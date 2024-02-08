https://ria.ru/20240208/stalin-1926083591.html

В Новокузнецке хотят установить памятник Сталину

В Новокузнецке хотят установить памятник Сталину - РИА Новости, 08.02.2024

В Новокузнецке хотят установить памятник Сталину

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что он поручил градостроителям и руководителям районов города подумать, где можно установить памятник Иосифу Сталину. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:32

2024-02-08T09:32

2024-02-08T09:32

общество

новокузнецк

иосиф сталин (джугашвили)

сергей кузнецов (архитектор)

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КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что он поручил градостроителям и руководителям районов города подумать, где можно установить памятник Иосифу Сталину. В эфире программы "Утро с мэром" Кузнецов поздравил с юбилеем депутата горсовета Новокузнецка коммуниста Леонида Буракова. Ведущий отметил, что лучшим подарком для Буракова стал бы памятник Сталину в Новокузнецке, о котором тот давно мечтает. "Я дал поручение своим градостроителям, руководителям районов подумать, где же можно поставить некую экспозицию. И давайте вместе подумаем, какая она должна быть. Как никак у нас КМК имени Сталина всегда был, у нас город назывался Сталинском, все наши руководители ЦК, наши первые секретари горкома партии и ЦК и сам Сталин были на прямой связи. По сути дела, Сталинск был город прямого подчинения и во время Великой Отечественной войны, и после войны при строительстве ЗапСиба и других заводов", – сказал Кузнецов. Мэр отметил, что нужно сделать так, чтобы никого не обидеть. "С точки зрения исторической диалектики Сталин вызывает очень много противоречий. Есть люди, которых он обидел, есть люди, которых он уничтожил, но, в целом, благодаря Сталину было сделано очень многое: и большая индустриальная революция, и мощные перевороты в хорошем смысле слова, быстрыми скачками (шло – ред.) развитие и в гражданском обществе, и социальная инфраструктура была подтянута, был достигнут уровень сельскохозяйственного направления большой, мы преодолели голод, появились хлебокомбинаты, колбасные цеха, кондитерские фабрики", – добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20240202/stalin-1925028793.html

https://ria.ru/20240115/stalin-1921460010.html

новокузнецк

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общество, новокузнецк, иосиф сталин (джугашвили), сергей кузнецов (архитектор)