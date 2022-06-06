https://ria.ru/20220606/spbgu-1793499848.html

СПбГУ планирует открыть представительство в Южной Корее

СПбГУ планирует открыть представительство в Южной Корее - РИА Новости, 06.06.2022

СПбГУ планирует открыть представительство в Южной Корее

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) планирует открыть представительство в Южной Корее на базе университета Тэджин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:29

2022-06-06T15:29

2022-06-06T15:29

россия

общество

санкт-петербургский государственный университет

южная корея

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) планирует открыть представительство в Южной Корее на базе университета Тэджин, сообщает пресс-служба вуза."В Санкт-Петербургском университете в формате видеоконференции состоялась встреча с потенциальными партнерами из университета Тэджин (Daejin University), республика Корея. На базе этого университета СПбГУ рассматривает возможность открытия своего представительства", - говорится в сообщении.По оценке заместителя ректора по международной деятельности СПбГУ Сергея Андрюшина, создание представительства вуза в Корее будет стимулировать развитие сотрудничества между двумя университетами и привлекать к нему внимание ученых и преподавателей. В качестве первого шага он предложил потенциальным партнерам приступить к работе над заключением соглашения о сотрудничестве и подготовке протоколов обмена.Университет Тэджин основан в 1992 году. В настоящее время в нем проходят обучение по 40 различным направлениям около 11 тысяч студентов, а также порядка 700 слушателей программ постдипломного профессионального образования. В состав вуза входят семь колледжей, специализирующихся на IT-технологиях, мировой торговле и промышленности, гуманитарных науках и искусстве, а также других научных областях.На сегодняшний день в число партнеров Санкт-Петербургского университета входит около 590 иностранных организаций — университетов, ведущих научно-исследовательских организаций, представителей бизнеса и сферы культуры. В СПбГУ обучается более 5 тысяч иностранных студентов из более чем 100 стран мира. За рубежом функционируют 6 представительств СПбГУ и более 100 центров тестирования по русскому языку как иностранному.

https://ria.ru/20220411/swift-1782950377.html

https://ria.ru/20220309/spbgu-1777346133.html

россия

южная корея

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, санкт-петербургский государственный университет, южная корея