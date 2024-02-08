https://ria.ru/20240208/ukraina-1926214442.html

На Украине полк полиции спецназначения отказался идти на фронт

На Украине полк полиции спецназначения отказался идти на фронт - РИА Новости, 08.02.2024

На Украине полк полиции спецназначения отказался идти на фронт

В украинском Днепропетровске расформировали полк специального назначения Нацполиции из-за отказа силовиков идти на фронт в штурмовую бригаду, сообщил замглавы... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:37

2024-02-08T16:37

2024-02-08T17:03

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В украинском Днепропетровске расформировали полк специального назначения Нацполиции из-за отказа силовиков идти на фронт в штурмовую бригаду, сообщил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич в видео, опубликованном на странице ведомства в соцсети. "Оценка предоставлена по ситуации в Днепре. Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. То есть такого полка больше не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач", — заявил он.По словам Фацевича, в Днепропетровской области произошел единичный случай неповиновения полка особого назначения выполнять боевые действия на фронте в составе штурмовиков. Он добавил, что всех без исключения сотрудников расформированного полка переведут в штурмовую бригаду "Ярость". Кроме того, Фацевич пообещал, что те спецназовцы, которые в будущем откажутся от перевода в штурмовую бригаду, будут уволены и получат повестки.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240208/vsu-1926100349.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, днепропетровская область, мвд украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр