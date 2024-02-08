Рейтинг@Mail.ru
Мэр Новокузнецка уточнил сообщение о памятнике Сталину - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 08.02.2024 (обновлено: 13:07 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/stalin-1926137191.html
Мэр Новокузнецка уточнил сообщение о памятнике Сталину
Мэр Новокузнецка уточнил сообщение о памятнике Сталину - РИА Новости, 08.02.2024
Мэр Новокузнецка уточнил сообщение о памятнике Сталину
Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов уточнил РИА Новости, что говоря о поручении подумать, где установить память Сталину, имел в виду памятник не одному... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:56
2024-02-08T13:07
общество
новокузнецк
киров
иосиф сталин (джугашвили)
сергей кузнецов (архитектор)
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926137660_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c320ae082c6e12c2f1a9c6642fc2a144.jpg
КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов уточнил РИА Новости, что говоря о поручении подумать, где установить память Сталину, имел в виду памятник не одному человеку, а людям сталинской эпохи. Ранее в программе "Утро с мэром" глава города поздравил с юбилеем депутата горсовета Новокузнецка коммуниста Леонида Буракова. Ведущий эфира отметил, что лучшим подарком для Буракова стал бы памятник Сталину в Новокузнецке, о котором тот давно мечтает. Кузнецов в свою очередь сказал, что уже дал поручение градостроителям и руководителям районов подумать, где можно поставить "некую экспозицию". "Мы не отказываемся от своей истории. Город долгое время носил имя Сталина, завод, с которого началось развитие Новокузнецка, носил имя Сталина. В нашем городе есть улицы Кирова, Орджоникидзе, ДК Дзержинского. Идея – поставить памятник людям сталинской эпохи. Не памятник одному человеку, а скульптурную композицию строителям Кузнецкстроя", – сказал Кузнецов. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе мэрии, вопрос о том, появится ли в экспозиции фигура самого Иосифа Сталина, будут решать горожане.
https://ria.ru/20240115/stalin-1921460010.html
новокузнецк
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926137660_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_f8bf25f3ca11ac3a04d61c11d79da77f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новокузнецк, киров, иосиф сталин (джугашвили), сергей кузнецов (архитектор), жкх
Общество, Новокузнецк, Киров, Иосиф Сталин (Джугашвили), Сергей Кузнецов (архитектор), ЖКХ
Мэр Новокузнецка уточнил сообщение о памятнике Сталину

Мэр Новокузнецка: рассматривается идея памятника не Сталину, а людям той эпохи

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкМэр города Новокузнецка Сергей Кузнецов
Мэр города Новокузнецка Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Мэр города Новокузнецка Сергей Кузнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов уточнил РИА Новости, что говоря о поручении подумать, где установить память Сталину, имел в виду памятник не одному человеку, а людям сталинской эпохи.
Ранее в программе "Утро с мэром" глава города поздравил с юбилеем депутата горсовета Новокузнецка коммуниста Леонида Буракова. Ведущий эфира отметил, что лучшим подарком для Буракова стал бы памятник Сталину в Новокузнецке, о котором тот давно мечтает. Кузнецов в свою очередь сказал, что уже дал поручение градостроителям и руководителям районов подумать, где можно поставить "некую экспозицию".
«
"Мы не отказываемся от своей истории. Город долгое время носил имя Сталина, завод, с которого началось развитие Новокузнецка, носил имя Сталина. В нашем городе есть улицы Кирова, Орджоникидзе, ДК Дзержинского. Идея – поставить памятник людям сталинской эпохи. Не памятник одному человеку, а скульптурную композицию строителям Кузнецкстроя", – сказал Кузнецов.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе мэрии, вопрос о том, появится ли в экспозиции фигура самого Иосифа Сталина, будут решать горожане.
Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачёва - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В высказываниях главы Пушкинского музея о Сталине не нашли нарушения закона
15 января, 16:57
 
ОбществоНовокузнецкКировИосиф Сталин (Джугашвили)Сергей Кузнецов (архитектор)ЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала