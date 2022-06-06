Рейтинг@Mail.ru
СПбГУ планирует открыть представительство в Южной Корее - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220606/spbgu-1793499848.html
СПбГУ планирует открыть представительство в Южной Корее
СПбГУ планирует открыть представительство в Южной Корее - РИА Новости, 06.06.2022
СПбГУ планирует открыть представительство в Южной Корее
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) планирует открыть представительство в Южной Корее на базе университета Тэджин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:29
2022-06-06T15:29
россия
общество
санкт-петербургский государственный университет
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767870472_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_eefbaf1f9e38244be215f233eaebbfae.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) планирует открыть представительство в Южной Корее на базе университета Тэджин, сообщает пресс-служба вуза."В Санкт-Петербургском университете в формате видеоконференции состоялась встреча с потенциальными партнерами из университета Тэджин (Daejin University), республика Корея. На базе этого университета СПбГУ рассматривает возможность открытия своего представительства", - говорится в сообщении.По оценке заместителя ректора по международной деятельности СПбГУ Сергея Андрюшина, создание представительства вуза в Корее будет стимулировать развитие сотрудничества между двумя университетами и привлекать к нему внимание ученых и преподавателей. В качестве первого шага он предложил потенциальным партнерам приступить к работе над заключением соглашения о сотрудничестве и подготовке протоколов обмена.Университет Тэджин основан в 1992 году. В настоящее время в нем проходят обучение по 40 различным направлениям около 11 тысяч студентов, а также порядка 700 слушателей программ постдипломного профессионального образования. В состав вуза входят семь колледжей, специализирующихся на IT-технологиях, мировой торговле и промышленности, гуманитарных науках и искусстве, а также других научных областях.На сегодняшний день в число партнеров Санкт-Петербургского университета входит около 590 иностранных организаций — университетов, ведущих научно-исследовательских организаций, представителей бизнеса и сферы культуры. В СПбГУ обучается более 5 тысяч иностранных студентов из более чем 100 стран мира. За рубежом функционируют 6 представительств СПбГУ и более 100 центров тестирования по русскому языку как иностранному.
https://ria.ru/20220411/swift-1782950377.html
https://ria.ru/20220309/spbgu-1777346133.html
россия
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767870472_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_adf0e014c307da275c285d7c7369d347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, санкт-петербургский государственный университет, южная корея
15:29 06.06.2022
 
СПбГУ планирует открыть представительство в Южной Корее

СПбГУ планирует открыть представительство в Южной Корее на базе университета Тэджин

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербургский государственный университет. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) планирует открыть представительство в Южной Корее на базе университета Тэджин, сообщает пресс-служба вуза.
"В Санкт-Петербургском университете в формате видеоконференции состоялась встреча с потенциальными партнерами из университета Тэджин (Daejin University), республика Корея. На базе этого университета СПбГУ рассматривает возможность открытия своего представительства", - говорится в сообщении.
Здание Санкт-Петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 17:10
В СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT
По оценке заместителя ректора по международной деятельности СПбГУ Сергея Андрюшина, создание представительства вуза в Корее будет стимулировать развитие сотрудничества между двумя университетами и привлекать к нему внимание ученых и преподавателей. В качестве первого шага он предложил потенциальным партнерам приступить к работе над заключением соглашения о сотрудничестве и подготовке протоколов обмена.
Университет Тэджин основан в 1992 году. В настоящее время в нем проходят обучение по 40 различным направлениям около 11 тысяч студентов, а также порядка 700 слушателей программ постдипломного профессионального образования. В состав вуза входят семь колледжей, специализирующихся на IT-технологиях, мировой торговле и промышленности, гуманитарных науках и искусстве, а также других научных областях.
На сегодняшний день в число партнеров Санкт-Петербургского университета входит около 590 иностранных организаций — университетов, ведущих научно-исследовательских организаций, представителей бизнеса и сферы культуры. В СПбГУ обучается более 5 тысяч иностранных студентов из более чем 100 стран мира. За рубежом функционируют 6 представительств СПбГУ и более 100 центров тестирования по русскому языку как иностранному.
Здание Санкт-Петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 18:33Специальная военная операция на Украине
СПбГУ опроверг слухи об отчислении студентов за участие в протестах
 
РоссияОбществоСанкт-Петербургский государственный университетЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала