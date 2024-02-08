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ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:34 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/tekhnika-1926070730.html
ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко
ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко - РИА Новости, 08.02.2024
ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко
ВСУ значительно снизили использование техники НАТО из-за распутицы и нехватки ремкомплектов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:34
2024-02-08T07:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
нато
в мире
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ЛУГАНСК, 8 фев – РИА Новости. ВСУ значительно снизили использование техники НАТО из-за распутицы и нехватки ремкомплектов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские боевики временно снизили использование западной бронетехники ... Распутица не позволяет из-за низкой проходимости как колесной, так и гусеничной техники эффективно использовать ее в боевых действиях", - рассказал Марочко. Он добавил, что, помимо неблагоприятных погодных условий в виде осадков и легких плюсовых температур, на данных направлениях у ВСУ отсутствуют необходимые запчасти. "Также все больше ощущается нехватка ремкомплектов. Даже незначительные поломки на длительное время выводят технику из строя", - добавил Марочко.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ берегут технику НАТО из-за распутицы и нехватки запчастей

© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк Leopard 2A6
Боевой танк Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк Leopard 2A6. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 фев – РИА Новости. ВСУ значительно снизили использование техники НАТО из-за распутицы и нехватки ремкомплектов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские боевики временно снизили использование западной бронетехники ... Распутица не позволяет из-за низкой проходимости как колесной, так и гусеничной техники эффективно использовать ее в боевых действиях", - рассказал Марочко.
Он добавил, что, помимо неблагоприятных погодных условий в виде осадков и легких плюсовых температур, на данных направлениях у ВСУ отсутствуют необходимые запчасти.
"Также все больше ощущается нехватка ремкомплектов. Даже незначительные поломки на длительное время выводят технику из строя", - добавил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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