https://ria.ru/20240208/stalin-1926137191.html
Мэр Новокузнецка уточнил сообщение о памятнике Сталину
Мэр Новокузнецка уточнил сообщение о памятнике Сталину - РИА Новости, 08.02.2024
Мэр Новокузнецка уточнил сообщение о памятнике Сталину
Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов уточнил РИА Новости, что говоря о поручении подумать, где установить память Сталину, имел в виду памятник не одному... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:56
2024-02-08T12:56
2024-02-08T13:07
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КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов уточнил РИА Новости, что говоря о поручении подумать, где установить память Сталину, имел в виду памятник не одному человеку, а людям сталинской эпохи. Ранее в программе "Утро с мэром" глава города поздравил с юбилеем депутата горсовета Новокузнецка коммуниста Леонида Буракова. Ведущий эфира отметил, что лучшим подарком для Буракова стал бы памятник Сталину в Новокузнецке, о котором тот давно мечтает. Кузнецов в свою очередь сказал, что уже дал поручение градостроителям и руководителям районов подумать, где можно поставить "некую экспозицию". "Мы не отказываемся от своей истории. Город долгое время носил имя Сталина, завод, с которого началось развитие Новокузнецка, носил имя Сталина. В нашем городе есть улицы Кирова, Орджоникидзе, ДК Дзержинского. Идея – поставить памятник людям сталинской эпохи. Не памятник одному человеку, а скульптурную композицию строителям Кузнецкстроя", – сказал Кузнецов. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе мэрии, вопрос о том, появится ли в экспозиции фигура самого Иосифа Сталина, будут решать горожане.
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общество, новокузнецк, киров, иосиф сталин (джугашвили), сергей кузнецов (архитектор), жкх
Общество, Новокузнецк, Киров, Иосиф Сталин (Джугашвили), Сергей Кузнецов (архитектор), ЖКХ
Мэр Новокузнецка уточнил сообщение о памятнике Сталину
Мэр Новокузнецка: рассматривается идея памятника не Сталину, а людям той эпохи
КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов уточнил РИА Новости, что говоря о поручении подумать, где установить память Сталину, имел в виду памятник не одному человеку, а людям сталинской эпохи.
Ранее в программе "Утро с мэром" глава города поздравил с юбилеем депутата горсовета Новокузнецка коммуниста Леонида Буракова. Ведущий эфира отметил, что лучшим подарком для Буракова стал бы памятник Сталину в Новокузнецке, о котором тот давно мечтает. Кузнецов в свою очередь сказал, что уже дал поручение градостроителям и руководителям районов подумать, где можно поставить "некую экспозицию".
«
"Мы не отказываемся от своей истории. Город долгое время носил имя Сталина, завод, с которого началось развитие Новокузнецка, носил имя Сталина. В нашем городе есть улицы Кирова, Орджоникидзе, ДК Дзержинского. Идея – поставить памятник людям сталинской эпохи. Не памятник одному человеку, а скульптурную композицию строителям Кузнецкстроя", – сказал Кузнецов.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе мэрии, вопрос о том, появится ли в экспозиции фигура самого Иосифа Сталина, будут решать горожане.
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