического университета, стал "Регламент Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге", утвержденный в 1747 году императрицей Елизаветой Петровной. Тогда же был назначен первым ректором университета Герхард Фридрих Миллер.В 1758-1765 годах университет возглавлял Михаил Ломоносов. Его попытки преобразовать Академический университет в полноправный Санкт-Петербургский университет не встретили поддержки в правительственных кругах, и в конце XVIII века он прекратил свое существование.В 1783 году было положено начало формированию фонда научной библиотеки Санкт-Петербургского университета – императрица Екатерина II подарила первой в России Учительской семинарии 1100 томов из собрания книг русского библиофила XVIII века Петра Жукова. На протяжении всей истории библиотеки ее коллекция складывалась из частных пожертвований: в ней хранятся свыше 200 личных библиотек профессоров университета и выдающихся деятелей русской науки и культуры. Сегодня Научная библиотека имени М. Горького – лучшая университетская библиотека России, насчитывающая 6,7 миллиона единиц хранения. В 1819 году по указу Александра I на базе Главного педагогического института воссоздан Санкт-Петербургский университет. Этот документ окончательно закрепил существование университета в системе министерства народного просвещения.Изначально в университете было всего три факультета: историко-филологический, философско-юридический (позднее юридический) и физико-математический. Все эти факультеты объединяли смежные области знаний, а следовательно, захватывали обширные темы для изучения. Позже, в 1854 году, к этому списку добавился факультет восточных языков. В таком составе факультетов университет просуществовал до 1918 года.В 1821 году Санкт-Петербургскому университету было присвоено звание Императорского. За три века своей истории университет не раз менял название вместе с Санкт-Петербургом (с 1914 года – Петроград, с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург), он также носил имена политических деятелей Андрея Бубнова (в 1933-1937 годах) и Андрея Жданова (в 1948-1988 годах). Свое нынешнее название СПбГУ получил в 1991 году. В 1864 году при университете был организован Ботанический сад на современной территории, хотя его история началась еще в начале 1840-х годов, когда известный садовый мастер Питер Бук перед зданием Двенадцати коллегий высадил первые деревья. С конца 1860-х годов при университете были основаны ряд научных обществ. В 1868 году было образовано Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей, в 1869 году – Русское химическое общество, созданное при деятельном участии Дмитрия Менделеева и преобразованное по его инициативе в 1878 году в Русское физико-химическое общество (сейчас – Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева). Позднее возникли Русское филологическое, Русское антропологическое и Русское историческое общества.Санкт-Петербургский университет начал традицию женского образования в России. В 1878 году при участии профессоров университета были открыты Высшие женские курсы, получившие название "Бестужевские" по имени их учредителя профессора Константина Бестужева-Рюмина. В 1919 году курсы вошли в состав университета.В 1881 году была основана Астрономическая обсерватория Санкт-Петербургского университета (с 1992 года – Астрономический институт Санкт-Петербургского государственного университета). Она была создана при кафедре астрономии университета, существовавшей с момента его воссоздания в 1819 году. В 1894 году по инициативе ученого Дмитрия Менделеева завершилось строительство отдельного здания Химической лаборатории Санкт-Петербургского университета (сейчас здесь располагается Менделеевский центр СПбГУ). Для своего времени Химическая лаборатория была одним из лучших научно-исследовательских институтов не только России, но и Европы. В 1901 году в Санкт-Петербургском университете состоялось открытие первого Физического института в России – специально спроектированного для занятий физикой. В начале XX века Санкт-Петербургский университет стал одним из самых крупных в мире – на четырех факультетах учились около десяти тысяч человек. К 1941 году в структуре учебного заведения насчитывалось десять факультетов и семь научно-исследовательских институтов.Великая Отечественная война (1941-1945) стала для университета, как и для всей страны, суровым испытанием. Несмотря на то что более 2,5 тысячи универсантов – студентов, аспирантов, преподавателей и служащих – сражались на фронтах, учебные занятия не прекращались. Кроме того, в университете развернулась научно-исследовательская работа по выполнению оборонных заказов. В марте 1942 года университет был эвакуирован в Саратов, в июне 1944 года возвращен из эвакуации. В 1956 году в университет на правах факультета вошел 1-й Ленинградский педагогический институт иностранных языков.В 1960-е годы были открыты факультеты психологии, журналистики, прикладной математики и ряд новых кафедр.В 1991 году на базе специализированной физико-математической школы-интерната № 45 была организована академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева СПбГ. В 2009 году федеральным законом № 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" Санкт-Петербургскому государственному университету присвоен статус уникального научно-образовательного комплекса, старейшего вуза страны, имеющего огромное значение для развития российского общества. Он имеет право проводить дополнительные вступительные испытания, вручать студентам дипломы собственного образца и руководствоваться своими образовательными стандартами.В 2015 году к университету был присоединен Санкт-Петербургский многопрофильный клинический комплекс, выделенный из состава Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова. Сегодня Клиника высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова – ведущее многопрофильное лечебное, научное и учебное учреждение России. За 300-летнюю историю университета в нем работали такие видные российские и советские ученые, как математики Александр Ляпунов, Владимир Стеклов, Иван Виноградов, физики Эмилий Ленц, Александр Попов, Александр Лебедев, химики Александр Воскресенский, Дмитрий Менделеев, Александр Бутлеров, Алексей Фаворский, биологи и физиологи Иван Сеченов, Николай Введенский, Андрей Бекетов, Владимир Комаров, Алексей Ухтомский, почвовед Василий Докучаев, филологи Алексей Шахматов, Виктор Жирмунский, Лев Щерба, историки Николай Кареев, Владимир Мавродин и др.В Санкт-Петербургском университете учились писатели Николай Чернышевский, Иван Тургенев, Дмитрий Мережковский, Александр Блок, ученые Климент Тимирязев, Петр Семенов-Тян-Шанский, Владимир Вернадский, Николай Семенов, Лев Ландау, Александр Прохоров, художники Иван Билибин, Михаил Врубель, Василий Поленов, композитор Игорь Стравинский, актер Василий Качалов, государственные деятели Петр Столыпин, Александр Керенский, Владимир Ленин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев и др.Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет – один из крупнейших научно-образовательных центров в Европе и мире. В состав университетского учебно-научного комплекса входят 28 специальных факультетов и институтов, а также общеуниверситетская кафедра физической культуры и спорта, колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии, академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева СПбГ. В Санкт-Петербургском государственном университете учатся более 20 тысяч студентов, созданы более 15 крупных лабораторий и 23 ресурсных центра, входящих в ведущий Научный парк страны.В число партнеров СПбГУ входит около 590 иностранных организаций – университетов, ведущих научно-исследовательских организаций, представителей бизнеса и сферы культуры. В университете обучается более пяти тысяч иностранных студентов из более чем 100 стран мира. За рубежом функционируют восемь представительств СПбГУ (в Китае, Испании, Греции, Италии, Иране, Таиланде и др.) и более 100 центров тестирования по русскому языку как иностранному. В самом СПбГУ открыто представительство Тегеранского университета (Иран). В 2021 году СПбГУ открыл филиал в Узбекистане, в 2023 году – в Египте. Ректор СПбГУ – доктор юридических наук, член-корреспондент РАН Николай Кропачев. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет