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На Украине полк полиции спецназначения отказался идти на фронт - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 08.02.2024 (обновлено: 17:03 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926214442.html
На Украине полк полиции спецназначения отказался идти на фронт
На Украине полк полиции спецназначения отказался идти на фронт - РИА Новости, 08.02.2024
На Украине полк полиции спецназначения отказался идти на фронт
В украинском Днепропетровске расформировали полк специального назначения Нацполиции из-за отказа силовиков идти на фронт в штурмовую бригаду, сообщил замглавы... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:37
2024-02-08T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
мвд украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В украинском Днепропетровске расформировали полк специального назначения Нацполиции из-за отказа силовиков идти на фронт в штурмовую бригаду, сообщил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич в видео, опубликованном на странице ведомства в соцсети. &quot;Оценка предоставлена по ситуации в Днепре. Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. То есть такого полка больше не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач&quot;, — заявил он.По словам Фацевича, в Днепропетровской области произошел единичный случай неповиновения полка особого назначения выполнять боевые действия на фронте в составе штурмовиков. Он добавил, что всех без исключения сотрудников расформированного полка переведут в штурмовую бригаду "Ярость". Кроме того, Фацевич пообещал, что те спецназовцы, которые в будущем откажутся от перевода в штурмовую бригаду, будут уволены и получат повестки.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240208/vsu-1926100349.html
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в мире, украина, днепропетровская область, мвд украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, МВД Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине полк полиции спецназначения отказался идти на фронт

На Украине расформировали полк полиции спецназначения из-за отказа идти на фронт

© AFP 2024 / ARIS MESSINISУкраинские полицейские
Украинские полицейские - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AFP 2024 / ARIS MESSINIS
Украинские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В украинском Днепропетровске расформировали полк специального назначения Нацполиции из-за отказа силовиков идти на фронт в штурмовую бригаду, сообщил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич в видео, опубликованном на странице ведомства в соцсети.
«

"Оценка предоставлена по ситуации в Днепре. Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. То есть такого полка больше не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач", — заявил он.

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Вчера, 10:58
По словам Фацевича, в Днепропетровской области произошел единичный случай неповиновения полка особого назначения выполнять боевые действия на фронте в составе штурмовиков.
Он добавил, что всех без исключения сотрудников расформированного полка переведут в штурмовую бригаду "Ярость". Кроме того, Фацевич пообещал, что те спецназовцы, которые в будущем откажутся от перевода в штурмовую бригаду, будут уволены и получат повестки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьМВД УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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