https://ria.ru/20240208/tekhnika-1926070730.html
ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко
ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко - РИА Новости, 08.02.2024
ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко
ВСУ значительно снизили использование техники НАТО из-за распутицы и нехватки ремкомплектов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:34
2024-02-08T07:34
2024-02-08T07:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898200031_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_47c498eef4f3fcf05778465249816537.jpg
ЛУГАНСК, 8 фев – РИА Новости. ВСУ значительно снизили использование техники НАТО из-за распутицы и нехватки ремкомплектов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские боевики временно снизили использование западной бронетехники ... Распутица не позволяет из-за низкой проходимости как колесной, так и гусеничной техники эффективно использовать ее в боевых действиях", - рассказал Марочко. Он добавил, что, помимо неблагоприятных погодных условий в виде осадков и легких плюсовых температур, на данных направлениях у ВСУ отсутствуют необходимые запчасти. "Также все больше ощущается нехватка ремкомплектов. Даже незначительные поломки на длительное время выводят технику из строя", - добавил Марочко.
https://ria.ru/20240129/bmp-1924080339.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898200031_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_0adb16341f8dcea8e0cc84d3c1c82deb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
ВСУ значительно снизили использование техники НАТО, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ берегут технику НАТО из-за распутицы и нехватки запчастей