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ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко

ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко - РИА Новости, 08.02.2024

ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко

ВСУ значительно снизили использование техники НАТО из-за распутицы и нехватки ремкомплектов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:34

2024-02-08T07:34

2024-02-08T07:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

нато

в мире

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ЛУГАНСК, 8 фев – РИА Новости. ВСУ значительно снизили использование техники НАТО из-за распутицы и нехватки ремкомплектов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские боевики временно снизили использование западной бронетехники ... Распутица не позволяет из-за низкой проходимости как колесной, так и гусеничной техники эффективно использовать ее в боевых действиях", - рассказал Марочко. Он добавил, что, помимо неблагоприятных погодных условий в виде осадков и легких плюсовых температур, на данных направлениях у ВСУ отсутствуют необходимые запчасти. "Также все больше ощущается нехватка ремкомплектов. Даже незначительные поломки на длительное время выводят технику из строя", - добавил Марочко.

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато, в мире